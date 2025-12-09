Prev
રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર! DAમાં કરાયો 5 ટકાનો વધારો, કેબિનેટ બેઠકમાં 19 દરખાસ્તોને આપી મંજૂરી

Nitish Cabinet: નીતિશ કેબિનેટની બેઠકમાં 19 પ્રસ્તાવો પર મહોર લાગી છે. જેમાં રાજ્યના કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું (DA) 5 ટકા વધારવામાં આવ્યું છે. સાથે જ રાજ્યમાં ત્રણ નવા વિભાગોની રચનાને પણ મંજૂરી મળી છે. જ્યારે તકનીકી વિકાસ નિર્દેશાલયનું નામ બદલીને સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ નિર્દેશાલય કરી દેવામાં આવ્યું છે.

Dec 09, 2025, 05:32 PM IST

Nitish Cabinet: બિહારની નવી NDA સરકારની મંગળવારે યોજાયેલી કેબિનેટ બેઠકમાં 19 પ્રસ્તાવો પર મહોર લાગી છે. જેમાં રાજ્ય સરકારના સરકારી કર્મચારીઓ, પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થામાં 5 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. 1 જુલાઈ 2025થી 252% ને બદલે 257% DA મળશે. સાથે જ રાજ્યમાં ત્રણ નવા વિભાગો બનાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં યુવા રોજગાર એન્ડ કૌશલ્ય વિકાસ વિભાગ, ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગ અને સિવિલ વિમાનન વિભાગનો સમાવેશ થાય છે. બીજી તરફ તકનીકી વિકાસ નિર્દેશાલયનું નામ બદલીને સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ નિર્દેશાલય (MSME) કરવાની સ્વીકૃતિ મળી છે.

NSEIL સાથે બિહાર સરકારે કર્યા MOU
આ ઉપરાંત નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (NSEIL) સાથે વિદ્યાર્થી કૌશલ્ય કાર્યક્રમ સંચાલિત કરવા માટે બિહાર સરકારનો સમજૂતી કરાર થયો છે. જેના હેઠળ બિહારના યુવાનોનું સશક્તિકરણ થશે અને તેઓ કુશળ બનશે. ગયા અને મુંગેર જિલ્લાને નાગરિક સુરક્ષા જિલ્લા તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

નેશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ લિમિટેડ (NIIFL) સાથે રાજ્યની તમામ પરિયોજનાઓને લઈને એમઓયુ (MOU) સાઇન થયા છે. બિહાર ઈ-એવિડન્સ મેનેજમેન્ટ મેન્યુઅલ 2025ના પ્રસ્તાવને મંત્રી પરિષદની સ્વીકૃતિ મળી છે. વાલ્મિકી વ્યાઘ્ર આરક્ષ ફાઉન્ડેશન માટે રૂ. 15 કરોડની રકમ મંજૂર કરવામાં આવી છે.

ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ ઝીરો ટોલરન્સ નીતિ હેઠળ સુધીર કુમાર (તત્કાલીન જિલ્લા વ્યવસ્થાપક, રાજ્ય ખાદ્ય નિગમ, રોહતાસ)ને સેવામાંથી બરતરફ કરવામાં આવ્યા છે.

