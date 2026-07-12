/કોરોનાનું ખતરનાક કમબેક! આંધ્ર પ્રદેશમાં કોવિડથી 2 લોકોના મોત બાદ હડકંપ, સરકારે તાત્કાલિક લાગુ કર્યા આ પ્રતિબંધો

COVID Deaths India: આંધ્ર પ્રદેશમાં કોરોના વાયરસે હડકંપ મચાવી દીધો છે. રાજ્યના કડપ્પા જિલ્લામાં તાજેતરના સપ્તાહમાં કોવિડ-19ના 8 નવા કેસ સામે આવવા અને બે સંક્રમિત દર્દીઓના મોત બાદ સરકારે તત્કાલ પ્રભાવથી સર્વેલાન્સ અને તૈયારીના કડક ઉપાય લાગૂ કર્યાં છે.
સ્વાસ્થ્ય અધિકારીઓ પાસેથી મળેલી જાણકારી પ્રમાણે વાયરસે આ વખતે બે લોકોના જીવ લીધા છે. જાણકારી અનુસાર કડપ્પાના રાજમપેટ વિસ્તારમાં એક 52 વર્ષીય વ્યક્તિ તાવ અને ખાંસી બાદ કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો. સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થતાં તેને વેલ્લોરની ક્રિશ્ચિયન મેડિકલ કોલેજમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેનું નિધન થયું. તો કડપ્પામાં રહેતા એક 43 વર્ષીય વ્યક્તિને સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા બાદ સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં તેનો કોરોના ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે અને સારવાર દરમિયાન તેનું મોત થયું છે.
ચિંતાની વાત છે કે સંક્રમણ હવે મેડિકલ સ્ટાફ સુધી પણ પહોંચી ગયું છે. કડપ્પા મેડિકલ કોલેજનો 25 વર્ષીય મેડિકલ વિદ્યાર્થી પણ વાયરસ ટેસ્ટમાં પોઝિટિવ આવ્યો છે, જેને હાલ હોમ આઈસોલેશનમાં રાખી સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.
પુણે મોકલવામાં આવેલા નમૂનાનું જીનોમ સિક્વન્સિંગ
જિલ્લામાં અચાનક કોરોનાના કેસ વધ્યા બાદ સ્વાસ્થ્ય વિભાગ સક્રિય થઈ ગયું છે. પ્રભાવિત વિસ્તારમાં વાયરસનો પ્રસાર રોકવા માટે સ્પેશિયલ રેપિડ રિસ્પોન્લ ટીમને તૈનાત કરવામાં આવી છે. ટીમે સંક્રમિતોના સંપર્કમાં આવેલા આશરે 40 લોકોના સેમ્પલ એકત્ર કર્યાં છે, જેમાંથી 18ના રિપોર્ટ નેગેટિવ આવી ગયા છે, જ્યારે બાકીના રિપોર્ટની રાહ જોવામાં આવી રહી છે. જિલ્લા પરિષદની બેઠકમાં સ્વાસ્થ્ય અધિકારીઓએ પુષ્ટિ કરી છે કે આ સમયે 8 સક્રિય કેસ છે. વાયરસનો આ ક્યો વેરિએન્ટ છે અને તે કેટલો ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે, તેની જાણકારી મેળવવા માટે જીનોમ સિક્વન્સિંગ માટે પુણેની નેશનલ લેબ મોકલવામાં આવ્યા છે.
પ્રભાવિત વિસ્તારમાં બ્લીચિંગનું કામ શરૂ
આંધ્ર પ્રદેશના જિલ્લા ઈન્ચાર્જ મંત્રી સવિતાએ આ મામલાની ગંભીરતા જોતા જિલ્લા કલેક્ટર સીએચ શ્રીધર અને જિલ્લા મેડિકલ એન્ડ સ્વાસ્થ્ય ઓફિસર ડો. રવિ બાબૂ સાથે વાત કરી છે. મંત્રીએ અધિકારીઓને સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપ્યો છે કે સંક્રમણ કડપ્પાની બહાર ફેલાવું જોઈએ નહીં.
સરકાર દ્વારા જારી કરવામાં આવી નવી ગાઇડલાઇન
1. માસ્ક ફરજીયાતઃ હોસ્પિટલ, બસ સ્ટેન્ડ અને અન્ય તમામ જાહેર તથા ભીડભાડવાળા વિસ્તારમાં માસ્ક પહેરવું ફરજીયાત કરવામાં આવ્યું છે.
2. આઇસોલેશન સેન્ટર એક્ટિવઃ તાવ, ખાંસી અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ જેવા લક્ષણોવાળા દર્દીની ઓળખ કરી ઘર-ઘર સર્વે કરવા અને જરૂર પડવા પર તેને આઇસોલેશન સેન્ટરમાં શિફ્ટ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.
3. કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગઃ સંક્રમિત દર્દીઓના પરિવારના સભ્યોનો તત્કાલ ટેસ્ટ કરવામાં આવશે. પોઝિટિવ આવવા પર તેને હોસ્પિટલના સ્પેશિયલ વોર્ડ અને નેગેટિવ આવવા પર હોમ આઈસોલેશનમાં રાખવામાં આવશે.
4. સેનેટાઇઝેશન ડ્રાઇવઃ પ્રભાવિત વિસ્તારમાં યુદ્ધ સ્તર પર સાફ-સફાઈ, સેનિટાઇઝેશન અને બ્લીચિંગ પાઉડરના છંટકાવનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.
સમગ્ર રાજ્યમાં હેલ્થ એલર્ટ
કડપ્પામાં થયેલા આ બે મોત બાદ રાજ્ય સરકારે સાવચેતીના ભાગરૂપે સમગ્ર આંધ્ર પ્રદેશમાં કોવિડ-19 એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. બધા જિલ્લા તંત્રને ટેસ્ટિંગ, રિપોર્ટિંગ સિસ્ટમ અને ઈન્ફેક્શન કંટ્રોલ મેકેનિઝમને મજબૂત કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.
રાજ્યની બધી સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલોને નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે કે વેન્ટિલેટર, પર્યાપ્ત બેડ અને જરૂરી દવાઓની સાથે પોતાના આઇસોલેશન વોર્ડ્સને તૈયાર રાખે. પરંતુ સ્વાસ્થ્ય અધિકારીઓએ જનતાને અપીલ કરી છે કે ગભરાશો નહીં, પરંતુ સતર્ક રહો.