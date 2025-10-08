'પોલીસ આવે તો રહી દેજો સરજુ આવ્યો હતો...' આ ખૂંખાર ડાકુ ચેલેન્જ આપીને કરતો હતો લૂંટ, બાતમીદારોને આપતો હતો ભયાનક મોત
Mysterious and Dreaded Dacoit Sarju Singh: "ભારતના ખૂંખાર ડાકુની સિરીઝ"માં આજે અમે તમને પૂર્વ ભારતના એક ડાકુ સરજુ સિંહ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. જેણે પોલીસને ઓપન ચેલેન્જ આપીને લૂંટ મચાવતો હતો. તે એટલો ખતરનાક હતો કે, જે કોઈપણ સામે આવે પછી પોલીસ કે બાતમીદારો બધાને આપતો હતો ભયાનક મોત અને પછી મૃતદેહને જંગલમાં ફેંકી દેતો હતો.
Dreaded Dacoits of India Dacoit Sarju Singh: પૂર્વ ભારતમાં એટલા કુખ્યાત ડાકુઓ નથી થયા, જેટલા ચંબલ કે કર્ણાટકમાં થયા છે, પરંતુ બિહાર અને ઝારખંડના કોયલ, સોનભદ્ર અને છોટા નાગપુર વિસ્તારમાં પણ ઘણા કુખ્યાત ડાકુઓ પેદા થયા છે, જેમનું નામ જ સાંભળીને ગ્રામજનોમાં દહેશત ફેલાઈ જતી હતી. આવા જ એક ભયાનક અને રહસ્યમય ડાકુ સરજુ સિંહ હતા, જેની ક્રૂરતા એટલી ખતરનાક હતી કે, પોલીસ અધિકારીઓ તેનું નામ સાંભળતા જ ટ્રાન્સફર કરાવી લેતા હતા.
સરજુ સિંહનો જન્મ 1940ના દાયકામાં બિહારના ગયા જિલ્લા નજીકના એક નાના ગામમાં થયો હતો. તેમનો પરિવાર અત્યંત ગરીબ ખેડૂત હતો. બાળપણથી જ તેમણે ભૂખમરો, અપમાન અને જમીનદારોના જુલમ સહન કર્યા. ગામના ગુંડાગીરી કરનારા બાહુબલીઓ તેમને અને તેમના પરિવારને દરરોજ હેરાન કરતા હતા.
કિશોરાવસ્થા સુધીમાં જ સરજુ ખૂબ જ ગુસ્સેલ સ્વભાવનો થઈ ગયો હતો. એક ઘટનાએ તેનું જીવન બદલી નાખ્યું, જ્યારે ગામના ઠાકુર જમીનદારે તેના પિતાને એક નજીવી બાબતમાં માર માર્યો. સરજુએ તે દિવસે નક્કી કરી લીધું કે, હવે તે આ બાહુબલીઓને પાઠ ભણાવશે.
ગામના યુવકોને એકઠા કરીને બનાવી ગેંગ
17-18 વર્ષની ઉંમરમાં જ સરજુ ચોરી અને લૂંટ કરવાનું શરૂ કરી દીધું. શરૂઆતમાં તો તે ફક્ત ખેતરોમાંથી પાક ચોરી લેતો, પરંતુ ધીમે-ધીમે તેણે હથિયારો ઉપાડવાનું શરૂ કર્યું. તેની સામે પહેલો કેસ ત્યારે દાખલ થયો જ્યારે તેણે ગામના સરપંચ પર હુમલો કર્યો.
1960ના દાયકામાં તેણે પોતાના જેવા ગરીબ અને અજાણ્યા યુવાનોને એકઠા કર્યા અને એક ગેંગ બનાવી. શરૂઆતમાં તેમની પાસે ફક્ત દેશી બનાવટની પિસ્તોલ હતી, પરંતુ બાદમાં તેમણે રાઇફલ્સ અને મશીનગન મેળવી લીધી. આ ગેંગ ધીમે ધીમે આખા ગયા, ઔરંગાબાદ, હજારીબાગ અને પલામુના વિસ્તારોમાં આતંક ફેલાવી દીધો.
