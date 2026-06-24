/જો એ સંકેતો વહેલા સમજી શક્યા હોત... કેતનની હત્યા પહેલાંની એ ભયાનક કહાની

Ketan Agarwal Murder Case: લોહાગઢ કિલ્લા પર પુણેના ઉદ્યોગપતિ કેતન વિશાલ અગ્રવાલના મૃત્યુના કેસમાં એક ચોંકાવનારી સત્ય બહાર આવ્યું છે. શરૂઆતમાં 400 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં પડી જવાને કારણે ટ્રેકિંગ અકસ્માત હોવાનું માનવામાં આવતું હતું, પરંતુ તે એક ભયાનક હત્યાનું કાવતરું હોવાનું બહાર આવ્યું. પોલીસે કેતનની મંગેતર 20 વર્ષીય સિયા ગોયલ અને તેના બોયફ્રેન્ડ 22 વર્ષીય ચેતન ચૌધરીની ધરપકડ કરી છે. તેમના લગ્નના થોડા મહિના પહેલા થયેલી આ હત્યા બાદ, કેતનનો પરિવાર હવે એવા સંકેતો યાદ કરી રહ્યો છે જે જો સમયસર ઓળખાઈ ગયા હોત તો કદાચ અલગ હોત.
કેતનને સિયાના ફોનના ઉપયોગ પર હતી શંકા
કેતનના પિતા વિશાલ અગ્રવાલે સમજાવ્યું કે આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં તેમની સગાઈ પછી, કેતન અને સિયા વારંવાર મળતા અને ફરતા હતા. તેના પિતાના જણાવ્યા મુજબ, કેતને ઘણી વાર સિયા વિશે પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે અમને પૂછ્યું કે શું અમે સિયાનું બેકગ્રાઉન્ડ યોગ્ય રીતે ચેક કર્યું છે. પરંતુ સિયાનો પરિવાર અમારા સંબંધીઓને જાણતો હોવાથી, મેં તેમને ખાતરી આપી કે બધું બરાબર છે.
પિતાએ યાદ કર્યું કે દંપતી ઘણીવાર નાની નાની બાબતો પર દલીલો કરતું હતું. સિયા પોતાનો મોટાભાગનો સમય ફોન પર વિતાવતી હતી. કેતને એક વાર ચેતન ચૌધરીનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો હતો, જેનાથી શંકા ઉભી થઈ હતી કે તેઓ અફેરમાં હોઈ શકે છે. સિયાની નાની ઉંમરને કારણે પરિવારે લગ્ન મુલતવી રાખવાનું વિચાર્યું હતું, પરંતુ છોકરીના માતાપિતાના આગ્રહને વશ થવું પડ્યું, જેમણે કહ્યું હતું કે સિયાને તેમના પુત્ર માટે યોગ્ય વ્યક્તિ મળશે નહીં.
વિદેશમાં અભ્યાસ અને નવેમ્બરમાં લગ્ન
25 વર્ષીય કેતન તેના કૌટુંબિક વ્યવસાય, સક્સેસ ગ્રુપમાં ડિરેક્ટર હતો. મેસેચ્યુસેટ્સમાં બેબસન કોલેજમાં એફ.ડબ્લ્યુ. ઓલિન ગ્રેજ્યુએટ સ્કૂલ ઓફ બિઝનેસમાંથી માસ્ટર ડિગ્રી પૂર્ણ કર્યા પછી તે 2023માં પુણે પાછો ફર્યો. તેના મામાની મધ્યસ્થીથી તેની સગાઈ સિયા સાથે થઈ હતી. આ દંપતી નવેમ્બરમાં લગ્ન કરવાના હતા, અને ઉદયપુરમાં હોટલો પહેલાથી જ બુક થઈ ગઈ હતી.
પોલીસનું કહેવું છે કે જ્યારે લગ્નની તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી, ત્યારે સિયાનું ચેતન ચૌધરી સાથે અફેર હતું. ચેતનનો પરિવાર પણ તે જ વ્યાપારી વિસ્તારમાં કામ કરે છે, જ્યાં સિયાના પિતાનો વ્યવસાય આવેલો છે.
