Cyclone Shakhti: અરબ સાગરમાં માથું ઉચકી રહ્યું છે 'શક્તિ વાવાઝોડું', ગુજરાત પર મોટી ઘાત, જાણો હાલ ક્યાં છે? હવામાન વિભાગનું એલર્ટ

Cyclone Shakhti Near Dwarka: શું ગુજરાત ફરી એકવાર વાવાઝોડાનો સામનો કરશે? IMD નું કહેવું છે કે ગુજરાતના કાંઠા નજીક બનેલું ડીપ ડિપ્રેશન સાઈક્લોન શક્તિમાં ફેરવાઈ શકે છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 03, 2025, 08:19 PM IST

Cyclone Shakhti: અરબ સાગરમાં માથું ઉચકી રહ્યું છે 'શક્તિ વાવાઝોડું', ગુજરાત પર મોટી ઘાત, જાણો હાલ ક્યાં છે? હવામાન વિભાગનું એલર્ટ

હવામાન વિભાગે ઉત્તરી અરબ સાગરની ઉપર જે સિસ્ટમ સર્જાઈ છે તેને ડીપ ડિપ્રેશનમાં અપગ્રેડ કરી છે. જે વાવાઝોડા શક્તિમાં ફેરવાય તેવા એંધાણ છે. ગુજરાત કાંઠા પર દરિયામાં ભારે લહેરો ઉઠે અને જોરદાર પવન ફૂંકાય તેવી આગાહી કરાઈ છે. ભારતના પશ્ચિમ કાંઠે એલર્ટ જાહેર કરાયું છે કારણ કે ભારતીય હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગ (આઈએમડી)એ કહ્યું છે કે ઉત્તર-પૂર્વી અરબ સાગર પર બનેલું એક ડીપ ડિપ્રેશન ગણતરીના કલાકોમાં ચક્રવાતી તોફાન શક્તિમાં ફેરવાઈ શકે છે અને પછી એક ગંભીર ચક્રવાતી તોફાનમાં ફેરવાઈ શકે છે. આ સિસ્ટમ જે હાલમાં દ્વારકા અને પોરબંદરના પશ્ચિમમાં સ્થિત છે, ભારતથી દૂર ઉત્તર-પશ્ચિમ અરબ સાગર તરફ આગળ વધવાની સંભાવના છે. પરંતુ તે પહેલા ગુજરાત- ઉત્તરી મહારાષ્ટ્રના કાંઠે સમુદ્રમાં મોટી લહેરો અને તોફાન આવી શકે છે. 

ચોમાસા બાદ આ અરબ સાગરમાં પહેલું મોટું તોફાન છે અને તેનું નામ શક્તિ વિવાદ પણ પેદા કરી રહ્યું છે. કારણ કે પહેલા 'ચક્રવાત શક્તિ' અંગે ભ્રમની સ્થિતિ હતી, જે વાસ્તવમાં ક્યારેય બન્યું જ નહતું. 

હાલ ક્યાં છે આ સાઈક્લોન શક્તિ?
IMDના  આજના 0530 IST બુલેટિન મુજબ આ સિસ્ટમ 21.3°N, 67.1°E, દ્વારકાથી લગભગ 240 કિમી પશ્ચિમ-દક્ષિણ પશ્ચિમ અને પોરબંદરથી 270 કિમી પશ્ચિમમાં સ્થિત હતી. આઈએમડીએ અનુમાન લગાવ્યું છે કે મોડી સવાર સુધીમાં આ ચક્રવાતી તોફાન (પવનની ઝડપ 62-88 કિમી પ્રતિ કલાક) માં ફેરવાઈ શકે છે. તથા આગામી 24 કલાકમાં તે ગંભીર ચક્રવાતી તોફાન (89-117 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપ)માં ફેરવાશે. 

— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 3, 2025

ટ્રેક કરતા માલૂમ પડે છે કે તોફાન પશ્ચિમ-ઉત્તર પશ્ચિમ, પછી પશ્ચિમ-દક્ષિણ પશ્ચિમ તરફ ખુલ્લા અરબસાગરમાં જઈ રહ્યું છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો તોફાનનો મુખ્ય ભાગ જે છે તે સમુદ્ર તટથી દૂર રહેવાની શક્યતા છે પરંતુ તેનો પ્રભાવ ભારતના પશ્ચિમી તટ પર પડશે. 

સૌથી વધુ જોખમ કોને છે
માછીમારોને 3થી 6 ઓક્ટોબર સુધી ઉત્તર-પૂર્વ અને તેને સંલગ્ન ઉત્તર-પશ્ચિમ અરબ સાગર, તથા ગુજરાત અને ઉત્તરી મહારાષ્ટ્રના કાંઠાઓ પર ન જવાની સૂચના અપાઈ છે. 

- પવનની ચેતવણી- ગુજરાત- ઉત્તર મહારાષ્ટ્ર કાંઠે 45-55 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપથી પવન ફૂંકાઈ શકે છે જે વધીને 65 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. તથા ઉત્તર-પશ્ચિમ અરબ સાગરમાં 100-110 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપથી પવન ફૂંકાઈ શકે છે. જે વધીને 125 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. ગુજરાત-ઉત્તર મહારાષ્ટ્ર કાંઠાઓ પાસે સમુદ્રની સ્થિતિ ખરાબથી લઈને વધુ ખરાબ રહી શકે છે. 

