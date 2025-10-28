ચક્રવાત મોન્થા જોવા મળ્યું રૌદ્ર રૂપ, આંધ્રપ્રદેશના મછલીપટ્ટન કિનારે ત્રાટક્યું; વરસાદ અને આંધી-તોફાન સાથે મચાવી તબાહી
Cyclone Montha: બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલું ચક્રવાત મોન્થા આંધ્રપ્રદેશના દરિયા કિનારે ટકરાયું છે. મોન્થા વાવાઝોડાની અસર આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ, બંગાળ અને આડિસાના અનેક જિલ્લાઓમાં જોવા મળી રહી છે. કેમ કે દરિયા કિનારે ભારે પવન ફુંકાઈ રહ્યો છે તો દરિયામાં ઉંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે. વાવાઝોડાની અસરને લઈ ત્રણ રાજ્યોમાં એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને લોકોને સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. ત્યારે વાવાઝોડા મોન્થાની કેવી વર્તાઈ રહી છે અસર.
Cyclone Montha: ચક્રવાત મોંથા આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકિનારે ત્રાટકતા મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન કર્યું છે. આંધ્રપ્રદેશના મછલીપટ્ટનના કિનારે ચક્રવાત ત્રાટકતા હજારો વૃક્ષો જમીન દોસ્ત થયા છે. તો અનેક મકાનોને મોટુ નુકસાન થયુ છે. ચક્રવાતના કારણે આંધ્રપ્રદેશ, ઓડિશા, તમિલનાડુ, તેલંગાણા, પશ્ચિમ બંગાળ અને કેરળમાં ભારે વરસાદ શરૂ થયો છે. તો દરિયામાં ઉંચા ઉંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે.
ચક્રવાત મોન્થા વેરી રહ્યું છે વિનાશ
ભારે પવન અને વરસાદના કારણે વિશાખાપટ્ટનમના મલકાપુરમ પોલીસ સ્ટેશન પાસે ભારે વરસાદને કારણે દીવાલ ધરાશાયી થઈ છે. આંધ્ર પ્રદેશથી આવેલા માછીમારોની બોટ ઓડિશાના ગણ્જમ વિસ્તારમાં ફસાઈ ગઈ. વાવાઝોડાના ઝંઝાવાતી મોજાંને કારણે માછીમારો માટે પરત ફરવું મુશ્કેલ બની ગયું છે.
આ તરફ ચક્રવાત મૌંથાને લઈ ઓડિસા સરકાર એલર્ટ બની ગઈ છે. ઓડિશામાં 11 હજારથી વધુ લોકોને સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે. 30 હજાર વધુ લોકો માટે તાત્કાલિક શિબિરો તૈયાર રાખવામાં આવી છે. NDRFની 5 અને ફાયર બ્રિગેડની 123 ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે.
પરિસ્થિતન ધ્યાને રાખીને લોકોને કરાયા એલર્ટ
આ તરફ આંધ્રપ્રદેશમાં NDRFની 11 અને SDRFની 12 ટીમો તૈનાત છે. બોટ, લાઇફ જૅકેટ અને મેડિકલ કિટ સાથે ટીમોને તૈયાર રાખવામાં આવી છે. તામિલનાડુના નેલ્લોરથી આંધ્ર પ્રદેશના શ્રીકાકુલમ સુધી સમુદ્રી ચેતવણી આપવામાં આવી છે. ભારે વરસાદ અને તેજ પવનના કારણે રેલ અને હવાઈ વ્યવહાર પર પણ ગંભીર અસર થઈ છે. વાવાઝોડાના કારણે દક્ષિણ મધ્ય રેલવે ઝોનની કુલ 120 ટ્રેનો રદ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, વિશાખાપટ્ટનમ એરપોર્ટથી બધી 32 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે. તેવી જ રીતે, વિજયવાડા એરપોર્ટથી 16 ફ્લાઇટ્સ અને તિરુપતિ એરપોર્ટથી ચાર ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે.
મંગળવાર સવારથી આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓડિશાના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓમાં 90 થી 110 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે વરસાદ અને પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે. જેના કારણે લોકોને એલર્ટ રહેવા સુચના આપવામાં આવી છે.
