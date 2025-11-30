શ્રીલંકામાં વિનાશ વેર્યા બાદ ભારત નજીક પહોંચ્યું વાવાઝોડું દિત્વાહ, આ રાજ્યોમાં પડશે ભારે વરસાદ !
Cyclone Ditwah: શ્રીલંકામાં ભારે વિનાશ સર્જ્યા બાદ, ચક્રવાત દિત્વાહ હવે ભારત તરફ આગળ વધી ગયું છે. તે ચેન્નાઈ કિનારાની નજીક છે. તમિલનાડુમાં ભારે વરસાદ ચાલુ છે. અન્ય ઘણા રાજ્યો માટે પણ વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે.
Cyclone Ditwah: બંગાળની ખાડીમાં ઉદ્ભવેલું ચક્રવાત દિત્વાહહ ભારતીય કિનારા પર ત્રાટકવાની તૈયારીમાં છે. તેની અસર 24 કલાક પહેલા જ શરૂ થઈ ગઈ છે. તમિલનાડુના મોટા ભાગોમાં ભારે વરસાદ ચાલુ છે. સવારે 6 વાગ્યે, તે ચેન્નાઈથી લગભગ 390 કિલોમીટર દૂર હતું, જ્યારે પુડુચેરી કિનારાથી તેનું અંતર આશરે 290 કિલોમીટર હતું. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ચક્રવાત શ્રીલંકાથી ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ 8 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે આગળ વધી રહ્યું છે.
તમિલનાડુ સહિત પાંચ રાજ્યોમાં વરસાદની ચેતવણી
ચક્રવાતને ધ્યાનમાં રાખીને, હવામાન વિભાગે તમિલનાડુ, કેરળ, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા અને કર્ણાટક માટે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરી છે. તમિલનાડુમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગે સમગ્ર રાજ્ય માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરી છે. સાંજે શરૂ થયેલ વરસાદ મોડી રાત્રે વધુ તીવ્ર બન્યો, જેના કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા. સ્થાનિક અધિકારીઓ હવે કાર્યવાહીમાં લાગી ગયા છે અને રાહત પગલાં લઈ રહ્યા છે.
7 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે આગળ વધતુ વાવાઝોડું
હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી અને તેની નજીકના ઉત્તર શ્રીલંકા અને તમિલનાડુના દરિયાકાંઠા પર રચાયેલ ચક્રવાત દિત્વાહહ છેલ્લા છ કલાકમાં લગભગ 7 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તર તરફ આગળ વધ્યું હતું અને આજે રાત્રે 8:30 વાગ્યે તેનું કેન્દ્રબિંદુ જાફના (શ્રીલંકા)થી લગભગ 110 કિમી ઉત્તરપૂર્વમાં, વેદારણ્યમ (ભારત)થી 80 કિમી પૂર્વમાં, કરાઈકલ (ભારત)થી 100 કિમી પૂર્વ-દક્ષિણપૂર્વમાં, પુડુચેરી (ભારત)થી 180 કિમી દક્ષિણપૂર્વમાં અને ચેન્નાઈ (ભારત)થી 280 કિમી દક્ષિણમાં હતું.
દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર કેન્દ્રિત થશે
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, તે ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધીને આવતીકાલે સવાર સુધીમાં ઉત્તર તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને નજીકના દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠા નજીક દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી સુધી પહોંચવાની ધારણા છે. ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધતા, ચક્રવાત આજે મધ્યરાત્રિ સુધીમાં તમિલનાડુ-પુડુચેરી કિનારાથી અનુક્રમે 60 કિમી, 50 કિમી અને સાંજ સુધીમાં દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર કેન્દ્રિત થશે.
પુડુચેરીમાં ચેતવણી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, રવિવાર બપોરથી પુડુચેરીમાં ભારે વરસાદ પણ શક્ય છે. ઊંચા મોજા પણ ઉછળવાની શક્યતા છે. માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. સરકારે તૈયારીઓ પણ પૂર્ણ કરી લીધી છે અને પાંચ લાખ પરિવારો માટે ચોખાના પેકેટ તૈયાર કર્યા છે. તમિલનાડુ સરકારે લોકોને અપીલ કરી છે કે જ્યાં સુધી ખૂબ જ જરૂરી ન હોય ત્યાં સુધી ઘર ન છોડો.
