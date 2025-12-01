Viral Video : માલગાડી નીચે ઈશ્ક ફરમાવી રહ્યું હતું, અચાનક દોડવા લાગી ટ્રેન!
Couple Romance under the Train Video: હાલ માલગાડીના ડબ્બા નીચે રોમાન્સ કરી રહેલા કપલનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જોકે, વીડિયો અસલી છે કે નહિ તેનો સવાલ ઉઠ્યો
Couple on Railway Track Viral Video: સોશિયલ મીડિયા પર દરરોજ લોકોના વિચિત્ર કારનામા વાયરલ થાય છે. કેટલાક એટલા અદ્ભુત હોય છે કે તમે પણ દંગ રહી જશો. આવો જ એક વીડિયો હાલમાં ઇન્ટરનેટ પર ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં, એક યુવક અને યુવતી રેલ્વે ટ્રેક પર ઉભી રહેલી માલગાડી નીચે રોમાન્સ કરતા જોવા મળે છે.
આ બંને, જે રીતે પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકીને, રોમાન્સ કરતા દેખાય છે તે ખરેખર આશ્ચર્યજનક છે. જો કે, તે સ્પષ્ટ નથી કે આ વીડિયો જાણી જોઈને વાયરલ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો, કે પછી તેઓ ફક્ત મૂર્ખતાપૂર્વક ટ્રેન નીચે રોમાન્સ કરવા બેઠા હતા. આ વીડિયોની તારીખ કે સ્થાન વિશે કોઈ ચોક્કસ માહિતી બહાર આવી નથી, પરંતુ તે સોશિયલ મીડિયા પર વધુને વધુ વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
રેલ્વે ટ્રેક પર રોમાન્સ કરતા યુગલનો વીડિયો
આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વ્યાપકપણે શેર કરવામાં આવી રહ્યો છે. વીડિયોમાં, એક યુવક અને યુવતી રેલ્વે ટ્રેક પર બેઠા છે. મહિલાએ પીળી સાડી પહેરી છે. તેઓ એકબીજાને પ્રેમથી ભેટી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, એક માલગાડી ઉપરથી ચાલવા લાગે છે.
પ્રેમમાં પડેલા યુગલે માલગાડીને તેમની ઉપરથી પસાર થતી જોઈ, ત્યારે તેઓ ગભરાઈ ગયા અને પાટા પરથી દૂર ચાલ્યા ગયા. તેઓ કોઈક રીતે પોતાનો જીવ બચાવવામાં સફળ રહ્યા. આ વીડિયો જોવામાં ખૂબ જ ભયાનક હતો. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા પછી, લોકો તેના પર વિવિધ રીતે પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે.
વાયરલ વીડિયો પર લોકોની પ્રતિક્રિયાઓ
જ્યારે કેટલાક લોકો આ વીડિયો પર હસી રહ્યા છે, ત્યારે ઘણા લોકોએ આ કપલને તેમની બેદરકારી બદલ ઠપકો આપ્યો છે. એકે લખ્યું, "એક ચુંબન માટે પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકવો." બીજાએ ટિપ્પણી કરી, "અહીં કેવા પ્રતિભાશાળી લોકો છે? આ મર્યાદાની બહાર છે."
Disclaimer : આ વીડિયો પાછળનું સત્ય શું છે?
એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ વીડિયો લખનૌના ચારબાગ રેલ્વે સ્ટેશનનો છે. તો કેટલાક કહે છે કે, આ વીડિયો સંપૂર્ણપણે નકલી અને AI-જનરેટેડ છે. કોઈ કહે છે કે, AI નો ઉપયોગ કરીને આ વીડિયો બનાવ્યો છે. આમ, આ વીડિયો અસલી છે કે નહિ તે વિશે ઝી 24 કલાક પુષ્ટિ નથી કરતું.
