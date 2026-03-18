ભારતનું કયું શહેર રહેવા માટે સૌથી સસ્તું છે ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ

Prev
Next
Cost of Living in India : ભારતમાં રહેવાના ખર્ચનો કોઈ એક નિશ્ચિત આંકડો નથી જે દરેકને લાગુ પડે. તમારા માસિક ખર્ચ સંપૂર્ણપણે તમે જે શહેરમાં રહો છો, તમે જે ભાડું ચૂકવો છો અને તમારી જીવનશૈલી પર આધાર રાખે છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 18, 2026, 05:22 PM IST
Trending Photos

Cost of Living in India : આપણે ઘણીવાર ચર્ચા કરીએ છીએ કે મોંઘવારી ઘણી વધી ગઈ છે. જો કે, મોંઘવારીની અસર શહેર શહેરમાં નોંધપાત્ર રીતે બદલાય છે. એક જ બજેટ સાથે તમે એક શહેરમાં વૈભવી જીવનશૈલી જીવી શકો છો, જ્યારે બીજા શહેરમાં ફક્ત ઘરના ખર્ચનું સંચાલન કરવું મુશ્કેલ સાબિત થઈ શકે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

એક તરફ મુંબઈ અને દિલ્હી જેવા મહાનગરો તેમના ઊંચા ભાડા અને પરિવહન ખર્ચને કારણે તમારા ખિસ્સા પર ભારે ભારણ લાવી શકે છે, તો બીજી તરફ કોલકાતા અને ચેન્નાઈ જેવા શહેરોમાં રહેવું વધુ સસ્તું છે.

આ ખર્ચાઓમાં સામાન્ય રીતે ખોરાક અને ભોજન, વીજળી અને પાણી બિલ, મુસાફરી ખર્ચ અને મનોરંજન ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે. જો તમે કોઈ મોટા શહેરમાં રહો છો, તો ફક્ત ભાડું જ એકમાત્ર પરિબળ હોઈ શકે છે જે તમારા બજેટને સંપૂર્ણપણે પાટા પરથી ઉતારી દે છે.

કયું શહેર કેટલું મોંઘું ?

ન્યુ યોર્ક સિટીનો ઉપયોગ બેઝલાઇન તરીકે થાય છે, તેને 100નો સ્કોર સોંપવામાં આવ્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે શહેરનો સ્કોર જેટલો ઓછો હશે, ત્યાં રહેવું તેટલું સસ્તું હશે. નુમ્બેઓના તાજેતરના ડેટા અનુસાર, ભારતમાં રહેવાની અંદાજિત કિંમત નીચે મુજબ છે.

સૂચિમાં મુંબઈ ટોચ પર છે, જેનો સ્કોર 25.8 છે. મુંબઈ ફક્ત સામાન્ય રહેવાની કિંમતની દ્રષ્ટિએ મોંઘુ નથી, પરંતુ તેનો ભાડા સૂચકાંકનો સ્કોર (17.5) અન્ય કોઈપણ ભારતીય શહેર કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. ત્યારબાદ દિલ્હી (22.5) અને પુણે (22.4) આવે છે, જ્યાં દૈનિક જીવન ખર્ચ લગભગ સમાન છે. જોકે, દિલ્હીમાં ભાડાનો બોજ પુણેની તુલનામાં થોડો વધારે છે.

રહેવા માટે આ શહેરો છે સસ્તા

આઇટી હબ બેંગ્લોરનો 21.5 સ્કોર છે. જોકે, એ નોંધનીય છે કે અહીં રહેવાનું ભાડું (8.5) દિલ્હી કરતાં પણ વધુ મોંઘું છે. તેનાથી વિપરીત હૈદરાબાદ (21.1) અન્ય શહેરોની તુલનામાં કંઈક અંશે વધુ સસ્તું છે. જો તમે તમારા ખિસ્સા પર ભારે બોજ નાખ્યા વિના મહાનગરની સુવિધાઓ ઇચ્છતા હોવ, તો ચેન્નાઈ (20) અને કોલકાતા (19.3) આજે ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ અને સૌથી આર્થિક વિકલ્પો છે. ખાસ કરીને કોલકાતા, ફક્ત 3.8નો ભાડાનો સ્કોર ધરાવે છે. મુંબઈ કરતા લગભગ પાંચ ગણો ઓછો.

આ આંકડા એક આધાર આપેછે, ત્યારે વાસ્તવિક ખર્ચ તમારી જીવનશૈલી અને તમે જે ચોક્કસ શહેરમાં રહો છો તેના આધારે નોંધપાત્ર રીતે બદલાઈ શકે છે. આકસ્મિક રીતે, એક રસપ્રદ હકીકત એ છે કે દિલ્હી મેટ્રોને વિશ્વના ટોચના 10 મેટ્રો નેટવર્કમાં સૌથી સસ્તું માનવામાં આવે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Cost Of LivingCost of Living in IndiaMost Expensive Cities in India

Trending news