સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટી ખુશખબર, મોંઘવારી ભથ્થામાં 5%નો કરાયો વધારો; છ હપ્તામાં મળશે બાકી એરિયર!
DA Hike: જાન્યુઆરીથી જૂન છ મહિનાના DA એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થાની રાહ જોવાઈ રહી છે. સામાન્ય રીતે હોળીના તહેવાર દરમિયાન મોંઘવારી ભથ્થાની જાહેરાત થઈ જતી હોય છે, પરંતુ આ વખતે હજુ સુધી DAની જાહેરાત થઈ શકી નથી. આ દરમિયાન કેટલાક કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર મળી છે.
- મધ્યપ્રદેશ સરકારની મોટી જાહેરાત
- છઠ્ઠા પગાર પંચના કર્મચારીઓના DAમાં 5%નો તોતિંગ વધારો
- જાણો ક્યારથી થશે પગારમાં વધારો
DA Hike: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ જાન્યુઆરીથી જૂન છ માસિક ગાળાના DA એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ છ માસિક ગાળાના ભથ્થાની જાહેરાત સામાન્ય રીતે હોળીના તહેવાર દરમિયાન થઈ જતી હોય છે, પરંતુ આ વખતે અત્યાર સુધી તે થઈ શકી નથી. આ રાહ વચ્ચે હવે મધ્યપ્રદેશ રાજ્યના કેટલાક કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો થયો છે. ચાલો તેની વિગતો જાણીએ.
શું છે વિગત?
મધ્યપ્રદેશ સરકારે છઠ્ઠા પગાર પંચના સ્કેલ હેઠળ પગાર મેળવતા રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારાની જાહેરાત કરી છે. DAને 252 ટકાથી વધારીને 257 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. જેનો અર્થ છે કે DAમાં 5 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
આ વધારો 1 જુલાઈ 2025થી પાછલી અસરથી લાગુ થશે. જો કે, કર્મચારીઓને આ વધેલું ભથ્થું 1 એપ્રિલ 2026થી તેમના પગારમાં મળવાનું શરૂ થશે. આ દરમિયાનનો સમયગાળો એટલે કે 1 જુલાઈ 2025થી 31 માર્ચ 2026 સુધીનું એરિયર મે અને ઓક્ટોબર 2026ની વચ્ચે છ સરખા માસિક હપ્તામાં ચૂકવવામાં આવશે. આ તબક્કાવાર પેમેન્ટ પ્રોગ્રામનો હેતુ રાજ્યની તિજોરી પર પડતા બોજને ઓછો કરવાનો છે, સાથે જ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે કર્મચારીઓને અંતે તેમનું પૂરેપૂરું એરિયર મળી જાય.
સરકારે એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, જો આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ કર્મચારી નિવૃત્ત થાય છે અથવા તેનું અવસાન થાય છે, તો તેને અથવા તેના નોમિનેટ પરિવારના સભ્યોને બાકી એરિયર એકસાથે ચૂકવી દેવામાં આવશે, જેનાથી પ્રભાવિત પરિવારોને તાત્કાલિક રાહ મળશે.
DAની રકમમાં 50 પૈસા કે તેથી વધુના કોઈપણ અંશને પછીના આખા રૂપિયામાં બદલી દેવામાં આવશે, જ્યારે 50 પૈસાથી ઓછી રકમને અવગણવામાં આવશે. આ નિર્ણયથી મુખ્યત્વે એવા અંદાજે એક લાખ સરકારી કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓને ફાયદો થશે જેઓ હજુ પણ 6ઠ્ઠા પગાર પંચના માળખા હેઠળ કામ કરી રહ્યા છે.
7મા પગાર પંચ હેઠળ પણ DAમાં વધારો
આ અગાઉ 7મા પગાર પંચ હેઠળ આવતા કર્મચારીઓ માટે પણ 3 ટકા DA વધારવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી તેમનું DA વધીને 58 ટકા થઈ ગયું હતું. આ સુધારાને મોંઘવારી સામે લડવા અને જૂના પગાર ધોરણો પર કામ કરી રહેલા કર્મચારીઓની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવાની દિશામાં એક પગલું ગણાવ્યું છે.
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને ક્યારે મળશે ભેટ?
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને વર્ષ 2026ના પ્રથમ 6 મહિનામાં અત્યાર સુધી મોંઘવારી ભથ્થું મળ્યું નથી. એવું અનુમાન છે કે, સરકાર ભથ્થામાં 2 અથવા 3 ટકા સુધીનો વધારો કરી શકે છે. જો આવું થશે, તો મોંઘવારી ભથ્થું 60 અથવા 61 ટકા થઈ જશે.
