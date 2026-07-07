/ઓગસ્ટના પગારમાં 2% વધશે DA... આ સરકારી કર્મચારીઓને મળવાની છે મોટી ભેટ

7th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ જુલાઈથી ડિસેમ્બરના બીજા અર્ધવાર્ષિક ગાળા માટેના મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ દરમિયા કેટલીક રાજ્ય સરકારો મોંઘવારી ભથ્થા પર નિર્ણયો લેવા લાગી છે. આ જ કડીમાં કેરળ સરકાર પણ ઓણમના તહેવાર પહેલા પોતાના કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં 2%નો વધારો કરવા પર વિચાર કરી રહી છે. આ વધારો ઓગસ્ટના પગાર સાથે આપવામાં આવી શકે છે. સરકારી અંદાજ મુજબ, આ પગલાથી રાજ્યની તિજોરી પર અંદાજે 60 કરોડ રૂપિયાનો વધારાનો ખર્ચ વધી શકે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ વર્ષે ઓણમ ઓગસ્ટના છેલ્લા અઠવાડિયામાં છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ પગલાનો હેતુ કેરળમાં ઓણમના તહેવાર પહેલા રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને આર્થિક રાહત આપવાનો અને તેમનો પગાર વધારવાનો છે. મળતી માહિતીના આધારે રિપોર્ટ જણાવે છે કે, DAમાં વધારાનો લાભ ઓગસ્ટ 2026ના પગાર સાથે આપવામાં આવી શકે છે.
રાહ જોઈ રહ્યા છે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ ડિસેમ્બર અર્ધવાર્ષિક ગાળાના DAની રાહ જોઈ રહ્યા છે. એવો અંદાજ છે કે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના ભથ્થામાં આ વખતે 3 થી 4 ટકા સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. જો આવું થશે તો ભથ્થું 63 કે 64 ટકા થઈ જશે. આ પહેલા સરકારે આ વર્ષે 1 જાન્યુઆરીથી મોંઘવારી ભથ્થા અને મોંઘવારી રાહતમાં 2%નો વધારો કર્યો હતો. જેના કારણે આ હિસ્સો બેઝિક સેલરીના 58%થી વધીને 60% થઈ ગયો છે.
નોંધનીય છે કે, ઓલ-ઇન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ (AICPI)ના આધારે વર્ષમાં બે વાર સમીક્ષા કરવામાં આવે છે અને DAમાં નવા વધારાની જાહેરાત માર્ચ અને ઓક્ટોબરમાં કરવામાં આવે છે, જેને જાન્યુઆરી અને જુલાઈથી લાગુ કરવામાં આવે છે.
એક્ટિવ મોડમાં આઠમું પગાર પંચ
આ દરમિયાન કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગાર અને ભથ્થા માટે રચાયેલ આઠમું પગાર પંચ (8th Pay Commission) એક્ટિવ મોડમાં આવી ગયું છે. એવો અંદાજ છે કે, પગાર પંચ આવતા વર્ષના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક ગાળા સુધીમાં પોતાની ભલામણો સરકારને સોંપી શકે છે. એવો પણ અંદાજ છે કે, પગાર પંચ 3થી નીચેના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (Fitment Factor)ના આધારે પગાર વધારાની ભલામણ કરી શકે છે.
બેન્કબજારના સીઈઓ અધિલ શેટ્ટી જણાવે છે કે, “હજુ સુધી કોઈ ચોક્કસ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી થયું નથી. હાલમાં અંદાજ 2.28 થી 2.86ની વચ્ચે છે, જ્યારે 7મા વેતન પંચમાં તે 2.57 હતો. આખરી આંકડો મોંઘવારી, સરકારની નાણાકીય સ્થિતિ અને કર્મચારીઓના પ્રતિનિધિઓ સાથેની વાતચીત પર આધાર રાખશે."
જો કે, HRA અને ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ જેવા ભથ્થાં કુલ પગારમાં વધારો કરે છે, પરંતુ તેઓ ઓછા ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની સંપૂર્ણ ભરપાઈ કરી શકતા નથી. કારણ કે તેઓ સુધારેલા બેઝિક પગાર સાથે જોડાયેલા હોય છે. આ દ્રષ્ટિએ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પગાર સુધારણાનો આધાર બની રહે છે અને પગારના અન્ય ઘણા ઘટકોના મૂલ્યને અસર કરે છે.”