Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /દેશને મળશે પ્રથમ મહિલા CJI, કાયદામંત્રીએ આપી ખુશખબર, જાણો કોણ સંભાળશે ન્યાયપાલિકાની સૌથી ઊંચી ખુરશી?

દેશને મળશે પ્રથમ મહિલા CJI, કાયદામંત્રીએ આપી ખુશખબર, જાણો કોણ સંભાળશે ન્યાયપાલિકાની સૌથી 'ઊંચી ખુરશી'?

Who is First Female CJI BV Nagarathna: 63 વર્ષીય બી.વી. નાગરત્નાએ દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાંથી કાયદાની ડિગ્રી લીધી છે. નાગરત્નાએ 1987થી કર્ણાટક હાઈકોર્ટમાં વકીલાતની શરૂઆત કરી હતી. આવો તેમની પ્રોફાઇલ વિશે જાણીએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 05, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:13 PM IST
દેશને મળશે પ્રથમ મહિલા CJI, કાયદામંત્રીએ આપી ખુશખબર, જાણો કોણ સંભાળશે ન્યાયપાલિકાની સૌથી 'ઊંચી ખુરશી'?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ather લાવી રહ્યું છે તેનું સૌથી સસ્તું સ્કૂટર KONARC, આ દિવસે થશે લોન્ચ, જાણો કિંમત
2
3
4
5