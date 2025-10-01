ઉધરસની દવાથી બાળકનું મોત, ડોક્ટર સહિત 10 બીમાર... રાજસ્થાનમાં સરકારી કેન્દ્રો સુધી કેવી રીતે પહોંચી આ કંપની સીરપ?
Rajasthan Cough Syrup Danger: રાજસ્થાનમાં ઉધરસની દવા પાવીથી અત્યાર સુધીમાં પાંચ જિલ્લામાં 10 બાળકો અને એક ડોક્ટર બીમાર થયા છે, જ્યારે એક બાળકનું મોત પણ થયું છે. ઉધરસની દવા બનાવતી કંપનીની આ મેડિસન બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવી છે, છતાં પણ સરકારી હોસ્પિટલોમાં તેની સપ્લાય થઈ રહી છે. દવા બનાવતી કંપની કેસન ફાર્માના માલિક ફેક્ટરીને તાળું મારીને ફરાર થઈ ગયા છે.
Rajasthan Cough Syrup Danger: જો તમારા બાળકને ડેક્સ્ટ્રોમેથોર્ફન હાઇડ્રોબ્રોમાઇડ સીરપ ઉધરસ માટે કોઈ આપી રહ્યું છે, તો ચેતી જજો. કારણ કે રાજસ્થાનના સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મફતમાં આપવામાં આવતી આ સીરપના કારણે ભરતપુરમાં 4 વર્ષના ગગનની બીમારીનું કારણ બની હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. ગગનને આપવામાં આવેલી દવા જ્યારે ડોક્ટરે પોતે પીધી ત્યારે તેની હાલત પણ ખરાબ થઈ ગઈ. આ તે દવા છે જે રાજસ્થાનના સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં આપવામાં આવી રહી છે. એવો પણ દાવો કરવામાં આવે છે કે, આ દવાના કારણે સીકરમાં 5 વર્ષના નિત્યાંશનું મોત થયું અને જયપુરમાં પણ આ કફ સીરપને પીવાથી 2 વર્ષની એક છોકરીનું મૃત્યુ થયું.
આવી સ્થિતિમાં પ્રશ્ન એ છે કે, શું બાળકોના જીવન માટે ખતરો ઉભો કરતી કફ સીરપ રાજસ્થાનના સરકારી કેન્દ્રો પર આપવામાં આવી રહી છે? આનાથી ભરતપુર, સીકરથી લઈ જયપુર સુધી બાળકોના જીવન જોખમમાં મુકાઈ રહ્યા છે. કારણ કે સરકારો ઘણીવાર દાવો કરે છે કે જનતાને સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રો પર મફત સારવારની સાથે મફત દવા પણ મળે છે. પરંતુ જ્યારે તે જ મફત દવાઓ લોકોના પ્રિયજનોનો જીવ લેવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે જાગૃતિ લાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે.
4 વર્ષના બાળકની તબિયત લથડી
ભરતપુરના બાયના બ્લોકમાં આવેલા સરકારી સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં 4 વર્ષના ગગન નામના છોકરાને ઉધરસની સારવાર માટે ડેક્સ્ટ્રોમેથોર્ફન હાઇડ્રોબ્રોમાઇડ સીરપ આપવામાં આવી હતી. દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, ત્યાંથી આપવામાં આવેલી કફ સીરપને પીવાથી ગગનની તબિયત એટલી બગડી ગઈ કે તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવો પડ્યો. સીરપ પીધા બાદ બાળક બેભાન થઈ ગયું અને તેના હૃદયના ધબકારા વધી ગયા. દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, જ્યારે પરિવારની ફરિયાદ પર જ્યારે આ સીકપ આરોગ્ય અધિકારી ડો. તારાચંદ યોગીએ પોતે પીધી તો તેમની પણ તબિયત બગડી ગઈ.
સીકરમાં એક માસૂમ બાળકે ગુમાવ્યો જીવ
ભરતપુરનો મામલો કોઈ એકલો નથી. દાવો કરવામાં આવે છે કે, સીકરના ખોરી બ્રાહ્મણન ગામમાં 5 વર્ષીય નિત્યાંશનું સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રમાંથી આપેલી કપ સીરપ પીવાથી મૃત્યુ થયું છે. નિત્યાંશના મૃત્યુથી પરિવાર ભારે દુ:ખી છે. એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે, સરકારી કેન્દ્રમાંથી આપવામાં આવતી કફ સીપર પીધા પછી બાળક શ્વાસ પણ નથી લઈ શકતું.
સરકારે તપાસ માટે કમિટી બનાવી
રાજસ્થાન સરકારે આ મામલાની તપાસ માટે ત્રણ સભ્યોની કમિટી બનાવી છે. આ કંપનીના કફ સીરપ પર પણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે, પરંતુ ચિંતાજનક વાત એ છે કે આ જ કંપનીના બીજા કફ સીરપ પર અગાઉ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ કંપનીને ફરીથી કામ આપવામાં આવ્યું હતું.
જયપુરમાં પણ 2 વર્ષની બાળકીની તબિયત લથડી
ત્રીજો દર્દનાક મામલો જયપુરના સાંગાનેરમાંતી સામે આવ્યો છે, જ્યાં 2 વર્ષની બાળકીની પણ હાલત સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્ર દ્વારા આપવામાં આવેલી કફ સીરપને કારણે બગડી છે.
ડ્રગ કંટ્રોલરે શું કહ્યું?
હવે પ્રશ્ન એ છે કે, શું રાજસ્થાનના સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રો પર એવા કફ સિરપ આપી રહ્યા છે, જે બાળકો માટે ખતરનાક છે કે પછી ભૂલ બીજે ક્યાંય થઈ રહી છે? રિપોર્ટ અનુસાર, આ મુદ્દે રાજસ્થાનના ડ્રગ કંટ્રોલર અજય ફાટકે જણાવ્યું કે, ડેક્સ્ટ્રોમેથોર્ફન હાઇડ્રોબ્રોમાઇડ સીરપના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે, ભરતપુર અને સીકર જિલ્લાઓ તેમજ અન્ય ઘણા જિલ્લાઓમાં એવા કેસ નોંધાયા છે, જ્યાં કફ સીરપના ઉપયોગને કારણે બાળકો બીમાર પડ્યા છે. તેથી અમે તાત્કાલિક દવાના નમૂના એકત્રિત કર્યા અને તેમને પરીક્ષણ માટે મોકલ્યા, આમ તેનો ઉપયોગ પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યો. ઝુનઝુનુમાં પણ નમૂના એકત્રિત કરીને પરીક્ષણ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે.
હવે પ્રશ્ન એ છે કે, તેઓ તપાસ કરશે, પરંતુ શું પહેલાં કોઈ તપાસ કરવામાં આવી ન હતી? રાજસ્થાન સરકાર કહે છે કે, મુખ્યમંત્રી મફત દવા યોજના હેઠળની દરેક દવાનું પરીક્ષણ રાજસ્થાન મેડિકલ સર્વિસીસ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવે છે. સરકાર એમ પણ કહે છે કે, આ દવાઓ જૂન 2024થી મફતમાં આપવામાં આવી રહી છે અને કોઈ ફરિયાદ મળી નથી.
