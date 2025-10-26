Prev
ભયંકર મોટું તોફાન બંગાળની ખાડીમાંથી આવશે, IMD એ આપ્યું એલર્ટ, એક-બે નહિ ચાર રાજ્યોમાં ટકરાશે

Cyclone Montha: બંગાળની ખાડીમાં એક ભયંકર ચક્રવાત સર્જાયું છે, અને IMD એ ચેતવણી જારી કરી છે. જાણો આ વાવાઝોડું કયા રાજ્યોમાં ત્રાટકશે

ભયંકર મોટું તોફાન બંગાળની ખાડીમાંથી આવશે, IMD એ આપ્યું એલર્ટ, એક-બે નહિ ચાર રાજ્યોમાં ટકરાશે

Cyclone Warning : ભારતીય હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે બંગાળની ખાડીમાં આ ભયંકર ચક્રવાત આંધ્ર પ્રદેશ, ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.

બંગાળની ખાડીમાં વિકાસ પામતું ચક્રવાત મોન્થા એક ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન ઉઠ્યું છે અને આંધ્ર પ્રદેશના દરિયાકાંઠાની નજીક આવતાં તે ખૂબ જ તીવ્ર ચક્રવાતી તોફાનમાં ફેરવાઈ જવાની ધારણા છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, ચક્રવાત મોન્થા મંગળવાર (28 ઓક્ટોબર, 2025) ની સાંજે અથવા રાત્રે આંધ્ર પ્રદેશના કાકીનાડા દરિયાકાંઠા નજીક લેન્ડફોલ કરે તેવી શક્યતા છે.

ચક્રવાત ક્યારે અને ક્યાં લેન્ડફોલ કરશે?
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ ચેતવણી જારી કરી છે કે બંગાળની ખાડીમાં બનેલું દબાણ સોમવારે સવારે (27 ઓક્ટોબર, 2025) ચક્રવાતમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે અને મંગળવાર (28 ઓક્ટોબર, 2025) સાંજે કે રાત્રે કાકીનાડા નજીક આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠે માછલીપટ્ટનમ અને કલિંગપટ્ટનમ વચ્ચે લેન્ડફોલ કરે તેવી શક્યતા છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે ચક્રવાત ખૂબ જ ગંભીર ચક્રવાતી તોફાન તરીકે પણ લેન્ડફોલ કરી શકે છે.

IMD એ આ ગંભીર ચક્રવાત અંગે ઘણા રાજ્યો માટે ચેતવણી જારી કરી છે. વિભાગે જણાવ્યું છે કે આ ગંભીર ચક્રવાતને કારણે આંધ્રપ્રદેશ, ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની પણ આગાહી છે.

પૂર્વ-મધ્ય અરબી સમુદ્રમાં રચાયેલ ડિપ્રેશન ક્ષેત્ર
પૂર્વ-મધ્ય અરબી સમુદ્રમાં રચાયેલ ડિપ્રેશન ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે અને શનિવારે (25 ઓક્ટોબર, 2025) તે ગોવાના પણજીથી લગભગ 380 કિલોમીટર પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમમાં, મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈથી 400 કિલોમીટર દક્ષિણપશ્ચિમમાં, કર્ણાટકના મેંગલુરુથી 620 કિલોમીટર ઉત્તરપશ્ચિમમાં અને લક્ષદ્વીપના અમીનિદિવીથી 640 કિલોમીટર ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમમાં સ્થિત હતું.

શનિવાર (25 ઓક્ટોબર, 2025) ના રોજ IMD ના અહેવાલ મુજબ, ચક્રવાત આગામી 24 કલાકમાં લગભગ ઉત્તરપશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધવાની ધારણા છે અને ગોવા, કોંકણ, ગુજરાત અને કેરળમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે.

હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે ચક્રવાત 28 ઓક્ટોબરની સાંજે કે રાત્રે આંધ્રપ્રદેશના કાકીનાડા કિનારા નજીક લેન્ડફોલ કરશે, ત્યારે 90 થી 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે, જેમાં 110 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે.

