મધ્યપ્રદેશમાં મોટી દુર્ઘટના : MP ટુરિઝમનું ક્રુઝ નર્મદા નદીમાં ડૂબ્યું, 29 મુસાફરો સવાર હતા, ચારના મોત
Narmada Backwater Cruise Sinks : મધ્યપ્રદેશના જબલપુરમાં આવેલ બરગી ડેમ પાસે આજે સાંજના સમયે એક મોટો દુર્ઘટના બની. ડેમના બેકવોટરમાં પ્રવાસીઓથી ભરેલું એક ક્રૂઝ અચાનક ડૂબી ગયુ. ક્રૂઝમાં લગભગ 30 જેટલા લોકો સવાર હતા. જો કે ક્રૂઝ ડૂબી જતા ચાર લોકોના ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યા હતા. જ્યારે 15થી વધુ લોકો તરીને કિનારે પહોંચ્યા હતા
- મધ્યપ્રદેશના જબલપુરમાં બની મોટુ દુર્ઘટના
- બરગી ડેમમાં ક્રૂઝ ડુબી જતા 4 લોકોના મોત
- ક્રૂઝમાં સવાર 15 લોકોનો થયો આબાદ બચાવ
- પાણીમાં ડૂબેલા લોકોની શોધખોળ યથાવત
- અચાનક ભારે પવન ફૂકાતા કૂઝ ડુબી ગયુ
Bargi Dam Accident Jabalpur : મધ્ય પ્રદેશના જબલપુરમાં ગુરુવારે સાંજે એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. બરગી ડેમમાં મધ્ય પ્રદેશ ટુરિઝમનું ક્રુઝ પલટી ખાઈ ગયું હતુ. આ ઘટનામાં ચાર મુસાફરોના મોત નિપજ્યા છે. ક્રુઝમાં 29 મુસાફરો સવાર હતા. હાલ ચાર લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. હજી અન્ય લોકોનુ રેસ્ક્યૂ ચાલી રહ્યું છે.
ક્રૂઝમાં સવાર 30 પ્રવાસીઓમાંથી 15 લોકો તરીને કિનારે આવી ગયા હતા
મધ્યપ્રદેશના જબલપુર જિલ્લામાં આવેલા બરગી ડેમથી ડરામણા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. જના સમયે પ્રવાસીઓ ભરેલું ક્રૂઝ અચાનક પલટી ગયું હતુ. જેના કારણે અનેક લોકોના મોત થયા હોવાની આશંકા છે. પ્રવાસીઓ ભરેલું ક્રૂઝ ડેમમાં જઈ રહ્યું હતું. તે સમયે અચાનક ભારે પવન ફુકાતા આ ઘટના બની હતી. ક્રૂઝ ડેમમાં પલટી જતા ક્રૂઝમાં સવાર 30 પ્રવાસીઓમાંથી 15 લોકો તરીને કિનારે આવી જતા બચી ગયા હતા. જો કે 4 લોકોના ડુબી જવાથી મોત નિપજ્યા છે.
Madhya Pradesh | Four dead, 15 rescued and search operation underway for 12 others after a cruise capsized in Bargi Dam, Jabalpur. Search and rescue operation is underway: Jabalpur Collector Raghvendra Singh
— ANI (@ANI) April 30, 2026
પ્રવાસીઓ ભરેલું ક્રૂઝ ડૂબી જતા રાહત અને બચાવ કામગીરી તેજ કરવામાં આવી છે. અને પાણીમાં ડુબેલા લોકોને શોધવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
બચાવ કામગીરીમાં અંધારાને કારણે તકલીફ પડી
અંધારું થવાના કારણે બચાવ કામગીરીમાં મુશ્કેલીઓ આવી રહી છે, છતાં SDRF અને NDRFની ટીમો સતત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. આ દુર્ઘટનાએ બરગી ડેમ પર ચાલી રહેલી પ્રવાસન સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ પર પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે.
બરગી ડેમ નર્મદા નદી પર બાંધવામાં આવેલો ડેમ છે. જો કે આ ડેમને જોવા માટે પ્રવાસીઓની સંખ્યા વધતા થોડા સમય પહેલા ક્રૂઝ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ભારે પવનના કારણે બનેલી આ ઘટના બાદ તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું છે. અને હાલ ડેમ પર અન્ય પ્રવાસીઓને જવા પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે.
આ પણ વાંચો :
