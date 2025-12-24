Curzon Clock: કેટલા રૂપિયામાં બની હતી કર્ઝન ક્લોક, જેને રીપેર કરવામાં ખર્ચ થયા 96 લાખ રૂપિયા?
Curzon Clock Price: ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં લાગેલી કર્ઝન ક્લોકને ફરીથી કાર્યરત કરવી એ માત્ર એક ટેકનિકલ સફળતા નથી, પરંતુ ઇતિહાસને જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ પણ છે. ચાલો જાણીએ કે, આ ઐતિહાસિક ઘડિયાળને બનાવવામાં કેટલો ખર્ચ થયો હતો.
Trending Photos
Curzon Clock Price: શ્રી દરબાર સાહિબમાં વર્ષો સુધી એક ઘડિયાળ એવી પણ લાગેલી હતી, જે સમય તો નહોતી બતાવતી, પરંતુ ઇતિહાસને મૌન રહીને જોતી રહેતી હતી. દરરોજ લાખો શ્રદ્ધાળુઓ તેની નીચેથી પસાર થતા રહ્યા, પરંતુ બહુ ઓછા લોકો જાણતા હતા કે તેની અટકેલી સોય પાછળ સો વર્ષ જૂની કહાની છુપાયેલી છે. હવે જ્યારે આ ઘડિયાળ ફરીથી ટક-ટક કરવા લાગી છે, ત્યારે પ્રશ્ન થાય છે કે, આખરે તે બની કેટલામાં હતી અને તેને રીપેર કરવામાં આટલો મોટો ખર્ચ કેમ આવ્યો?
ઇતિહાસની સાક્ષી બની કર્ઝન ક્લોક
પંજાબના અમૃતસરમાં સ્થિત શ્રી દરબાર સાહિબમાં લાગેલી 'કર્ઝન ક્લોક' કોઈ સામાન્ય ઘડિયાળ નથી. આ બ્રિટિશ ભારતના વાઈસરોય લોર્ડ કર્ઝન સાથે જોડાયેલી એક ઐતિહાસિક વિરાસત છે. 9 એપ્રિલ 1900ના રોજ લોર્ડ કર્ઝન તેમની પત્ની સાથે સુવર્ણ મંદિર પહોંચ્યા હતા. તે સમયે મંદિર પરિસરમાં લાગેલી સામાન્ય દીવાલ ઘડિયાળ તેમને દરબાર સાહિબની ગરિમા મુજબ યોગ્ય ન લાગી. આથી પ્રેરિત થઈને તેમણે અહીં એક વિશેષ અને ભવ્ય ઘડિયાળ લગાવવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી.
ઇંગ્લેન્ડમાં બની હતી ખાસ ડિઝાઇન
લોર્ડ કર્ઝનના નિર્દેશ પર ઇંગ્લેન્ડના બર્મિંગહામ સ્થિત પ્રતિષ્ઠિત કંપની 'એલ્કિંગ્ટન એન્ડ કંપની'ને આ ઘડિયાળ બનાવવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું. લગભગ બે વર્ષની મહેનત બાદ પિત્તળમાંથી બનેલી આ શાનદાર મિકેનિકલ ઘડિયાળ તૈયાર થઈ. 31 ઓક્ટોબર 1902ના રોજ દિવાળી અને 'બંદી છોડ દિવસ'ના પવિત્ર અવસરે તેને શ્રી દરબાર સાહિબને ભેટ આપવામાં આવી હતી. આ ઘડિયાળ તેની અદભૂત બનાવટ અને ગરિમાના કારણે તે સમયે ખૂબ જ વિશેષ માનવામાં આવતી હતી.
કેટલા રૂપિયામાં બની હતી કર્ઝન ક્લોક?
કર્ઝન ક્લોકના નિર્માણ ખર્ચનો તે સમયનો કોઈ સત્તાવાર રેકોર્ડ ઉપલબ્ધ નથી. જો કે, ઇતિહાસકારો અને નિષ્ણાતો અનુસાર, આ એક સ્પેશિયલ ઓર્ડર પર બનેલી ઘડિયાળ હતી, જેની કિંમત તે જમાનામાં પણ ઘણી વધારે રહી હશે. આજના મૂલ્ય અનુસાર તેની અંદાજિત કિંમત લગભગ 80 હજાર પાઉન્ડ માનવામાં આવે છે, જે ભારતીય ચલણમાં આશરે 95 થી 96 લાખ રૂપિયા થાય છે. આ જ કારણ છે કે તેના સંરક્ષણ અને સમારકામ પાછળ પણ લગભગ આટલી જ રકમ ખર્ચવામાં આવી છે.
સમયની સાથે ખોવાઈ ગઈ હતી ઓળખ
સમયની સાથે આ ઐતિહાસિક ઘડિયાળની ચમક ઝાંખી પડી ગઈ અને પડી જવાને કારણે તેના માળખામાં તિરાડો પડી ગઈ હતી. તેની મૂળ મિકેનિકલ મશીનરી, ડાયલ અને સોય હટાવીને એક સામાન્ય ક્વાર્ટઝ સિસ્ટમ લગાવી દેવામાં આવી. એલ્યુમિનિયમ ડાયલ અને બદલાયેલી સોયને કારણે તેની ઐતિહાસિક ઓળખ લગભગ ખતમ થઈ ગઈ હતી અને તે વર્ષો સુધી 10 વાગ્યાને 08 મિનિટ પર અટકેલી રહી હતી.
સંરક્ષણ કાર્ય દરમિયાન થયો મોટો ખુલાસો
વર્ષ 2023માં જ્યારે શિરોમણી ગુરુદ્વારા પ્રબંધક કમિટીની દેખરેખ હેઠળ શ્રી દરબાર સાહિબમાં સંરક્ષણ કાર્ય ચાલી રહ્યું હતું, ત્યારે આ ઘડિયાળ એક આધુનિક ઘડિયાળની પાછળ છુપાયેલી મળી આવી. ત્યારબાદ 'ગુરુ નાનક નિષ્કામ સેવક જત્થા'ને તેને ફરીથી જીવંત કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી. SGPCની પરવાનગી બાદ ઘડિયાળને બ્રિટન મોકલવામાં આવી, જ્યાં બર્મિંગહામના નિષ્ણાતોએ લગભગ બે વર્ષ સુધી તેના પર કામ કર્યું.
96 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે પરત ફરી જૂની શાન
લગભગ 80 હજાર પાઉન્ડ એટલે કે આશરે 96 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે કર્ઝન ક્લોકને તેના મૂળ સ્વરૂપમાં લાવવામાં આવી છે. પિત્તળનું નવું ડાયલ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં રોમન અંકોનો ઉપયોગ થયો છે. તેની જૂની મિકેનિકલ પ્રણાલીને ફરીથી કાર્યરત કરવામાં આવી છે. નવેમ્બર મહિનામાં આ ઘડિયાળ ભારત પરત આવી છે અને જાન્યુઆરીમાં તેને ફરીથી તેના ઐતિહાસિક સ્થાને સ્થાપિત કરવાની યોજના છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે