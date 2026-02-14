Cyber Scam: આઠમાં પગાર પંચના નામે થઈ રહ્યું છે મોટું ફ્રોડ, I4Cની સરકારી કર્મચારીઓને ચેતવણી, બચવાનો ઉપાય પણ જાણો
આઠમું પગાર પંચ લાગુ થાય તે પહેલા સરકારી કર્મચારીઓ આ સંભવિત સાઈબર ફ્રોડ વિશે પણ ખાસ જાણી લો. સાઈબર દોસ્ત I4C સરકારી કર્મચારીઓને આઠમાં પગાર પંચના નામે મોકલવામાં આવતા વોટ્સેએપ મેસેજથી ચેતવ્યા છે. ખાસ જાણો નહીં તો વધેલો પગાર ખાતામાં આવતા જ સ્કેમર્સ પાસે જતો રહેશે.
- આઠમાં પગાર પંચના નામે ફ્રોડ, Cyberdost I4Cની ચેતવણી
- સરકારી કર્મચારીઓને મોકલવામાં આવી રહ્યા છે વોટ્સએપ મેસેજ
- .APK File Download કરવાની અપાય છે સલાહ. ભૂલે ચૂકે ન કરવી.
- પગાર, પેન્શન, પે કમિશન સંલગ્ન માહિતી ફક્ત અધિકૃત વેબસાઈટ પરથી જ મેળવો.
સરકારી કર્મચારીઓ આઠમાં પગાર પગાર પંચની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. પરંતુ તેમણે આ મામલે ફક્તને ફક્ત સરકાર દ્વારા જે અધિકૃત માહિતી આપવામાં આવે તેના પર જ વિશ્વાસ કરવો હિતાવહ છે. હવે I4C એ સરકારી કર્મચારીઓને નવી ચેતવણી આપી છે. ગૃહ મંત્રાલયની સાઈબર સિક્યુરિટી વિંગે સરકારી કર્મચારીઓને આઠમાં પગાર પંચના લાગૂ થયા બાદ પગારની ગણતરીઓના નામ પર થઈ રહેલા વોટ્સએપ સ્કેમ અંગે ચેતવ્યા છે. સાઈબર ક્રિમિનલ્સ સરકારી કર્મચારીઓને વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા ટાર્ગેટ કરીને તેમના બેંક એકાઉન્ટ ખાલી કરી રહ્યા છે. આ માટે સાઈબર ક્રિમિનલ્સે નવી તરકીબ શોધી કાઢી છે. જે સરકારી કર્મચારીઓની મહેનતની કમાણી પળભરમાં ખાતામાંથી ખાલી કરી નાખે છે.
I4C એ શું વોર્નિંગ આપી
I4C એ પોતાના અધિકૃત X હેન્ડલથી સરકારી કર્મચારીઓ માટે એક ચેતવણી જાહેર કરી છે. પોતાની પોસ્ટમાં I4C સાઈબર દોસ્તે જણાવ્યું છે કે સરકારી કર્મચારીઓને વોટ્સએપ પર મેસેજ મોકલીને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થયા બાદ તેમનો પગાર કેટલો હશે, એ જાણવા માટે APK ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો. જેવી APK ફોનમાં ઈન્સ્ટોલ થાય કે મોબાઈલનું એક્સેસ ફ્રોડ કરનારા હેકર્સ પાસે જાય છે. ત્યારબાદ હેકર્સ તેમના બેંક એકાઉન્ટ્સનું એક્સેસ મેળવી લઈ પૈસા કાઢી લે છે.
I4C એ આ નવા પ્રકારના ફ્રોડથી બચવાના ઉપાય પણ જણાવ્યાં છે. સરકારી કર્મચારીઓને કહેવામાં આવ્યું છે કે આવો કોઈ પણ વોટ્સએપ મેસેજ, ઈમેઈલ, ફોનકોલ્સ વગેરે ઈગ્નોર કરવા. સરકારી વિભાગ તરફથી ક્યારેય આવી કોઈ જાણકારી શેર કરવામાં આવતી નથી.
શું છે આ આખું સ્કેમ?
- સરકારી કર્મચારીઓને આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થયા બાદ પગાર કેટલો હશે, તે જણાવવા માટે વોટ્સએપ પર મેસેજ મોકલવામાં આવે છે.
- મેસેજમાં .APK ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવાનું કહેવાય છે.
- .APK ફાઈલથી એપ ઈન્સ્ટોલ થતા જ મોબાઈલનું એક્સેસ સ્કેમર પાસે જાય છે.
- ત્યારબાદ બેંક એકાઉન્ટથી પૈસા કાઢી લેવાય છે.
શું ધ્યાનમાં રાખવું
- સરકાર વોટ્સએપ પર .APK ફાઈલ્સ ક્યારેય મોકલતી નથી.
- Unverified Sources થી .APK ડાઉનલોડ કરવું જોખમી હોઈ શકે છે.
- પગાર, પેન્શન કે પે કમિશન સંલગ્ન કોઈ પણ જાણકારી ફક્ત Official government website પર જ જુઓ. https://8cpc.gov.in/
શું હોય છે આ .APK ફાઈલ?
.APK ફાઈલ્સ એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ ફોનમાં એપ ઈન્સ્ટોલ કરવાનું પેકેજ હોય છે. યૂઝર જો કોઈ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોરથી ડાઉનલોડ કરવા ન માંગતો હોય તો તે .APK ફાઈલના માધ્યમથી ફોનમાં ઈન્સ્ટોલ કરી શકાય છે. જો કે એન્ડ્રોઈડ ફોનમાં એક પ્રાઈવસી ફીચર હોય છે. જેમાં કોઈ પણ અજાણ્યા સોર્સથી ફાઈલ ઈન્સ્ટોલ કરનારા ઓપ્શનને ડિસેબલ કરવાનું હોય છે.
ફોનમાં આ ઓપ્શન બાય ડિફોલ્ટ ઓફ જ રહે છે. તેને ઓનર કર્યા બાદ જ યૂઝર પોતાના ફોનમાં કોઈ થર્ડ પાર્ટી .APK ફાઈલને ઈન્સ્ટોલ કરી શકે છે. યૂઝરે પોતાના ફોનના સેટિંગમાં જઈને Unknown Source વાળા ઓપ્શનને ચેક કરીને ડિસેબલ કરવો જોઈએ.
