કપલનો MMS થયો વાયરલ! 19 મિનિટ, 34 સેકન્ડના આ વીડિયોએ ઇન્ટરનેટ પર મચાવી ધૂમ, યુઝર્સે કહ્યું: પ્રાઈવેટ...


Couple MMS Viral Video: ઈન્ટરનેટ પર લોકો વાયરલ થવા માટે શું નથી કરી રહ્યા, હવે વધુ એક કપલનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, યુઝર તેના પર કમેન્ટ કરી રહ્યા છે, વાયરલ વીડિયો ક્યાનો છે અને છોકરા કે છોકરીનું નામ શું છે, તેની માહિતી મળી નથી.

Nov 29, 2025, 09:12 PM IST

Couple MMS Viral Video: સોશિયલ મીડિયા પર દરરોજ એક વીડિયો વાયરલ થાય છે, જેના કારણે જોરદાર ચર્ચા થાય છે. તાજેતરમાં, સોફિક એસકે અને તેની ગર્લફ્રેન્ડ સોનાલીનો એક પ્રાઈવેટ વીડિયો વાયરલ થયો હતો. હવે, બીજા એક કપલનો 19 મિનિટ, 34 સેકન્ડનો ખાનગી વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેનાથી ઇન્ટરનેટ પર ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ વાયરલ ક્લિપની આસપાસ સત્ય કરતાં અફવાઓ વધુ પ્રચલિત થઈ ગઈ છે.

આ કથિત MMS હવે લગભગ દરેક સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ફરતો થઈ રહ્યો છે. વિવિધ યુઝર્સ વિવિધ સ્ક્રીનશોટ શેર કરી રહ્યા છે અને વિવિધ દાવા કરી રહ્યા છે. આ વીડિયો પહેલા X પર વાયરલ થયો હતો, જ્યાં કેટલાક યુઝર્સે તેને "તેને અવગણશો નહીં" કેપ્શન સાથે પોસ્ટ કર્યો હતો. હવે, આ MMS લગભગ દરેક સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયો ઝડપથી ટ્રેન્ડ બની ગયો, હજારો એકાઉન્ટ્સ દ્વારા શેર કરવામાં આવી રહ્યો છે. એક યુઝરે લખ્યું, "ખાનગી વીડિયો રેકોર્ડ કરવો ખોટું છે."

વાયરલ કપલની ઓળખ થઈ નથી

સોશિયલ મીડિયા પર કેટલાક યુઝર્સ એવો પણ દાવો કરી રહ્યા છે કે વીડિયો વાયરલ થયા પછી કપલે આત્મહત્યા કરી છે. જોકે, સત્ય હજુ પણ અજ્ઞાત છે. ઘણા યુઝર્સે કહ્યું કે લોકો હવે માનવતા કરતાં વાયરલ કન્ટેન્ટને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે. વીડિયોમાં દેખાતા કપલની હજુ સુધી ઓળખ થઈ નથી, કે વીડિયો કેવી રીતે વાયરલ થયો તે પણ નક્કી થયું નથી.

Disclaimer: આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
 

