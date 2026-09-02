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મુંબઈ-કોલકાતા ડૂબી જશે? દરિયાનું વધતું પાણી ગળી જશે શહેરો, દોઢ કરોડ લોકો પર મંડરાઈ રહ્યો છે મોટો ખતરો

શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે જે ઘરને તમે તમારી આકરી મહેનતની કમાણીના એક એક રૂપિયામાંથી ઉભુ કર્યુ છે, તે આવનારાં અમુક વર્ષોમાં સમુદ્રમાં સમાઈ જશે? જીહા, સંયુક્ત રાષ્ટ્રના હાલના જ રિપોર્ટમાં દાવો કરાયો કે ભારતના મુંબઈ અને કોલકાતાના મહાવિનાશનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. બંને શહેરના 1 કરોડ 40 લાખ લોકોની વસ્તી પર જળસમાધિનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. શું છે UNનો આ ડરામણો રિપોર્ટ, જોઈએ આ પ્રાઈમ ટાઈમ રિપોર્ટમાં... 

Published: Sep 02, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:47 PM IST
મુંબઈ-કોલકાતા ડૂબી જશે? દરિયાનું વધતું પાણી ગળી જશે શહેરો, દોઢ કરોડ લોકો પર મંડરાઈ રહ્યો છે મોટો ખતરો

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