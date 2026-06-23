Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /પ્રશાંત મહાસાગરમાં ખતરનાક અલ નીનો એક્ટિવ, ભારત પર મોટું સંકટ; NASAની ડરામણી આગાહી!

પ્રશાંત મહાસાગરમાં ખતરનાક અલ નીનો એક્ટિવ, ભારત પર મોટું સંકટ; NASAની ડરામણી આગાહી!

El Nino Impact: પ્રશાંત મહાસાગરમાં ઝડપથી શક્તિશાળી 'અલ નીનો' બની રહ્યો છે. નાસાએ સેટેલાઇટ ડેટાની મદદથી આ માહિતી આપી છે. આ કારણે સમુદ્રમાં વધી રહેલી ગરમીની અસર ભારત પર પણ જોવા મળી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 23, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:54 PM IST
પ્રશાંત મહાસાગરમાં ખતરનાક અલ નીનો એક્ટિવ, ભારત પર મોટું સંકટ; NASAની ડરામણી આગાહી!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વૈભવ સૂર્યવંશી ટીમ ઈન્ડિયા માટે કયા નંબરની જર્સી પહેરીને રમશે ?
Vaibhav Sooryavanshi35 min ago
2
heart attack49 min ago
3
Robert Kiyosaki on Gold50 min ago
4
gujarat1 hr ago
5
Chaitar Vasava1 hr ago