100 KM પ્રતિ કલાકની ઝડપે આગળ વધી રહ્યું છે વાવાઝોડું 'શક્તિ', આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદનું અલર્ટ

cyclone shakhti latest news: IMD દ્વારા અરબ સાગરમાં શક્તિ વાવાઝોડાની લેટેસ્ટ સ્થિતિ અંગે જાણકારી આપવામાં આવી છે ત્યારે જાણો કે ગુજરાતને શું અસર થઈ શકે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 04, 2025, 02:18 PM IST

ભારતીય હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગ (IMD)એ અરબ સાગરમાં બનેલા વાવાઝોડા શક્તિ (Cyclone Shakhti) અંગે મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ, પવન અને દરિયામાં ઉથલપાથલની ચેતવણી આપી છે. આ વર્ષે ચોમાસા બાદની ઋતુનું આ પહેલું વાવાઝોડું હશે જેની ઝડપ હાલ 100 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી ચૂકી છે અને તે ઝડપથી પશ્ચિમ-દક્ષિણ પશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. 

IMD ની ચેતવણી બાદ મહારાષ્ટ્ર સરકારે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ટુકડીઓને સક્રિય કરી છે. દરિયા કાંઠાના જિલ્લાઓમાં લોકોને સુરક્ષિત સ્થળો પર પહોંચાડવાની અને રાહત વ્યવસ્થાની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. રાજ્ય સરકારે માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની સલાહ આપી છે. 

ચક્રવાત શક્તિની હાલની સ્થિતિ
IMD મુજબ શક્તિ હવે ગંભીર ચક્રવાતી તોફાનમાં ફેરવાઈ ચૂક્યું છે. શનિવારે બપોરે 12 વાગ્યા સુધીમાં તે ગુજરાતના દ્વારકાથી લગભગ 420 કિમી દૂર અરબ સાગરમાં કેન્દ્રીત હતું. તોફાન 18 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપથી પશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. સવારે 8.30 કલાકે આ તોફાન 22.0°ઉત્તર અક્ષાંશ અને 64.5° પૂર્વ દશાંતર પર નોંધાયું હતું. જે દ્વારકાથી 470 કિમી પશ્ચિમમાં, નલિયાથી 470 કિમી પશ્ચિમ- દક્ષિણ પશ્ચિમમાં , પાકિસ્તાનના કરાચીથી 420 કિમી દક્ષિણ પશ્ચિમમાં અને ઓમાનના મસીરા દ્વીપથી 600 કિમી પૂર્વોત્તરમાં સ્થિત હતું. 

IMD મુજબ આ સિસ્ટમ 5 ઓક્ટોબર સુધીમાં અરબ સાગરના ઉત્તર-પશ્ચિમ અને પશ્ચિમ-મધ્ય ભાગોમાં પહોંચી જશે અને 6 ઓક્ટોબરના રોજ દિશા બદલીને પૂર્વોત્તર તરફ વળશે. ત્યારબાદ તે ધીરે ધીરે નબળી પડે તેવી શક્યતા છે. 

માછીમારો માટે ચેતવણી
IMD એ ગુજરાત અને ઉત્તર મહારાષ્ટ્રના કાંઠા વિસ્તારોની સાથે સાથે પાકિસ્તાનના સમુદ્રી તટો પર રવિવાર સુધી સમુદ્રની સ્થિતિમાં ખુબ ઉથલપાથલ રહેવાની ચેતવણી આપી છે. માછીમારોને મંગળવાર (8 ઓક્ટોબર) સુધી ઉત્તર-પશ્ચિમ, ઉત્તર-પૂર્વ અને મધ્ય અરબ સાગરના કોઈ પણ ભાગમાં ન જવાની કડક સલાહ આપી છે. 

અરબ સાગરમાં વાવાઝોડાનો ઈતિહાસ
હાલના વર્ષોમાં અરબ સાગરમાં બનેલા કેટલાક મુખ્ય વાવાઝોડાઓમાં તૌકતે (2021) અને બિપરજોય (2023) સામેલ છે. સામાન્ય રીતે અરબ સાગરમાં બંગાળની ખાડીની સરખામણીમાં ઓછા વાવાઝોડા આવે છે પરંતુ સમુદ્રના વધતા તાપમાનના પગલે હવે તેની સંખ્યામાં હાલના વર્ષોમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. 

કેમ નામ રખાયું શક્તિ
શક્તિ નામનું પસંદગી Regional Cyclone Naming System હેઠળ થઈ છે. આ સિસ્ટમમાં 13 દેશો સામેલ છે. જેમાં ભારત, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન, ઓમાન, માલદીવ, મ્યાંમાર, અને થાઈલેન્ડ મુખ્ય છે. આ દેશોની યાદીમાં નામ ક્રમબદ્ધ ઉપયોગ કરાય છે. ‘Shakhti’ નામ શ્રીલંકા દ્વારા સજેસ્ટ કરાયું હતું. 

