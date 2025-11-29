શ્રીલંકા બાદ હવે ભારતનો વારો ! આવી રહ્યું છે વાવાઝોડું 'દિત્વા', IMDએ આપ્યું એલર્ટ
Cyclone Ditwah : શ્રીલંકામાં વ્યાપક નુકસાન પહોંચાડનારા વાવાઝોડું 'દિત્વા' ભારત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. તમિલનાડુના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓ ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થવાની ધારણા છે. આ વાવાઝોડાને કારણે શ્રીલંકામાં ભૂસ્ખલન, પૂર અને મોટાપાયે જાનહાનિ થઈ છે.
Cyclone Ditwah : વાવાઝોડું 'દિત્વા' ઉત્તર અને ઉત્તર-પશ્ચિમ તરફ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. તે ઉત્તર તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને નજીકના દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાની નજીક દક્ષિણ-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી સુધી પહોંચવાની ધારણા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ ચેતવણી આપી છે કે ચક્રવાત શનિવાર મધ્યરાત્રિ સુધીમાં તમિલનાડુના દરિયાકાંઠાથી 60 કિમી અંદર અને રવિવાર સવાર સુધીમાં 50 કિમી અંદર પહોંચવાની ધારણા છે. IMDએ રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ પણ જાહેર કર્યું છે, જેમાં આગામી બે દિવસ રાજ્યના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
IMDએ જણાવ્યું હતું કે વાવાઝોડું ઉત્તર તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશને અસર કરે તેવી શક્યતા છે. દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી અને નજીકના ઉત્તર શ્રીલંકા પર ચક્રવાતી વાવાઝોડું 'દિત્વા' છેલ્લા છ કલાક દરમિયાન 8 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધ્યું હતું અને 29 નવેમ્બરના રોજ સવારે 8:30 વાગ્યે તે જ વિસ્તારમાં કેન્દ્રિત થયું હતું. વાવાઝોડું શ્રીલંકાના જાફનાથી આશરે 80 કિમી પૂર્વમાં, પુડુચેરીથી 280 કિમી દક્ષિણપૂર્વમાં અને ચેન્નાઈથી 380 કિમી દક્ષિણમાં હતું.
શ્રીલંકા બાદ હવે તમિલનાડુનો વારો !
IMDએ કહ્યું છે કે આ વાવાઝોડું તમિલનાડુના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓ પર ભારે અસર કરશે. આ વાવાઝોડાએ શ્રીલંકામાં વ્યાપક નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. આ ઘાતક વાવાઝોડાને કારણે ભૂસ્ખલન, પૂર અને વ્યાપક વિનાશને કારણે શ્રીલંકામાં 123 લોકોના મોત થયા છે.
30 નવેમ્બરની સવારે તમિલનાડુના કિનારે વાવાઝોડું ત્રાટકશે
ચેન્નાઈમાં પ્રાદેશિક હવામાન કેન્દ્રના ડિરેક્ટર ડૉ. બી. અમુધાએ જણાવ્યું હતું કે, દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી અને તેની નજીકના ઉત્તરી શ્રીલંકા પર ચક્રવાતી તોફાન દિત્વા, છેલ્લા છ કલાક દરમિયાન 10 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તર તરફ આગળ વધ્યું હતું અને આજે 29 નવેમ્બર, 2025ના રોજ ભારતીય સમય મુજબ 11:30 કલાકે વેદરણ્યમથી 110 કિમી દક્ષિણપૂર્વ, કરાઈકલથી 150 કિમી દક્ષિણપૂર્વ, પુડુચેરીથી 250 કિમી દક્ષિણપૂર્વ અને ચેન્નાઈથી 350 કિમી દક્ષિણપૂર્વમાં કેન્દ્રિત હતું.
તે 30 નવેમ્બરની સવાર સુધીમાં ઉત્તર પશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધીને ઉત્તર તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને તેની નજીકના દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠા નજીક દક્ષિણ પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી સુધી પહોંચવાની ખૂબ જ સંભાવના છે. ઉત્તર પશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધતા દિત્વા આજે 29 નવેમ્બરની મધ્યરાત્રિ સુધીમાં દક્ષિણ પશ્ચિમ બંગાળની ખાડીથી ઓછામાં ઓછા 60 કિમી દૂર હશે અને તેનું કેન્દ્ર 30 નવેમ્બરની સવાર સુધીમાં તમિલનાડુ-પુડુચેરી કિનારાથી 25 કિમીથી 50 કિમી દૂર હશે.
તમિલનાડુ, દરિયાકાંઠા અને આંધ્રપ્રદેશમાં ભારે વરસાદની આગાહી
વાવાઝોડાની અસરને કારણે 29 નવેમ્બરથી 1 ડિસેમ્બર દરમિયાન તમિલનાડુમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. વધુમાં 29થી 30 નવેમ્બર દરમિયાન દરિયાકાંઠાના તમિલનાડુમાં છૂટાછવાયા તેમજ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. IMD અનુસાર, 29 નવેમ્બરથી 2 ડિસેમ્બર દરમિયાન દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ, યાનમ અને રાયલસીમામાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. 1 ડિસેમ્બરે તેલંગાણા અને 29 નવેમ્બરે કેરળ અને માહેમાં વરસાદની સંભાવના છે. 30 નવેમ્બરે દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ, યાનમ અને રાયલસીમામાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. આ સમયગાળા દરમિયાન આ રાજ્યોમાં વાવાઝોડા અને વીજળી પડવાની પણ સંભાવના છે.
