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કોરોનાનું ખતરનાક કમબેક! આંધ્ર પ્રદેશમાં કોવિડથી 2 લોકોના મોત બાદ હડકંપ, સરકારે તાત્કાલિક લાગુ કર્યા આ પ્રતિબંધો

COVID Alert: આંધ્ર પ્રદેશના કડપ્પા જિલ્લામાં કોરોનાને કારણે બે લોકોના મોત થયા છે અને આઠ કેસ સામે આવ્યા છે. કોરોનાના કેસ સામે આવતા સમગ્ર રાજ્યમાં હેલ્થ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. તંત્રએ ભીડભાડવાળી જગ્યા પર માસ્ક ફરજીયાત કરી દીધું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 12, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:30 PM IST
કોરોનાનું ખતરનાક કમબેક! આંધ્ર પ્રદેશમાં કોવિડથી 2 લોકોના મોત બાદ હડકંપ, સરકારે તાત્કાલિક લાગુ કર્યા આ પ્રતિબંધો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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