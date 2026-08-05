દેશને મળશે પ્રથમ મહિલા CJI, કાયદામંત્રીએ આપી ખુશખબર, જાણો કોણ સંભાળશે ન્યાયપાલિકાની સૌથી 'ઊંચી ખુરશી'?

Who is First Female CJI BV Nagarathna: દેશને જલ્દી ઈતિહાસના પ્રથમ મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) મળવા જઈ રહ્યાં છે. બુધવારે રાજ્યસભામાં સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય (ન્યાયાધીશ સંખ્યા) સંશોધન બિલ, 2026 પર ચર્ચા બાદ કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે આ જાણકારી આપી છે. કેન્દ્રીય કાયદામંત્રીની જાહેરાત બાદ જસ્ટિસ બી.વી. નાગરત્નાનું નામ ચર્ચા છે, જે સપ્ટેમ્બર 2027મા દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતના પદની કમાન સંભાળવાના છે.
ભારતીય ન્યાયપાલિકામાં મુખ્ય ન્યાયાધીશની નિમણૂંક વરિષ્ઠતાના સિદ્ધાંત પર થાય છે. આ ક્રમ અનુસાર જસ્ટિસ બી.વી. નાગરત્ના સપ્ટેમ્બર 2027મા ભારતના 50મા મુખ્ય ન્યાયાધીશના રૂપમાં શપથ લેશે. 36 દિવસના ઐતિહાસિક કાર્યકાળની સાથે તેઓ ન માત્ર ન્યાયપાલિકામાં નવો ઈતિહાસ રચશે, પરંતુ પોતાના પિતા બાદ CJI પર પર પહોંચનાર પ્રથમ પુત્રી પણ બનશે.
25 મે 2026ના જસ્ટિસ અભય શ્રીનિવાસ ઓકાના સેવાનિવૃત્ત થયા બાદ જસ્ટિસ નાગરત્ના સુપ્રીમ કોર્ટના 5મા સૌથી વરિષ્ઠ જજ બન્યા હતા. હવે તેઓ 23 સપ્ટેમ્બર 2027ના પદભાર ગ્રહણ કરશે અને 29 ઓક્ટોબર 2027 સુધી (લગભગ 36 દિવસ) દેશના પ્રથમ મહિલા CJIના રૂપમાં કામ કરશે. આવો જસ્ટિસ બી.વી. નાગરત્ના વિશે જાણીએ.
કોણ છે જસ્ટિસ બી.વી. નાગરત્ના?
30 ઓક્ટોબર 1962મા બેંગલુરૂમાં જન્મેલા જસ્ટિસ નાગરત્નાના ઘરમાં બાળપણથી કાયદા અને ન્યાયનો માહોલ હતો. તેમના પિતા જસ્ટિસ ઈ.એસ. વેંકટરમૈયા 1989ના ભારતના 19મા મુખ્ય ન્યાયાધીશ બન્યા હતા. જો જસ્ટિસ નાગરત્ના 2027મા ચીફ જસ્ટિસ બને છે તો ભારતીય ન્યાયપાલિકામાં આ પ્રથમવાર થશે, જ્યારે પિતા અને પુત્રી બંનેએ દેશનું સર્વોચ્ચ ન્યાયિક પદ સંભાળ્યું હોય. તેઓ સુપ્રીમ કોર્ટના પ્રતિષ્ઠિત પુસ્તક કોર્ટ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના કન્નડ ભાષાંતર સમિતિના અધ્યક્ષ પણ રહ્યાં. જસ્ટિસ બી.વી. નાગરત્ના તેમના કાયદાકીય જ્ઞાન, નિષ્પક્ષતા અને બેબાક નિર્ણયો માટે ઓળખવામાં આવે છે.
અભ્યાસ અને કરિયર
1984મા દિલ્હી યુનિવર્સિટીની પ્રતિષ્ઠિત જીજસ એન્ડ મેરી કોલેજમાંથી હિસ્ટ્રીમાં BA (H) કર્યું.
1987મા કેમ્પલ લો સેન્ટર, DUમાંથી LLB ની ડિગ્રી લીધી અને તે વર્ષે KESVY & Co. માં વકાલત શરૂ કરી.
1994મા વ્યક્તિગત પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી અને વહીવટી, કોમર્શિયલ અને ફેમિલી કેસ લડ્યા.
2008મા કર્ણાટક હાઈકોર્ટના એડિશનલ જજ બન્યા. 2010મા આ પદ પર કાયમી થયા.
આ દરમિયાન કર્ણાટક જ્યુડિશિયલ એકેડમી અને બેંગલુરૂ એડમિશન સેન્ટરના પ્રમુખ પણ બન્યા.
21 ઓગસ્ટ 2021મા સુપ્રીમ કોર્ટમાં જજ તરીકે નિમણૂંક થઈ.
સુપ્રીમ કોર્ટમાં જજોની સંખ્યા વધીને 38 થઈ
સંસદમાં પાસ થયેલા નવા બિલ અનુસાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં ન્યાયાધીશોની મંજૂર સંખ્યાને 34થી વધારી 38 (1 CJI + 37 જજ) કરી દેવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે 1950મા જ્યારે સર્વોચ્ચ અદાલત બની હતી. ત્યારે માત્ર 8 જજ હતા, પરંતુ કેસનો તત્કાલ નિકાલ કરવા માટે સંખ્યા વધારવામાં આવી અને વિશેષ પીઠો પણ બનાવવામાં આવી છે.