હત્યાનું કાવતરું અને અગાઉના નિષ્ફળ પ્રયાસો
તપાસકર્તાઓના મતે, અકસ્માતની વાર્તામાં ઘણી વિસંગતતાઓ જોવા મળી હતી. પોલીસ અધિક્ષક ગિલે જણાવ્યું હતું કે કેતન એક અનુભવી ટ્રેકર હતો અને લોહગઢ કિલ્લાના માર્ગો સારી રીતે જાણતો હતો. ફોન અને અન્ય પુરાવાઓની ફોરેન્સિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સિયા અને ચેતન છેલ્લા એક વર્ષથી સંબંધમાં હતા, અને સિયા કોઈપણ ભોગે લગ્ન ટાળવા માંગતી હતી.
સિયાએ અગાઉ કેતનને ખતમ કરવાનો અથવા લગ્ન મુલતવી રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો
આ મહિને, દંપતી લગ્ન પહેલાના પ્રિ વેડિંગ શૂટ માટે બાલી જવાના હતા, પરંતુ મુંબઈ એરપોર્ટ પર કેતનનો પાસપોર્ટ ન મળતાં ટ્રિપ રદ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે સિયાએ ટ્રિપ અટકાવવા માટે પાસપોર્ટ છુપાવ્યો હતો.
કેતનના મૃત્યુના ચાર દિવસ પહેલા, સિયાએ લોહગઢ કિલ્લાના પ્રવાસ દરમિયાન તેને ધક્કો માર્યો હતો. બાદમાં તેણીએ આ ઘટનાને ફગાવી દીધી હતી અને કહ્યું હતું કે તેણીએ સાપ જોયો હતો અને કેતનને બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી હતી.
કોલ રેકોર્ડે ખોલ્યું રહસ્ય
કેતનનું મૃત્યુ 18 જૂને, સિયાના 20મા જન્મદિવસના એક દિવસ પહેલા થયું હતું. તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા અનુસાર, કોલ રેકોર્ડ ડેટાએ પુષ્ટિ આપી છે કે ચેતન ચૌધરી કેતન અને સિયા સાથે જ લોહગઢ કિલ્લામાં હાજર હતો.
પોલીસ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, બંને આરોપીઓએ પૂછપરછ દરમિયાન ગુનો કબૂલ્યો હતો. તેમની સામે ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC)ની કલમ 103 (હત્યા) અને 61(2) (ગુનાહિત કાવતરું) હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. અધિકારીઓએ આ ઘટનાની તુલના ગયા વર્ષે મેઘાલયમાં ઇન્દોરના રહેવાસી રાજા રઘુવંશીની હનીમૂન હત્યા સાથે કરી છે.
FAQ...
પ્રશ્ન: કેતન અગ્રવાલ ક્યાંનો ઉદ્યોગપતિ હતો?
જવાબ: પુણેનો.
પ્રશ્ન: કેતનની હત્યા કઈ જગ્યાએ કરવામાં આવી હતી?
જવાબ: લોહાગઢ કિલ્લા પરથી 400 ફૂટ નીચે ધક્કો મારીને.
પ્રશ્ન: મુખ્ય આરોપી મંગેતરનું નામ શું છે?
જવાબ: સિયા ગોયલ.
પ્રશ્ન: સિયાના બોયફ્રેન્ડ (સહ-આરોપી)નું નામ શું છે?
જવાબ: ચેતન ચૌધરી.
પ્રશ્ન: શરૂઆતમાં આ ઘટનાને શું માનવામાં આવતું હતું?
જવાબ: ટ્રેકિંગ દરમિયાન થયેલો અકસ્માત.
પ્રશ્ન: સિયાએ કેતનની બાલી ટ્રિપ કઈ રીતે રદ કરાવી હતી?
જવાબ: એરપોર્ટ પર તેનો પાસપોર્ટ છુપાવીને.
પ્રશ્ન: હત્યાનો ગુનો ઉકેલવામાં કયો મુખ્ય પુરાવો કામ લાગ્યો?
જવાબ: લોકેશન બતાવતો કોલ રેકોર્ડ ડેટા (CDR).
પ્રશ્ન: આરોપીઓ સામે કઈ મુખ્ય કલમ હેઠળ કેસ નોંધાયો છે?
જવાબ: IPC કલમ 103 (હત્યા).
પ્રશ્ન: પોલીસે આ કેસની સરખામણી કઈ ઘટના સાથે કરી છે?
જવાબ: મેઘાલયના રાજા રઘુવંશી 'હનીમૂન મર્ડર' કેસ સાથે.