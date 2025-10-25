Prev
ભયંકર ચક્રવાતી વાવાઝોડાનો ખતરો, 110 કિલોમીટરની ઝડપે ફૂંકાશે પવનો, IMDનું એલર્ટ જાહેર

IMD Cyclone Alert: દેશમાં ચક્રવાતી વાવાઝોડાનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ખરેખર, હવામાન વિભાગે બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રમાં બે અલગ-અલગ દબાણ જોયા છે, જેના કારણે દરિયાકાંઠાના રાજ્યોમાં ચક્રવાત આવી શકે છે. ઓડિશા અને આંધ્રપ્રદેશ જેવા રાજ્યોમાં પણ સરકાર એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે, જેથી પરિસ્થિતિ ગંભીર ન બને.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 25, 2025, 07:33 PM IST

ભયંકર ચક્રવાતી વાવાઝોડાનો ખતરો, 110 કિલોમીટરની ઝડપે ફૂંકાશે પવનો, IMDનું એલર્ટ જાહેર

IMD Cyclone Alert: હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે આગામી કેટલાક દિવસોમાં દેશમાં ભયંકર ચક્રવાતી વાવાઝોડાની સ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે. પવનોની ગતિ 110 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે, જેનાથી જનજીવન પ્રભાવિત થવાની સંભાવના છે. IMDએ બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રમાં ચક્રવાતી વાવાઝોડાની સક્રિય ગતિવિધિઓ જોઈ છે, જેના કારણે ઓડિશા અને આંધ્રપ્રદેશમાં ચક્રવાતનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

26 ઓક્ટોબરે ટકરાશે વાવાઝોડું
IMD ભુવનેશ્વરના ડિરેક્ટર મનોરમા મોહંતી જણાવે છે કે 26 ઓક્ટોબર સુધીમાં બંગાળની ખાડીમાં એક ગંભીર ચક્રવાતી વાવાઝોડું બનવાની અપેક્ષા છે, જે વધુ તીવ્ર બનશે અને 28 ઓક્ટોબરની સાંજ કે રાત્રે આંધ્રપ્રદેશના કાકીનાડા નજીક, માછલીપટ્ટનમ અને કલિંગપટ્ટનમ વચ્ચેના કિનારે ટકરાશે.

The Depression over eastcentral Arabian Sea moved west-northwestwards with a speed of 12 kmph during past 6 hours and lay centered at 1130 hrs IST of today, the 25th October 2025, over the same region, near latitude 16.6°N &… pic.twitter.com/mMrhbadsNi

— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 25, 2025

90-110 કિમી/કલાકની ઝડપે ફૂંકાશે પવનો
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ચક્રવાતી વાવાઝોડાની સ્થિતિ સર્જાય તે દરમિયાન ઓડિશામાં 90-110 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તેજ પવનો ફૂંકાશે. ઓડિશામાં 27 ઓક્ટોબરે ભારે વરસાદ થવાની પણ સંભાવના છે.

28 ઓક્ટોબરે ઓડિશાના ઘણા જિલ્લાઓમાં અસર જોવા મળશે
જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે 28 ઓક્ટોબર સુધીમાં ઓડિશાના ઘણા જિલ્લાઓમાં ચક્રવાતી વાવાઝોડું પ્રવેશ કરશે. ગંજામ, ગજપતિ, રાયગડા, કોરાપુટ અને મલકાનગીરી જિલ્લાઓમાં 27 થી 29 ઓક્ટોબર વચ્ચે અતિભારે વરસાદ અને 60 થી 80 કિમી/કલાક સુધીની ઝડપે પવનો ફૂંકાઈ શકે છે. વળી, 28 ઓક્ટોબરે ચક્રવાત આંધ્રપ્રદેશમાં પણ દસ્તક આપશે. હવામાન વિભાગે આ વિસ્તારોમાં યલો એલર્ટ પણ જાહેર કર્યું છે.

— ANI (@ANI) October 25, 2025

માછીમારોને સાવચેત રહેવાની સલાહ
પૂર્વી મધ્ય અરબી સમુદ્ર પર બનેલું આ ડિપ્રેશન 12 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પશ્ચિમ-ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. તે ગોવાથી લગભગ 450 કિમી પશ્ચિમ-ઉત્તર-પશ્ચિમ અને મુંબઈથી 430 કિમી દક્ષિણ-પશ્ચિમના અંતરે આવેલું છે. IMD અનુસાર, આ દબાણ આગામી 24 કલાકમાં વધુ આગળ વધશે, પરંતુ હાલમાં તેની ભારતીય કિનારાઓ પર કોઈ મોટી અસર નહીં થાય. જોકે, સમુદ્રમાં ઊંચા મોજાની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની સખત સલાહ આપવામાં આવી છે.
 

