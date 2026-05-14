/ઓઈલ સંકટ ભારતના અર્થતંત્ર પર કેટલો મોટો ખતરો ? સરકાર કેમ કરી રહી છે પેટ્રોલ-ડીઝલ બચાવવાની અપીલ, શું દેશ પર તોળાઈ રહ્યું છે સંકટ ?

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી ગ્લોબલ ઓઈલ સપ્લાય ચેઈન પર મોટી અસર પડી રહી છે. પરિસ્થિતિ હવે શરૂઆતમાં ધારણા કરતાં પણ વધુ ગંભીર લાગે છે. ત્યારે જો ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેનું યુદ્ધ લાંબુ ચાલશે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો નીવેડો નહીં આવે તો ભારતના અર્થતંત્ર માટે કેટલો મોટો ખતરો છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના બંધ થવાની ગ્લોબલ ઓઈલ સપ્લાય ચેઈન પર નોંધપાત્ર અસર પડી રહી છે. પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની રહી છે. આ અસર ભારત જેવા દેશો પર સૌથી વધુ તીવ્ર રીતે અનુભવાઈ શકે છે, કારણ કે ભારત મોટાભાગની ઓઈલ જરૂરિયાતો વિદેશથી મેળવે છે.
આ કટોકટી ભારત માટે એક મોટી ચિંતા તરીકે ઉભરી આવી છે. ક્રૂડ ઓઇલના વિશ્વના ત્રીજા સૌથી મોટા ગ્રાહક તરીકે, ભારત તેની ઓઈલ જરૂરિયાતોનો લગભગ 90% વિદેશમાંથી આયાત કરે છે. પરિણામે ઓઈલના ભાવમાં અચાનક ઉછાળો દેશના અર્થતંત્ર અને વિદેશી હૂંડિયામણ પર સીધી અને તાત્કાલિક અસર કરે છે.
વિદેશી હૂંડિયામણમાં ઘટાડો
નોંધનીય છે કે, ભારતની કુલ ઓઈલ આયાતનો આશરે 40% અગાઉ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતો હતો. તેથી તે ક્ષેત્રમાં ઉદ્ભવતા કોઈપણ વિક્ષેપ ભારત માટે ગંભીર ફટકો સાબિત થઈ શકે છે.
જોકે દેશે ખાડી દેશો સિવાયના અન્ય સ્ત્રોતોમાંથી ક્રૂડ ઓઇલનો પૂરતો પુરવઠો મેળવ્યો છે અને તેના ઓઈલ પુરવઠામાં કોઈ વિક્ષેપનો સામનો કર્યો નથી, ભારતીય રિફાઇનરોને હજુ પણ ઓઈલમાટે અતિશય ભાવ ચૂકવવાની ફરજ પડી છે, જેના કારણે દેશના કિંમતી વિદેશી હૂંડિયામણમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે.
સરકાર કેમ કરી રહી છે પેટ્રોલ-ડીઝલ બચાવવાની અપીલ
આ કટોકટીના ગંભીર પરિણામો અને તેના સમયગાળા અંગેની અનિશ્ચિતતાને ધ્યાનમાં રાખીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરમાં પેટ્રોલિયમ ફ્યુઅલ બચાવવા માટે અપીલ જારી કરી હતી. આ અપીલ તેલની આયાત ઘટાડવા અને વિદેશી હૂંડિયામણ ખર્ચ ઘટાડવાના હેતુથી વ્યાપક પગલાંનો એક ભાગ છે.
ભારત માટે વધતી ચિંતાઓ
પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષના પરિણામે પુરવઠામાં વિક્ષેપો અને કિંમતોમાં થયેલા મોટા વધારાએ ભારત સહિત એશિયા પર સૌથી વધુ ઊંડી અસર કરી છે. ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની 88%થી વધુ જરૂરિયાતો આયાત દ્વારા પૂર્ણ કરે છે, અને આ આયાતમાંથી 40% થી વધુ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થાય છે.