ગાઢ જંગલો અને પહાડોને બનાવ્યા છુપાવાનું સ્થાન
સરજુ સિંહે ચુનાર અને પલામુના ગાઢ જંગલો અને પહાડોને પોતાનું છુપાવાનું સ્થાન બનાવી લીધા. ત્યાં સુધી પહોંચવું સરળ ન હતું. પોલીસના વાહનો ત્યાં ફસાઈ જતા હતા અને ગામલોકો તેને મદદ કરતા હતા. આ કારણે તે વર્ષો સુધી પોલીસના હાથમાં ન આવ્યો.
70ના દાયકાની શરૂઆતમાં તેણે પહેલીવાર આખા ગામ પર હુમલો કર્યો. ગામના પાદરમાં જઈ તેણે જમીનદારોને ગયો અને બંદૂકની અણીએ ઝુકાવ્યા. તે દિવસથી જ તેનું નામ વિસ્તારના નાના અને મોટા દરેક વ્યક્તિમાં ઘર-ઘરમાં જાણીતું બની ગયું.
"પોલીસ આવે તો કહો દેજો સરજુ આવ્યો હતો"
સરજુ સિંહનો સૌથી મોટો શોખ હતો પોલીસનો સામનો કરવો. તે ગામમાં લૂંટ ચલાવતો અને ખુલ્લેઆમ કહેતો કરતો, "પોલીસ આવે તો તેમને કહી દેજો સરજુ આવ્યો હતો." ઘણીવાર તેણે પોલીસ સ્ટેશનો પર હુમલો કરી તેમના હથિયારો લૂંટી લીધા હતા.
તેની ગેંગે સેંકડો હત્યાઓ કરી. તેના ક્રોધથી જમીનદારો, સરપંચો કે વેપારીઓ કોઈ પણ બચી શક્યું નહીં, ગામલોકો કહેવા લાગ્યા કે, "સરજુ સામે ભગવાન પણ હાથ જોડી લે છે." તેની આંખોમાં ચમક અને સ્મિતમાં જ લોકો મોત જોઈ શકતા હતા.
કેટલાક માટે ડાકુ, તો કેટલાક માટે ભગવાન!
સરજુ સિંહની સૌથી મોટી તાકાત અપહરણ હતું. તે અમીર જમીનદારો અને ઉદ્યોગપતિઓનું અપહરણ કરીને ખંડણી માંગતો હતો. એવું કહેવાય છે કે, 1980ના દાયકા સુધીમાં તેની પાસે કરોડો રૂપિયા જમા કરી લીધા હતા. ખંડણી ચૂકવવામાં નિષ્ફળ રહેલા લોકોના મૃતદેહ ઘણીવાર જંગલમાં મળી આવતા હતા. મોતના ડરથી લોકો તેમના ખેતરો અને ઘરોબાર વેચીને પણ પ્રિયજનોને મુક્ત કરવા માટે રૂપિયા એકઠા કરતા હતા.
ગામલોકો તેનાથી ડરતા પણ હતા અને ક્યારેક-ક્યારેક તેને ભગવાન પણ માનતા હતા. કારણ કે, ઘણીવાર તે ગરીબોને અનાજ અને રૂપિયા આપતો હતો. ગામની ઘણી યુવતીઓના લગ્ન કરાવવામાં પણ તેણે મદદ કરી હતી. આ કારણોસર કેટલાક લોકો તેને "રોબિન હૂડ" કહેતા હતા, પરંતુ વાસ્તવમાં તે એક ખૂની ડાકુ હતો.
પોલીસ દરોડા પહેલા સમજી જતો ચાલ
એવું કહેવાય છે કે, ઘણા સ્થાનિક નેતાઓ ચૂંટણીમાં તેનો ઉપયોગ કરતા હતા. તે તેની ગેંગ પાસેથી મત અપાવતો અને બદલામાં નેતાઓ પાસેથી રક્ષણ મેળવતો. આ જ કારણ હતું કે, પોલીસ ઘણીવાર તેને પકડી શકતી ન હતી, ભલે તે ઇચ્છતી હોય.
બિહાર અને ઝારખંડ પોલીસે તેની સામે અનેક ઓપરેશન ચલાવ્યા. એક વખત આખા પલામુ જિલ્લામાં શોધખોળ કરવામાં આવી, પરંતુ સરજુ જંગલની ગુફાઓમાંથી બચીને ભાગી જવામાં સફળ રહ્યો. એવું કહેવાય છે કે, પોલીસ આવે તે પહેલાં જ તે તેની ગતિવિધિઓનો અંદાજ લગાવી શકતો હતો.
