CVoter Survey: જો હમણા લોકસભા ચૂંટણી યોજાય તો ભાજપને કેટલી સીટો મળે? ચોંકાવનારો છે આંકડો

દેશ દુનિયામાં અનેક એવી ઘટનાઓ જોવા મળી રહી છે જેની અસર દેશના સામાન્ય લોકો ઉપર પણ જોવા મળી રહી છે. ત્યારે જો હાલ લોકસભા ચૂંટણી થાય તો શું પરિસ્થિતિ રહે? એનડીએને કેટલી સીટો મળે અને ભાજપની સીટો વધે કે ઘટે? ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 30, 2026, 09:20 AM IST

દેશ-દુનિયામાં હાલ ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. જેની અસર ભારત ઉપર પણ પડી રહી છે. ટ્રમ્પે 50 ટકા ટેરિફ ઝીંક્યો, બાંગ્લાદેશ સાથે તણાવ, પાકિસ્તાન સાથે દુશ્મની વકરી, આ ઉપરાંત અનેક જિયોપોલિટિકલ ડેવલપમેન્ટ...આ ઉપરાંત હાલમાં જ ભારત અને ઈયુ વચ્ચે મુક્ત વેપાર સંધિ પણ થઈ ત્યારે આ બધાની અસર ભારતના નાગરિકો પર શું પડી છે અને જો હાલ ચૂંટણી  થાય તો સત્તાધારી ગઠબંધન અને તેનું નેતૃત્વ ધરાવતા ભાજપને કેટલી બેઠકો મળી શકે તે અંગે એક સર્વે થયો જેના ચોંકાવનારા પરિણામો આવ્યા છે. 

શું કહે છે સર્વે? કોને કેટલી બેઠક
ઈન્ડિયા ટુડે સી-વોટર દ્વારા એક સર્વે હાથ ધરાયો જેમાં હાલ દેશવાસીઓના મગજમાં શું ચાલી રહ્યું છે તેનો કઈક અંશે ચિતાર જોવા મળ્યો. પાં રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણીઓ અને હાલની પરિસ્થિતિ વચ્ચે જો ચૂંટણી થાય તો એનડીએ  ગઠબંધન અને ભાજપને પોતાને કેટલી સીટો આવી શકે તેના વિશે તારણો શું કહે છે?

સર્વેના તારણો...

- જો હાલ લોકસભાની ચૂંટણી યોજાય તો ભાજપને સ્પષ્ટ બહુમતી મળી શકે. 

- ભાજપને 280 સીટ મળી શકે. 

- જ્યારે ભાજપના નેતૃત્વવાળા એનડીએ ગઠબંધને 352 સીટો મળી શકે છે. 

- વિપક્ષી દળોના ઈન્ડિયા ગઠબંધનને 182 સીટ મળવાની શક્યતા રહેલી છે. 

- સર્વેના તારણો મુજબ કોંગ્રેસને 80 સીટ મળી શકે જ્યારે અન્ય પક્ષોને 176 સીટ મળી શકે. 

- ઈન્ડિયા ટુડેના સર્વે પ્રમાણે એનડીએને 352 સીટ મળે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. 

- અન્ય પક્ષોને 9 સીટ જઈ શકે. 

- વોટશેર જોઈએ તો ભાજપને 41 ટકા, કોંગ્રેસને 20 ટકા, અન્યોને 39 ટકા મત મળી શકે. 

મોદી સરકારની સૌથી મોટી નિષ્ફળતા કઈ
સર્વે મુજબ ફુગાો એ હાલની સરકારની સૌથી મોટી નિષ્ફળતા બની છે. 20 ટકા લોકોએ આ જવાબ આપ્યો હતો. ત્યારબાદ 17 ટકા લોકોએ બેરોજગારીને મોટો મુદ્દો ગણાવ્યો હતો. જ્યારે 9 ટકા લોકોએ તેના જવાબમાં આર્થિક વિકાસમાં નિષ્ફળતાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. 

વિપક્ષના નેતાઓમાં વધ્યું રાહુલ ગાંધીનું કદ
સર્વે મુજબ ઈન્ડિયા ગઠબંધનનના નેતાઓમાં રાહુલ ગાંધીની લોકપ્રિયતામાં વધારો થયો છે. 29 ટકા લોકો તેમને સપોર્ટ કરે છે. જ્યારે મમતા  બેનર્જીને 7 ટકા, અરવિંદ કેજરીવાલને 6 ટકા અને અખિલેશ યાદવને 6 ટકા લોકો સપોર્ટ કરે છે. 

લોકોને કઈ વાતની ખુબ ચિંતા છે
સર્વે મુજબ 42 ટકા લોકો બેરોજગારીને સૌથી મોટી ચિંતાનું કારણ ગણાવે છે. જ્યારે 22 ટકા લોકો તેને ગંભીર તો ગણે છે પરંતુ એટલી પણ નહીં. જ્યારે 7 ટકા લોકો તેને ગંભીર ગણતા નથી. 9 ટકા લોકોના મતે તો આ ચિંતાનું કોઈ કારણ જ નથી. 14 ટકા લોકોએ તેમાં કોઈ પ્રતિભાવ દર્શાવ્યો જ નહીં. 

દેશમાં રાજકીય સ્થિરતા પર તારણ
સર્વેમાં લોકોને રાજકીય સ્થિરતા ઉપર પણ સવાલ  પૂછાયો હતો જેમાં 27 ટકા લોકોએ કહ્યું હતું કે સ્થિર સરકાર હોય તો નિર્ણય  ઝડપી લઈ શકાય છે. 21 ટકા લોકોએ સ્વીકાર્યું કે પાડોશી દેશોમાં સંકટ મોટો મુદ્દો છે. વિપક્ષ પર  ભરોસા મુદ્દે 17 ટકા લોકોને વિપક્ષ પર ભરોસો ઓછો છે.

 