દેશ તેની કુદરતી ગેસની જરૂરિયાતોનો અડધો ભાગ આયાત દ્વારા પણ પૂર્ણ કરે છે, આ આયાતમાંથી લગભગ 60% આ જ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થાય છે. લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ (LPG)ની વાત કરીએ તો, આપણી નિર્ભરતા 60% છે, અને આ આયાતનો 90% દરિયાઈ માર્ગો દ્વારા આવે છે.
ઉર્જા આયાત પર વધુ પડતી નિર્ભરતાને કારણે આપણે બેવડા ફટકાનો સામનો કરી રહ્યા છીએ. એક તરફ, પુરવઠામાં અછત છે અને બીજી તરફ, કિંમતોમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો છે. જોકે, ક્રૂડ ઓઇલ સ્ત્રોતોના વૈવિધ્યકરણથી આપણને ઓઈલ, પેટ્રોલ, ડીઝલ અને જેટ ઇંધણની પૂરતી ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ મળી છે.
ઓઈલ સંકટના કારણે ભારતનું અર્થતંત્ર પર મોટી અસર
ભારત વાર્ષિક 1.8થી 2 અબજ બેરલ ક્રૂડ ઓઇલની આયાત કરે છે તે જોતાં, તેલના ભાવમાં પ્રતિ બેરલ 1 ડોલરનો વધારો દેશના વાર્ષિક તેલ આયાત બિલમાં 2 અબજ ડોલરનો વધારો કરે છે. નોમુરાના માર્ચના અહેવાલ મુજબ, આયાત બિલ અને ચાલુ ખાતાના બેલેન્સની દ્રષ્ટિએ, ભારત એશિયાના ત્રણ સૌથી સંવેદનશીલ અર્થતંત્રોમાં સ્થાન ધરાવે છે જે ઓઈલના ઊંચા ભાવોથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત છે. અન્ય બે દેશો થાઇલેન્ડ અને દક્ષિણ કોરિયા છે.
અહેવાલમાં વધુમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે ઓઈલના ભાવમાં દર 10%નો વધારો સામાન્ય રીતે ભારતની ચાલુ ખાતાની ખાધને તેના જીડીપીના 0.4% જેટલો વધારે છે. એકલું ક્રૂડ ઓઇલ જ દેશની સૌથી મોટી કોમોડિટી આયાત છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના ડેટા અનુસાર, 2025-26માં ક્રૂડ ઓઇલની આયાત 123 અબજ ડોલરને વટાવી ગઈ છે. જો ચાલુ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન તેલના ભાવ 100 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર રહે છે અને આયાતનું પ્રમાણ ઘટતું નથી તો આ વર્ષ માટે ઓઈલ આયાત બિલ સંભવિતપણે 200 અબજ ડોલરને વટાવી શકે છે.
વડાપ્રધાનના નેતૃત્વ હેઠળ, સરકારે ઇંધણ બચાવવા માટે અપીલ જારી કરી છે. આનાથી ઓઈલના વપરાશમાં થોડો ઘટાડો થઈ શકે છે, પરંતુ તેલની માંગનો એક નોંધપાત્ર હિસ્સો એવો રહે છે કે ભાવમાં વધઘટ થાય ત્યારે પણ તેમાં કોઈ નોંધપાત્ર ફેરફાર થતો નથી.
ઓઈલ કંપનીઓ મોટું નુકશાન સહન કરી રહી છે
આ કટોકટી વચ્ચે, સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં પ્રતિ લિટર ₹10નો ઘટાડો કર્યો છે. વધુમાં, ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs)એ આંતરરાષ્ટ્રીય ઓઈળ અને ઇંધણના દરોમાં ભારે ઉછાળો હોવા છતાં પંપના ભાવમાં વધારો કરવાનું ટાળ્યું છે. ભલે યુદ્ધ પહેલાના ભાવ સ્તરે ભારે નુકસાન સહન કરવું પડ્યું હોય.
એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં ઘટાડાથી સરકારને ₹1.6 લાખ કરોડથી વધુનું મહેસૂલ નુકસાન થવાનો અંદાજ છે, જ્યારે OMCs સામૂહિક રીતે દૈનિક ₹1,000 કરોડનું નુકસાન સહન કરી રહ્યા છે.