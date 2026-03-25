35 દિવસ બાદ મળશે ગેસ સિલિન્ડર? સરકારે કરી દીધી સ્પષ્ટતા, જાણો લેટેસ્ટ અપડેટ
LPG Gas Booking New Rules: સરકાર અને ગેસ કંપનીઓએ એલપીજી સિલિન્ડર બુકિંગના નિયમમાં ફેરફાર કરતા હવે સિલિન્ડર લેવા વચ્ચેના સમયને વધારી દેવામાં આવ્યો છે. ગેસ કંપનીઓએ અલગ-અલગ ઉપભોક્તાઓ માટે અલગ નિયમ બનાવ્યા છે.
LPG Gas Booking New Rules: ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરતા લોકો માટે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. Indian Oil Corporation (IndianOil) એ એલપીજી સિલિન્ડરના બુકિંગને લઈને નવો નિયમ લાગૂ કર્યો છે. આ નિયમનો ઉદ્દેશ્ય ગેસની કાળાબજારી રોકવો અને ગ્રાહકોને યોગ્ય સમયે ગેસ પહોંચાડવાનો છે. આવો જાણીએ હવે નિયમમાં શું ફેરફાર થયો છે અને કઈ વાતનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. આ નિયમ અંગે હવે સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે.
વધી ગયો બુકિંગનો સમય
સરકાર અને ગેસ કંપનીઓએ એલપીજી સિલિન્ડરના બુકિંગના નિયમોમાં ફેરફાર કરતા હવે સિલિન્ડર લેવાની સમયમર્યાદા વધારી દીધી છે. ગેસ કંપનીઓએ અલગ-અલગ ઉપભોક્તાઓ માટે અલગ નિયમ બનાવ્યા છે. નવા નિયમો અનુસાર.....
જે લોકો પાસે માત્ર એક સિલિન્ડર છે, તે 25 દિવસ બાદ નવો સિલિન્ડર બુક કરાવી શકો છો.
બે સિલિન્ડર હોય તેવા ગ્રાહકોએ હવે ગેસનું બુકિંગ કરાવવા માટે 35 દિવસની પ્રતીક્ષા કરવી પડશે.
આ સિવાય પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓએ નવા સિલિન્ડર માટે 45 દિવસ રાહ જોવી પડશે.
એટલે કે નવો નિયમ ખાસ કરી શહેરોમાં રહેતા ડબલ સિલિન્ડર કનેક્શનવાળા પરિવારોને પ્રભાવિત કરશે. તો જો કોઈ ગ્રાહક નક્કી સમય પહેલા બુકિંગ કરાવવાનો પ્રયાસ કરે છે તો સિસ્ટમ તેના બુકિંગનો સ્વીકાર કરશે નહીં.
સરકારે કરી સ્પષ્ટતા
મીડિયા રિપોર્ટ્સ બાદ સરકારે આ અંગે સ્પષ્ટતા કરી છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે સિલિન્ડર બુકિંગ માટે નિયમમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. સરકારે જણાવ્યું કે શહેરી વિસ્તારમાં 25 દિવસ અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 45 દિવસમાં સિલિન્ડર મળતો રહેશે. આ સિલિન્ડર બુકિંગ માટે ઘરમાં કેટલા સિલિન્ડર છે તેનું મહત્વ રહેશે નહીં. એટલે કે શહેરી ઉપભોક્તા 25 દિવસ અને ગ્રામ્ય ઉપભોક્તા 45 દિવસના ગાળામાં નવા સિલિન્ડર માટે બુકિંગ કરાવી શકે છે.
નાના સિલિન્ડરો માટે પણ નિયમ
નાના સિલિન્ડરો માટે સમયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે. આ હેઠળ 5 કિલોવાળા સિલિન્ડર માટે 9થી 16 દિવસનું અંતર જરૂરી છે, જ્યારે 10 કિલોના સિલિન્ડર માટે 18થી 32 દિવસનો ગાળો રાખવામાં આવ્યો છે. પરંતુ આ સમય પાછલા બુકિંગથી નહીં, પરંતુ સિલિન્ડરની ડિલિવરીની તારીખથી ગણવામાં આવશે.
