/મુંબઈ-કોલકાતા ડૂબી જશે? દરિયાનું વધતું પાણી ગળી જશે શહેરો, દોઢ કરોડ લોકો પર મંડરાઈ રહ્યો છે મોટો ખતરો

માણસની લાલચની લતના કારણે પૃથ્વીનું તાપમાન એ હદે વધી ગયું છે કે ગ્લેશિયરો પર જામેલો બરફ પાણી બનીને હવે આપણને જ ગળી જવા માટે ઉતાવળો થઈ રહ્યો છે. UNના રિપોર્ટ અનુસાર, 20મી સદીની સરખામણીમાં વૈશ્વિક સમુદ્ર સ્તરના વધારાનો દર હવે બમણો થઈ ચૂક્યો છે. 2014થી 2023 વચ્ચે જ્યાં સમુદ્ર દર વર્ષે 4.7 મિલીમીટર વધી રહ્યો હતો, તેણે ગયા વર્ષે એટલે કે 2024માં તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે અને 5.9 મિલીમીટરનો કુદકો માર્યો, સમુદ્રનું આ વધતું જળસ્તર પાણી નથી, પરંતુ દરિયાકાંઠાના શહેરો માટે મોતની ચેતવણી છે.
સંયુક્ત રાષ્ટ્રના એક રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સમુદ્રનું વધતું જળસ્તર હવે કોઈ દૂરનો ખતરો નથી, તેની ઝડપ પણ વધી રહી છે, સમુદ્રના જળસ્તરમાં વધારો દુનિયાભરની વસ્તી માટે — ભલે તે વિકસિત દેશો હોય કે વિકાસશીલ — સૌથી ગંભીર ખતરાઓમાંથી એક બની ગયો છે.. સમુદ્રના જળસ્તરમાં વધારો પહેલાથી જ શહેરી પાયાની સુવિધાઓ, વોટર સિસ્ટમ, ટ્રાન્સપોર્ટ નેટવર્ક, એનર્જી ગ્રીડ, ઇમારતો અને ભૂગર્ભ જળ સંસાધનોને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યો છે.
ખતરો માત્ર ઘરો ડૂબવાનો નથી. ખતરો છે ટીપે-ટીપા પાણી માટે તરસવાનો. સમુદ્રનું ખારું પાણી હવે મીઠા પાણીના સ્ત્રોતો અને આપણી ઉપજાવ જમીનમાં ઘૂસી રહ્યું છે. પરિણામ? પીવાના પાણીનો દુષ્કાળ અને પાકની બરબાદી! અને જો વાત પૈસાની કરીએ, તો આર્થિક સ્તરે આ તબાહી અકલ્પનીય છે. દુનિયાભરમાં 1.8 ટ્રિલિયન ડોલર એટલે કે લગભગ 150 લાખ કરોડ રૂપિયાનું પાયાનું માળખું અત્યારે સીધું સમુદ્રના નિશાના પર છે. મિયામી, ન્યૂ યોર્કથી લઈને ચીનના ગ્વાંગઝૂ જેવા અમીર શહેરોને 3.5 ટ્રિલિયન ડોલરનો ફટકો પડવાનો છે. એટલે કે ગ્લોબલ ઇકોનોમી સંપૂર્ણપણે ક્રેશ થવાના આરે છે.
UNના રિપોર્ટે હિમાલયને લઈને જે ચેતવણી આપી છે, તે રૂંવાડાં ઊભાં કરી દે તેવી છે. હિમાલયના ગ્લેશિયર, જેને દુનિયાનો 'ત્રીજો ધ્રુવ' કહેવામાં આવે છે, તે પીગળી રહ્યા છે.
હવામાન વિજ્ઞાનીઓનું માનીએ તો આગામી 15થી 20 વર્ષોમાં એક એવો ભયાનક 'ડબલ અટેક' થશે જેની કલ્પના પણ કરી શકાતી નથી. પહેલા હિમાલયમાંથી નીકળતી નદીઓ ગાંડીતૂર બનશે, જેનાથી મેદાની વિસ્તારોમાં ભીષણ પૂર આવશે. અને જેવા જ આ ગ્લેશિયર ખતમ થશે, કે તરત જ ભારત અને પડોશી દેશોમાં એવો ભયાનક દુકાળ પડશે કે અનાજનો એક-એક દાણો જોવો પણ દુર્લભ થઈ જશે."
સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મહાસચિવે આને માત્ર પર્યાવરણીય સંકટ નહીં, પરંતુ એક 'સિસ્ટમિક થ્રેટ' ખતરો ગણાવ્યો છે. એટલે કે એક એવો ખતરો જે આરોગ્ય વ્યવસ્થાને તોડી નાખશે, પાણીજન્ય રોગચાળાને જન્મ આપશે અને માનવીઓને માનસિક રીતે અપંગ બનાવી દેશે.
સમુદ્રના આ વધતા મોજાં માત્ર પાણી નથી, આ સમયના એ કાંટા છે જે ખૂબ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યા છે. જો આજે દુનિયાના મોટા દેશોએ કાર્બન ઉત્સર્જન ઓછું ન કર્યું, જો આજે આપણે સિમેન્ટ-કોંક્રિટના જંગલો છોડીને વૃક્ષોને ન અપનાવ્યા, તો કાલે આપણી પાસે પસ્તાવાનો પણ સમય નહીં હોય
મુંબઈ અને કોલકાતાનો આ ખતરો સ્પષ્ટ કરે છે કે સમુદ્ર હવે આપણી આંગણા સુધી આવી ચૂક્યો છે. આપણે જેને વિકાસની ઊંચી ઇમારતો સમજી રહ્યા છીએ, કુદરતની નજરમાં તે પત્તાના મહેલ જેવી છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો આ રિપોર્ટ કોઈ દૂરની આશંકા નથી, પરંતુ એક એવું સત્ય છે જે સાબિત કરે છે કે માનવીએ ચાંદ પર વિજય મેળવી લીધો, મંગળ પર વસાહતો ઊભી કરવાની તૈયારીઓ કરી લીધી... પરંતુ પૃથ્વી પર પોતાની જ બનાવેલી આ 'તબાહીની મશીન'ને રોકી ન શક્યો. હિમાલયનું ઓગળવું અને સમુદ્રનું ઉછળવું, એજ કુદરતનું આખરી અલ્ટીમેટમ છે..