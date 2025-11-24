સાવધાન! 65 KMની ઝડપથી આવી રહ્યું છે વાવાઝોડું, આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ
Cyclone Senyar Update: હવામાન વૈજ્ઞાનિકોનું અનુમાન છે કે, 26 નવેમ્બર પછી આ વાવાઝોડું તમિલનાડુ-આંધ્ર પ્રદેશના દરિયાકાંઠા તરફ આગળ વધશે અથવા ઉત્તર તરફ વળીને ઓડિશા-બાંગ્લાદેશ તરફ જઈ શકે છે.
Cyclone Senyar Update by IMD: ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ જણાવ્યું છે કે, મલેશિયા અને તેને અડીને આવેલા મલક્કા સ્ટ્રેટ ઉપર બનેલું લો પ્રેશર સતત મજબૂત થઈ રહ્યું છે અને ધીમે ધીમે બંગાળની ખાડી તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. IMDએ કહ્યું છે કે, કોમોરિન અને દક્ષિણ-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી તેમજ શ્રીલંકાની આસપાસના વિસ્તારોમાં 25 નવેમ્બરની આસપાસ તેની અસરથી એક લો પ્રેશર બનવાની સંભાવના છે.
વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, આગામી 24 કલાકમાં તેનાથી દક્ષિણી અંદમાન સાગર ઉપર એક ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ જવાની ઘણી સંભાવના છે. ત્યારબાદ આ સિસ્ટમ 26 નવેમ્બરની આસપાસ 'ચક્રવાત સેન્યા૨' (Cyclone Senyar)નું સ્વરૂપ લઈ શકે છે. તેના કારણે અંદમાનથી લઈને ઓડિશાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો સુધી 25 થી 29 નવેમ્બરની વચ્ચે ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
IMDએ જણાવ્યું છે કે, લો પ્રેશર સતત પશ્ચિમ-ઉત્તર અને ઉત્તર દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે, જે આગામી 48 કલાકમાં દક્ષિણ બંગાળની ખાડી ઉપર એક ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં ફેરવાઈ જવાની સંભાવના છે. વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, તેના કારણે અંદમાન અને નિકોબાર દ્વીપ સમૂહમાં 25-29 નવેમ્બર દરમિયાન ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. જ્યારે તમિલનાડુમાં 25-27 નવેમ્બર દરમિયાન, કેરળ અને માહેમાં 24-26 નવેમ્બર દરમિયાન, લક્ષદ્વીપમાં 24 નવેમ્બરના રોજ, તટીય આંધ્ર પ્રદેશમાં 29 નવેમ્બરના રોજ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત તમિલનાડુમાં 24 અને 28-30 નવેમ્બરના રોજ અને તટીય આંધ્ર પ્રદેશ અને યનમમાં 30 નવેમ્બરના રોજ અતિભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આ દરમિયાન પવન 65 થી 100 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાઈ શકે છે અને ધોધમાર વરસાદ થઈ શકે છે.
24 કલાકમાં ચક્રવાતી વાવાઝોડું બની જશે
હવામાન વિભાગે કહ્યું છે કે, દક્ષિણ બંગાળની ખાડી ઉપર બનેલા લો પ્રેશરને કારણે રવિવારે કાવેરી ડેલ્ટા, તમિલનાડુના દક્ષિણી અને દક્ષિણ તટીય જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ થયો છે અને આગામી 24 કલાકમાં તે ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં ફેરવાઈ જશે. IMDએ એમ પણ કહ્યું છે કે, મંગળવારથી એક નવું લો પ્રેશર બનવાની પણ સંભાવના છે, જેનાથી ઉત્તર-પૂર્વીય ચોમાસાની સક્રિયતા વધુ વધશે. IMD મુજબ, દક્ષિણ-પૂર્વ અરબી સમુદ્રમાં નીચલા ટ્રોપોસ્ફિયરમાં પણ એક ઉપરી સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બનેલું છે. તેના કારણે દક્ષિણના રાજ્યોમાં આગામી કેટલાક દિવસોમાં ભારે વરસાદ થવાની અપેક્ષા છે.
હજુ મુખ્ય ભૂમિથી લગભગ 1000 KM દૂર
IMD દ્વારા જાહેર કરાયેલા તાજા અપડેટ મુજબ, હાલેમાં આ સિસ્ટમ મલક્કા જલડમરુમધ્ય અને દક્ષિણ અંદમાન સાગરની આસપાસ સક્રિય છે અને ધીમે ધીમે દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડી તરફ આગળ વધી રહી છે. આ સિસ્ટમ હજુ મુખ્ય ભૂમિથી લગભગ 1,000 કિલોમીટર દૂર છે, તેથી તેના ચોક્કસ માર્ગ અને અસર વિશે સ્પષ્ટ માહિતી આજ સાંજ સુધીમાં મળી શકશે. IMDએ ચક્રવાતનો સામનો કરવા માટે ચેતવણી પણ જાહેર કરી છે અને કહ્યું છે કે, માછીમારો 27 નવેમ્બર સુધી દક્ષિણ અંદમાન સાગરમાં ન જાય. તેમજ 24 થી 28 નવેમ્બર સુધી દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડીમાં માછીમારોને ન જવાની ચેતવણી જાહેર કરીને પ્રતિબંધ મૂકવાની સલાહ આપી છે. મન્નારની ખાડી, તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને શ્રીલંકાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 29 નવેમ્બર સુધી અને આંધ્ર પ્રદેશના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો માટે આ ચેતવણી 30 નવેમ્બર સુધી જાહેર કરવામાં આવી છે.
Cyclone Senyar નામનો શું છે અર્થ?
હવામાન વૈજ્ઞાનિકોનું અનુમાન છે કે, 26 નવેમ્બર પછી આ વાવાઝોડું તમિલનાડુ-આંધ્ર પ્રદેશના દરિયાકાંઠા તરફ આગળ વધશે અથવા ઉત્તર તરફ વળીને ઓડિશા-બાંગ્લાદેશની તરફ જઈ શકે છે. તેથી જ IMDએ કહ્યું છે કે, આગામી 48 કલાક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ચક્રવાતનું નામ સેન્યા૨ (Cyclone Senyar) સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે, જેનો અર્થ 'સિંહ' થાય છે.