પોર્ટ અને શિપિંગ- ઓફશોર રિગ્સ (Offshore rigs), નાના જહાજો અને બંદરોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ પોતાના ઉપકરણ સુરક્ષિત રાખે અને બંદરોના સંકેતોનું પાલન કરે. 

- વરસાદ અને ભારે પવનના કારણે ગુજરાતના કાંઠી વિસ્તારના જિલ્લાઓમાં પૂર, વૃક્ષો પડવા અને અવરજવર ખોરવાય તેવી સ્થિતિ પેદા થઈ શકે છે. 

કઈ રીતે પડ્યું શક્તિ નામ?
ઉત્તરી હિંદ મહાગારમાં આવતા તોફાનોના નામ આઈએમડી દ્વારા 13 દેશો દ્વારા તૈયાર કરાયેલી સૂચિના આધાર પર ક્રમવાર રખાય છે. શક્તિ (અક્ષર "h" સાથે) નામ શ્રીલંકા દ્વારા સૂચવવામાં આવ્યું હતું. તેનો ઉપયોગ ફક્ત ત્યારે કરાશે જ્યારે ચક્રવાતી તોફાનની તીવ્રતા (34 knots/62 kmph) સુધી પહોંચી જશે. 

મે 2025માં સોશિયલ મીડિયા પર  બંગાળની ખાડીમાં ચક્રવાત શક્તિની ચેતવણીની ચર્ચા જોરશોરમાં હતી. આઈએમડીએ આ દાવાને સ્પષ્ટપણે ફગાવી દેતા કહ્યું કે આ અપર એર સર્ક્યુલેશન છે, સપાટી પર કોઈ ચક્રવાત નથી. આ પ્રચારે કારણ વગર દહેશત ફેલાવી હતી. જો કે આ વખતે આ સિસ્ટમ વાસ્તવિક છે અને આઈએમડી જ તેની પુષ્ટિ કરી રહ્યું છે. 

અરબ સાગરમાં તોફાન કેમ શક્તિશાળી થઈ રહ્યા છે?
અરબ સાગરને એક સમયે બંગાળની ખાડીથી ઓછું સક્રિય ગણવામાં આવતું હતું પરંતુ હવે આ સ્થિતિ બદલાઈ રહી છે. સમુદ્રની સપાટીના ગરમ તાપમાન અને અનુકૂળ હવાની સ્થિતિએ તીવ્ર તીવ્રતાની ઘટનાઓને વધારી છે. હાલના વર્ષોમાં તૌકતે (2021), અને બિપરજોય (2023) જેવા તોફાનોએ દેખાડી દીધુ કે ભારતના પશ્ચિમી તટ પાસે સિસ્ટમો કેટલી ઝડપથી મજબૂત થઈ શકે છે. 

શક્તિ તોફાન ભલે ઓફશોર રૂટ્સ ફોલો કરે, પરંતુ આ એક વ્યાપક પ્રવૃત્તિનો ભાગ છે, અરબ સાગરમાં આવનારા તોફાન જૂના જળવાયુ મોડલોની અપેક્ષાએ વધુ શક્તિશાળી અને તીવ્ર ગતિથી આવી રહ્યા છે. 

આઈએમડીની સલાહ કેવી રીતે વાંચવી (ગભરાહટથી બચવું)
દરેક ફરતું વાદળ ચક્રવાત હોતું નથી. એક ડિપ્રેશન જ્યારે પવનની ગતિ 62 કિમી પ્રતિ કલાક પર પહોંચે ત્યારે સાઈક્લોનિક સ્ટોર્મ બને છે. આ વિસ્તારમાં તોફાનોનું નામકરણ કરનારી એકમાત્ર અધિકૃત એજન્સી IMD છે. જો તમે ડ્રામેટિક સેટેલાઈટ ઈમેજવાળી વાયરલ પોસ્ટ જોવા મળે પરંતુ તેમાં નિર્દેશાંક, સમય અને કોઈ IMD સંદર્ભ ન હોય તો સાવધાન થઈ જજો. આ માટે નીચે જણાવેલી વસ્તુઓને અનુસરવું. 

- આઈએમડીનું 6 કલાકનું બુલેટિન (IMD’s 6-hourly bulletins)
- સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની એડવાઈઝરીઓ (State disaster management advisories)
- સ્થાનિક બંદરો અને બંદરોની ચેતવણીઓ (Local port and harbour warnings)

ચક્રવાત શક્તિ આગામી 72 કલાકમાં અરબ સાગરમાં હલચલ મચાવશે તેવું કહેવાય છે. જો કે આ તોફાનનું ભારતમાં લેન્ડફોલ થાય તેવી શક્યતા ઘણી ઓછી છે. પરંતુ તેના કેટલાક પ્રભાવ જેમ કે સમુદ્રમાં ઊંચી લહેરો ઉઠવી, દરિયાકાંઠે તોફાન જેવી સ્થિતિ, સ્થાનિક પૂરની અસરો ગુજરાત અને ઉત્તરી મહારાષ્ટ્રમાં જોવા મળી શકે છે

 

