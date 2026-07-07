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ઓગસ્ટના પગારમાં 2% વધશે DA... આ સરકારી કર્મચારીઓને મળવાની છે મોટી ભેટ

7th Pay Commission: કેરળ સરકાર પોતાના કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં 2% નો વધારો કરવા પર વિચાર કરી રહી છે. આ પગલાથી રાજ્યની તિજોરી પર અંદાજે 60 કરોડ રૂપિયાનો વધારાનો બોજ વધી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 07, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:45 PM IST
ઓગસ્ટના પગારમાં 2% વધશે DA... આ સરકારી કર્મચારીઓને મળવાની છે મોટી ભેટ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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