આ ટ્રિકથી ગામડાઓમાં કરતો હતો લૂંટ
સરજુની પદ્ધતિઓ ખૂબ જ ચાલાક હતી. તેણે ક્યારેય સીધો હુમલો કર્યો નહીં. તે પહેલા ગામમાં અફવા ફેલાવતો કે "સરજુ આજે રાત્રે આવશે." જ્યારે પોલીસે આ વિસ્તારને ઘેરી લેતી, ત્યારે તે 20 કિલોમીટર દૂર બીજે ક્યાંક હુમલો કરતો.
ગામની મહિલાઓ બાળકોને ડરાવવા માટે તેનું નામ લેતી. તેઓ કહેતી હતી કે, "સૂઈ જાઓ, નહીંતર સરજુ આવશે." જો રાત્રે ગામમાં કોઈ અજાણી વ્યક્તિ દેખાય, તો લોકો માની લેતા કે તે સરજુનો માણસ છે.
બાતમીદારોને આપતો હતો ભયાનક મોત
પોલીસ ઘણીવાર ગામલોકો પાસેથી તેના વિશે માહિતી માંગતી હતી. પરંતુ જે કોઈ તેના વિશે માહિતી આપતું તેને મળતી હતી મોત. આ જ કારણ હતું કે લોકો ચૂપ રહેતા હતા અને પોલીસને સત્ય કહેવાની હિંમત કરતા ન હતા.
1984માં તેણે ઔરંગાબાદ જિલ્લાના એક ગામ પર હુમલો કરી 18 લોકોની હત્યા કરી. તેનું કારણ ફક્ત એટલું જ હતું કે, ગામલોકોએ તેની પોલીસમાં ફરિયાદ કરી હતી. આ ઘટનાએ દેશભરમાં સનસનાટી મચાવી દીધી હતી.
20 વર્ષ પછી કેવી રીતે પકડાયો?
સરકારે તેના પર લાખોનું ઇનામ રાખ્યું. પરંતુ જેમ-જેમ ઇનામ વધતું ગયું, તેમ-તેમ તે વધુ ખતરનાક બનતો ગયો. લોકો કહેતા હતા કે, "ઇનામ વધવાથી સરજુ પકડાયો તો નહીં, પરંતુ વધુ શક્તિશાળી બન્યો."
1991માં તેના એક સાથીએ આખરે તેને દગો આપ્યો. તેણે પોલીસને જાણ કરી કે સરજુ ઝારખંડના પલામુના જંગલોમાં છુપાયેલો છે. આ માહિતી મળતાં પોલીસે રાત્રે આખા વિસ્તારને ઘેરી લીધો. સવાર સુધીમાં ગોળીઓનો વરસાદ શરૂ થયો. કલાકો સુધી ચાલેલા અથડામણમાં સરજુ સિંહ અને તેના 12 સાથીઓ માર્યા ગયા.
મોતના 34 વર્ષ પછી પણ યથાવત છે રહસ્ય
જ્યારે તેમનો મૃતદેહ ગામમાં લાવવામાં આવ્યો, ત્યારે લોકો તેના પર વિશ્વાસ કરી શક્યા નહીં. કેટલાકે રાહતનો શ્વાસ લીધો, પરંતુ ઘણા હજુ પણ કહેતા રહ્યા કે, "સરજુ મરી શકતો નથી." ગામમાં હજુ પણ અફવાઓ ફેલાયેલી છે કે પોલીસે તેનો અસલી મૃતદેહ બતાવ્યો નથી. ડાકુ સરજુ સિંહના મોત પછી પણ વિસ્તારમાં તેમનો ડર યથાવત રહ્યો. લોકો હજુ પણ બાળકોને "બહાર ન નીકળો, સરજુ તમને પકડી લેશે" એમ કહીને ડરાવે છે.
આ કહાની એક સાધારણ ખેડૂતના એવા પુત્ર છે, જેણે ગરીબી, અપમાન અને અન્યાયે તેને એક રહસ્યમય, ખૂની ડાકુ બનાવી દીધો. 20 વર્ષ સુધી પોલીસથી બચવા માટે સરજુએ રાજકારણ અને જંગલ બન્નેનો આશરો લીધો. પરંતુ અંતે તેને પોલીસની ગોળીઓથી મોત મળ્યું. તેનું પણ મોત એવી જ રીતે થયું, જે રીતે તેણે બીજાઓને માર્યા હતા.
