ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલ પર સંકટ, પિયુષ ગોયલ જશે અમેરિકા, જાણો ટ્રમ્પની નવી H1-B વિઝા નીતિ કેમ બનશે અવરોધરૂપ
India US Trade Deal: કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલના નેતૃત્વમાં એક પ્રતિનિધિમંડળ 22 સપ્ટેમ્બરે અમેરિકા સાથે ટેરિફ અંગે ચર્ચા કરવા માટે અમેરિકા જશે. આ પ્રતિનિધિમંડળ અમેરિકા સાથે હાઈ ટેરિફ અને ટ્રેડ કરાર અંગે ચર્ચા કરશે.
India US Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલ ટેરિફ વોર ભાગ્યે જ શાંત થયું છે, જ્યારે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત માટે વધુ એક પડકાર રજૂ કર્યો છે. યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ H1B વિઝા નીતિમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે, જેમાં એક વર્ષ માટે 100,000 ડોલરની ભારે ફી લગાવી છે.
ભારત-અમેરિકા વેપાર સોદો ફરી એકવાર જોખમમાં
22 સપ્ટેમ્બરે અમેરિકા સાથે ટેરિફ અંગે ચર્ચા કરવા માટે કેન્દ્રીય ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલ એક પ્રતિનિધિમંડળ સાથે અમેરિકા જશે. આ પ્રતિનિધિમંડળ અમેરિકા સાથે હાઈ ટેરિફ અને વેપાર કરાર અંગે ચર્ચા કરશે. આ દરમિયાન, અમેરિકાએ H1B વિઝા નીતિમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે, જેમાં $100,000 ની ફી લાદી છે. હવે, H1B વિઝા નીતિમાં ફેરફારને કારણે, ભારત-અમેરિકા વેપાર સોદો ફરી એકવાર જોખમમાં મુકાયો છે.
IT કંપનીઓને મોટો ફટકો પડ્યો
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના H1B વિઝા નીતિ પરના નવા નિર્ણયથી ભારતીય IT વ્યાવસાયિકો અને IT કંપનીઓને મોટો ફટકો પડ્યો છે. યુએસ પ્રમુખના ફેરફાર પહેલાં સરેરાશ $66,000 વાર્ષિક કમાણી કરતા H1B વિઝા ધારકો માટે, નવી ફી હવે વિઝા કાર્યક્રમને વર્ચ્યુઅલ રીતે દૂર કરે છે.
ભારતીય પ્રવાસી સમુદાયના હિતોને નુકસાન
એક્સપર્ટ માને છે કે આ પગલું ખાસ કરીને ભારતીય પ્રવાસી સમુદાયના હિતોને નુકસાન પહોંચાડે છે, કારણ કે ભારતીયો USમાં 70 ટકાથી વધુ નોકરીઓ ધરાવે છે. ટ્રમ્પની નવી વિઝા નીતિ હવે સંભવિત ભારત-અમેરિકા વેપાર કરારને જોખમમાં મૂકવાની ધમકી આપે છે.
ભારતીય વ્યાવસાયિકો માટે સૌથી મોટું બજાર છે અમેરિકા
અમેરિકા ભારતીય વ્યાવસાયિકો અને ભારતીય IT કંપનીઓ માટે વિશ્વનું સૌથી મોટું બજાર છે. દર વર્ષે, મોટી સંખ્યામાં ભારતીય નિષ્ણાતો H1B વિઝા દ્વારા યુએસ કંપનીઓમાં કામ કરવા માટે મુસાફરી કરે છે. જો કે, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની નવી શરતોએ ભારતીય વ્યાવસાયિકો માટે આ તકોને મર્યાદિત કરી દીધી છે.
ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર પર અસર
NASSCOM એ પણ ચેતવણી આપી છે કે આ અમેરિકનો કરે છે. જો કે, નવી શરતો આ તકને મર્યાદિત કરશે. NASSCOM એ પણ ચેતવણી આપી છે કે આ યુએસ નવીનતા પ્રણાલી અને રોજગાર બજાર પર નકારાત્મક અસર કરશે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત પહેલાથી જ સેવા ક્ષેત્રમાં અમેરિકાને વધુ પ્રવેશ આપવાની માંગ કરી રહ્યું હતું, પરંતુ આ નિર્ણય હવે ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર પર અસર કરી શકે છે.
H1B વિઝા નીતિ અંગે ટ્રમ્પનો નવો નિર્ણય
સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત પહેલાથી જ સેવા ક્ષેત્રમાં અમેરિકાને વધુ પ્રવેશની માંગ કરી રહ્યું હતું. જો કે, હવે જ્યારે આ નિર્ણય વાટાઘાટોના સંવેદનશીલ સમયગાળા દરમિયાન આવ્યો છે, ત્યારે બંને દેશો વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે ટેરિફ વેપાર કરાર થવાની સંભાવનાઓ પણ નબળી પડી શકે છે.
પ્રતિનિધિમંડળ સાથે અમેરિકા જશે
નોંધનીય છે કે કેન્દ્રીય વાણિજ્ય પ્રધાન પીયૂષ ગોયલ 22 સપ્ટેમ્બરે ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર અંગે એક પ્રતિનિધિમંડળ સાથે અમેરિકા જઈ રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, H1B વિઝા નીતિ અંગે ટ્રમ્પનો નવો નિર્ણય આ વેપાર કરારને અસર કરી શકે છે.
