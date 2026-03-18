ભારતનું કયું શહેર રહેવા માટે સૌથી સસ્તું છે ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ
Cost of Living in India : ભારતમાં રહેવાના ખર્ચનો કોઈ એક નિશ્ચિત આંકડો નથી જે દરેકને લાગુ પડે. તમારા માસિક ખર્ચ સંપૂર્ણપણે તમે જે શહેરમાં રહો છો, તમે જે ભાડું ચૂકવો છો અને તમારી જીવનશૈલી પર આધાર રાખે છે.
- મોંઘવારીની અસર શહેર શહેરમાં નોંધપાત્ર રીતે બદલાય છે
- મુંબઈ અને દિલ્હી જેવા મહાનગરો રહેવા માટે મોંઘા છે
- કોલકાતા અને ચેન્નાઈ જેવા શહેરોમાં રહેવું સસ્તું છે
Cost of Living in India : આપણે ઘણીવાર ચર્ચા કરીએ છીએ કે મોંઘવારી ઘણી વધી ગઈ છે. જો કે, મોંઘવારીની અસર શહેર શહેરમાં નોંધપાત્ર રીતે બદલાય છે. એક જ બજેટ સાથે તમે એક શહેરમાં વૈભવી જીવનશૈલી જીવી શકો છો, જ્યારે બીજા શહેરમાં ફક્ત ઘરના ખર્ચનું સંચાલન કરવું મુશ્કેલ સાબિત થઈ શકે છે.
એક તરફ મુંબઈ અને દિલ્હી જેવા મહાનગરો તેમના ઊંચા ભાડા અને પરિવહન ખર્ચને કારણે તમારા ખિસ્સા પર ભારે ભારણ લાવી શકે છે, તો બીજી તરફ કોલકાતા અને ચેન્નાઈ જેવા શહેરોમાં રહેવું વધુ સસ્તું છે.
આ ખર્ચાઓમાં સામાન્ય રીતે ખોરાક અને ભોજન, વીજળી અને પાણી બિલ, મુસાફરી ખર્ચ અને મનોરંજન ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે. જો તમે કોઈ મોટા શહેરમાં રહો છો, તો ફક્ત ભાડું જ એકમાત્ર પરિબળ હોઈ શકે છે જે તમારા બજેટને સંપૂર્ણપણે પાટા પરથી ઉતારી દે છે.
કયું શહેર કેટલું મોંઘું ?
ન્યુ યોર્ક સિટીનો ઉપયોગ બેઝલાઇન તરીકે થાય છે, તેને 100નો સ્કોર સોંપવામાં આવ્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે શહેરનો સ્કોર જેટલો ઓછો હશે, ત્યાં રહેવું તેટલું સસ્તું હશે. નુમ્બેઓના તાજેતરના ડેટા અનુસાર, ભારતમાં રહેવાની અંદાજિત કિંમત નીચે મુજબ છે.
સૂચિમાં મુંબઈ ટોચ પર છે, જેનો સ્કોર 25.8 છે. મુંબઈ ફક્ત સામાન્ય રહેવાની કિંમતની દ્રષ્ટિએ મોંઘુ નથી, પરંતુ તેનો ભાડા સૂચકાંકનો સ્કોર (17.5) અન્ય કોઈપણ ભારતીય શહેર કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. ત્યારબાદ દિલ્હી (22.5) અને પુણે (22.4) આવે છે, જ્યાં દૈનિક જીવન ખર્ચ લગભગ સમાન છે. જોકે, દિલ્હીમાં ભાડાનો બોજ પુણેની તુલનામાં થોડો વધારે છે.
રહેવા માટે આ શહેરો છે સસ્તા
આઇટી હબ બેંગ્લોરનો 21.5 સ્કોર છે. જોકે, એ નોંધનીય છે કે અહીં રહેવાનું ભાડું (8.5) દિલ્હી કરતાં પણ વધુ મોંઘું છે. તેનાથી વિપરીત હૈદરાબાદ (21.1) અન્ય શહેરોની તુલનામાં કંઈક અંશે વધુ સસ્તું છે. જો તમે તમારા ખિસ્સા પર ભારે બોજ નાખ્યા વિના મહાનગરની સુવિધાઓ ઇચ્છતા હોવ, તો ચેન્નાઈ (20) અને કોલકાતા (19.3) આજે ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ અને સૌથી આર્થિક વિકલ્પો છે. ખાસ કરીને કોલકાતા, ફક્ત 3.8નો ભાડાનો સ્કોર ધરાવે છે. મુંબઈ કરતા લગભગ પાંચ ગણો ઓછો.
આ આંકડા એક આધાર આપેછે, ત્યારે વાસ્તવિક ખર્ચ તમારી જીવનશૈલી અને તમે જે ચોક્કસ શહેરમાં રહો છો તેના આધારે નોંધપાત્ર રીતે બદલાઈ શકે છે. આકસ્મિક રીતે, એક રસપ્રદ હકીકત એ છે કે દિલ્હી મેટ્રોને વિશ્વના ટોચના 10 મેટ્રો નેટવર્કમાં સૌથી સસ્તું માનવામાં આવે છે.
