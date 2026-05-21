/દેશને મળ્યા પહેલા AI મિનિસ્ટર, કેન્દ્ર નહીં પણ આ રાજ્યથી થઈ શરૂઆત; આખરે શું કરશે AI મંત્રાલય?

India's first AI Minister: જો થોડા પાયાના કામોને છોડી દઈએ, તો આજે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) વગરના જીવનની કલ્પના પણ નકામી લાગવા માંડી છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના મહત્વને જોતા દેશને તેના પહેલા AI મંત્રી મળી ગયા છે. આ પહેલ કેન્દ્ર સરકારે નહીં પરંતુ એક રાજ્યે કરી છે, જેના કારણે હવે તેના પાડોશી રાજ્યો પર પણ AI મંત્રીની નિમણૂક કરવાનું દબાણ વધી ગયું છે.
Kerala Gets India's First AI Minister: ભારતમાં પહેલીવાર કોઈ રાજ્યે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) માટે અલગ મંત્રાલય બનાવ્યું છે. આ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મંત્રાલયને કેરળની નવી સરકારે અમલમાં મૂક્યું છે. ઇન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગ (IUML)ના નેતા પી. કે. કુન્હાલીકુટ્ટી (P. K. Kunhalikutty)ને કેરળ સરકારમાં AI વિભાગની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આ સાથે જ કેરળમ દેશનું એવું પ્રથમ રાજ્ય બની ગયું છે જ્યાં AI માટે અલગ મંત્રાલય બનાવવામાં આવ્યું છે. આ પહેલ દર્શાવે છે કે, હવે સરકારો AIને માત્ર એક ટેક્નોલોજી ટ્રેન્ડ તરીકે નહીં, પરંતુ રોજગાર, શિક્ષણ, આરોગ્ય, વહીવટ અને અર્થતંત્રને પ્રભાવિત કરનારી એક મોટી તાકાત તરીકે જોવા લાગી છે.
દેશમાં સૌથી વધુ સાક્ષરતા દર ધરાવતું રાજ્ય કેરળમ શિક્ષણના મામલામાં હંમેશા મોખરે રહ્યું છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, કેરળ પછી હવે પાડોશી રાજ્ય તમિલનાડુ પણ આ પ્રકારની પહેલ કરી શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તમિલનાડુ ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં આ દિશામાં આગળ વધી શકે છે. અહીં એ પણ ઉલ્લેખનીય છે કે, વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રચાર દરમિયાન થલાપતિ વિજયની પાર્ટી TVKએ સત્તામાં આવવા પર અલગ AI મંત્રાલય અથવા AI ગવર્નન્સ સિસ્ટમ બનાવવાની વાત કરી હતી.
AI મંત્રાલય આખરે શું કરશે?
AI મંત્રાલયનું કામ એ નક્કી કરવાનું રહેશે કે, સરકારના અલગ-અલગ વિભાગોમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અને આગામી સમયમાં AIના કારણે થનારા બદલાવ માટે રાજ્ય કેવી રીતે તૈયાર થાય.
AI માટે તૈયાર થઈ રહ્યો છે દેશ
કેરળમ સરકારના સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર, અલગ મંત્રાલય બનવાથી દરેક વિભાગ અલગ-અલગ કામ કરવાને બદલે એક સમાન નીતિ હેઠળ કામ કરી શકશે. આ મંત્રાલય દ્વારા સ્ટાર્ટઅપ, રોકાણ અને નોકરીઓ પર પણ ફોકસ કરવામાં આવશે. નવનિયુક્ત AI મંત્રાલય રાજ્યમાં રોકાણ અને સ્ટાર્ટઅપ્સને પ્રોત્સાહન આપવાનું કામ પણ કરી શકે છે. જેમ પહેલા રાજ્યો IT કંપનીઓ અને ફેક્ટરીઓને આકર્ષિત કરવાના હોડમાં હતા, તેમ જ હવે AI ઇન્ડસ્ટ્રી આગામી મોટું સેક્ટર માનવામાં આવી રહ્યું છે. આ અંતર્ગત AI રિસર્ચ સેન્ટર બનાવી શકાય છે, સ્ટાર્ટઅપને સહયોગ આપી શકાય છે અને AI આધારિત નોકરીઓ ઊભી કરી શકાય છે.
AIના કારણે પરંપરાગત નોકરીઓમાં બદલાવ થવાની આશંકા છે. આવી સ્થિતિમાં કેરળ સરકારનું આ મંત્રાલય લોકોને નવી ડિજિટલ અને AI સ્કિલ્સ શીખવવા માટેનું માળખું ઊભું કરવામાં પોતાની મહત્વની ભૂમિકા ભજવવા માટે રાજ્યની તમામ કોલેજો, શાળાઓ અને કાર્યસ્થળોમાં ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ ચલાવી શકે છે. કેરળલનું આ પગલું સંકેત આપે છે કે, હવે AI માત્ર ટેક્નોલોજીનો વિષય નથી રહ્યો. આગામી સમયમાં તે આર્થિક, રાજકીય અને વહીવટી વ્યવસ્થાનો મોટો ભાગ બની શકે છે. અન્ય રાજ્યો પણ AIનો યોગ્ય ઉપયોગ કરીને મોટો બદલાવ લાવી શકે છે.
UAEએ મારી હતી બાજી
સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)એ વર્ષ 2017માં જ AI મંત્રીની નિમણૂક કરી દીધી હતી. ત્યારે UAE સરકારે પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે, AI ભવિષ્યની અર્થવ્યવસ્થા અને સરકારી સેવાઓનું કેન્દ્ર બનશે. UAE સરકાર આજે AI આધારિત સ્માર્ટ સિટી, તમામ સરકારી સેવાઓના ઓટોમેશન અને રિસર્ચમાં ખૂબ જ મોટું રોકાણ કરી રહી છે. બીજીતરફ અબુ ધાબીએ 2027 સુધીમાં દુનિયાની પહેલી સંપૂર્ણ રીતે AI સંચાલિત સરકાર બનવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે.
સાઉદી અરેબિયા અને સિંગાપોર પણ આ મામલામાં આગળ ચાલી રહ્યા છે. સાઉદીએ SDAIA નામની સંસ્થા બનાવી છે, જે દેશની AI નીતિ, નિયમો અને યોજનાઓ સંભાળે છે. મિડલ ઈસ્ટનો આ દેશ AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને અરબી ભાષા આધારિત AI મોડલ પર મોટું રોકાણ કરી રહ્યો છે. બીજી તરફ સિંગાપોર આજે AIના નિયમો અને સુરક્ષા માટે દુનિયામાં અલગ ઓળખ બનાવી ચૂક્યું છે. સિંગાપોરે એજન્ટિક AI (Agentic AI) જેવી એડવાન્સ સિસ્ટમ માટે પણ ગાઇડલાઇન તૈયાર કરી છે.
ભવિષ્યમાં રાજ્યોએ પહેલા એ નક્કી કરવું પડશે કે, 140 કરોડની વસ્તીને AI યુગ માટે કેવી રીતે તૈયાર કરવી અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના ખોટા ઉપયોગ તથા તેના જોખમોને કેવી રીતે રોકવા. જો કે, આવા મંત્રાલયોની સફળતા એ વાત પર નિર્ભર રહેશે કે, તેઓ માત્ર જાહેરાતો પૂરતા સીમિત રહે છે કે વાસ્તવમાં નિયમો, સિસ્ટમ અને નવી તકો ઊભી કરીને દેશમાં એક નવો ઈતિહાસ રચે છે.