Indane સિલિન્ડર વાપરતા ગ્રાહકો ખાસ જાણે, હવે આ નંબરથી પણ બુક કરાવી શકશો બાટલો

Indane Gas Booking Number: ઈન્ડેન ગેસ કંપનીએ સિલિન્ડર બુકિંગ માટે નવા નંબર બહાર પાડ્યા છે. જો કે પહેલાના જે નંબર છે તે પણ કામ કરતા રહેશે. વધુ વિગતો માટે ખાસ વાંચો અહેવાલ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 17, 2026, 09:37 AM IST
  • ઈરાન-ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચેના યુદ્ધની અસર રાંધણ ગેસના બાટલા પર જોવા મળી રહી છે. 
  • સરકાર સતત કાર્યરત છે પરંતુ જમાખોરીના પગલે લોકોને હાલાકી પડી રહી છે. 
  • ઈન્ડેન ગેસ કંપનીએ બુકિંગ માટે નવા નંબર બહાર પાડ્યો છે જેના દ્વારા ગેસ બુક થઈ શકશે.
     

Indane Gas Online Booking Numberઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે તેના કારણે ભારતમાં રાંધણ ગેસના બાટલામાં પડકારજનક સ્થિતિ જવા મળી રહી છે. જો કે સરકારના પૂરતા પ્રયત્નો છે કે લોકોને જરાય તકલીફ ન પડે પરંતુ જમાખોરીના પગલે લોકો હાલાકી ભોગવી રહ્યા હોય તેવું સામે આવી રહ્યું છે. સરકાર અને ગેસ કંપનીઓ સતત બુકિંગ અને સિલિન્ડર ડિલિવરીમાં લાગી છે. પરંતુ અનેક જગ્યાએથી ડીલરશીપ, સ્થાનિક દુકાનદારો દ્વારા કાળાબજારના મામલા સામે આવી રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે દેશની મોટી એલપીજી કંપની ઈન્ડેને સિલિન્ડર બુકિંગ માટે નવા નંબર બહાર પાડ્યા છે. કંપનીનું કહેવું છે કે ગ્રાહકો આ નંબરો દ્વારા પણ સિલિન્ડર બુકિંગ કરાવી શકે છે. 

ઈન્ડેન સિલિન્ડર બુક કરવા માટે નવો નંબર
 એનડી ટીવીના રિપોર્ટ મુજબ તેમાં સૌથી પહેલા Missed call નંબર- 8927225667 જ્યારે બીજો  IVRS નંબર 8391990070 છે. જો કે પહેલાના જે નંબર છે તે બધા પણ કામ કરતા રહેશે. પહેલેથી અસ્તિત્વમાં OCL (Indane) ગેસ સિલિન્ડર બુક કરાવવા માટે નવા અખિલ ભારતીય નંબર OCL 8454955555 (મિસ્ડ કોલ) અને વોટ્સએપ નંબર 7588888824 છે. આ ઉપરાંત તમે 1800-2333-555 ઉપર પણ કોલ કરી શકો છો. આ સેવાઓ 24x7 ઉપલબ્ધ છે અને તેના માટે વધારાનો કોઈ ચાર્જ નથી. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયનું કહેવું છે કે અનેક જગ્યાએ લોકો પેનિક થઈને સિલિન્ડર માટે ફોન કરે છે. આ કારણે સિસ્ટમ પર બિનજરૂરી બોજો પડે છે. જેને પગલે નવો નંબર પણ સિસ્ટમમાં જોડવામાં આવ્યો છે. 

પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયની અપીલ
પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના એડિશનલ સેક્રેટરી સુજાતા શર્માએ કહ્યું કે ક્રૂડનો સપ્લાય પૂરતો થઈ રહ્યો છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે. જેટલી માંગણી છે એટલું આપણો દેશમાં ઉત્પાદન કરીએ છીએ. કોમર્શિયલ ગેસના ગ્રાહકોને એલપીજી તરફ વાળવા પર કામ થઈ રહ્યું છે. જેમને પીએમજી કનેક્શન જલદી આપી શકાય તેમને આપવામાં આવશે.

તેમણે જણાવ્યું કે એલપીજીનું પેનિંગ બુકિંગ વધુ થઈ રહ્યું છે. જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે જ બુકિંગ કરો. એલપીજીની કાળાબજારી રોકવા માટે સતત રેડ પડી રહી છે. અનેક રાજ્યોમાં સંયુક્ત ટીમ બનાવવામાં આવી છે. જેમાં ઓઈલ કંપનીઓના લોકો પણ છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં 1400 જગ્યાએ રેડ પડી અને 19 એફઆઈઆર થઈ છે. મંત્રાલય તરફથી કહેવાયું કે સિલિન્ડર બુકિંગ માટે ડિજિટલ માધ્યમ જ અપનાવો. ડીલર પાસે જવાની જરૂર નથી. 

