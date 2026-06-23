/પ્રશાંત મહાસાગરમાં ખતરનાક અલ નીનો એક્ટિવ, ભારત પર મોટું સંકટ; NASAની ડરામણી આગાહી!

El Nino Impact on India: પ્રશાંત મહાસાગરમાં એક ખૂબ જ મજબૂત અલ નીનો બનવાની પ્રક્રિયા તેજ થઈ રહી છે. અમેરિકાની અંતરિક્ષ એજન્સી નાસા (NASA)ના એક સેટેલાઇટે સમુદ્રની સપાટી પર વધેલી ગરમીને રેકોર્ડ કરી છે. નાસાના 'સેન્ટિનલ-6 માઇકલ ફ્રેલિચ' સેટેલાઇટમાંથી મળેલા ડેટા દર્શાવે છે કે, વિષુવવૃત્ત નજીક સમુદ્રનું સ્તર સામાન્ય કરતાં વધુ ઊંચું છે. આનો અર્થ એ છે કે, સમુદ્રના નીચે મોટા પ્રમાણમાં ગરમ પાણી જમા થઈ રહ્યું છે.
પ્રશાંત મહાસાગરના કેટલાક ભાગોમાં જ્યારે તાપમાન સામાન્ય કરતાં વધી જાય છે અને સમુદ્રની સપાટી ઉપર આવે છે, ત્યારે તેને અલ નીનો કહેવામાં આવે છે. અમેરિકાની હવામાન અને સમુદ્ર સાથે જોડાયેલી એજન્સી NOAA એ 11 જૂનના રોજ અલ નીનોની શરૂઆતની માહિતી આપી હતી. સમુદ્રની સપાટી વધવાથી એ પણ સમજી શકાય છે કે, નીચે કેટલી ગરમી જમા થઈ છે, કારણ કે ગરમ પાણી ફેલાય છે અને સપાટી ઉપર આવી જાય છે.
વૈજ્ઞાનિકોએ અલ નીનો વિશે શું જણાવ્યું?
વૈજ્ઞાનિકોએ જણાવ્યું છે કે, પશ્ચિમ પ્રશાંત મહાસાગરની સ્થિતિ 1997 જેવા મોટા અલ નીનો જેવું જ છે. 1997માં એક ખૂબ જ શક્તિશાળી અલ નીનો આવ્યો હતો, જેને 'ગોડઝિલા અલ નીનો' કહેવામાં આવ્યો હતો. હવે વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે, આ નવો અલ નીનો સતત મજબૂત થઈ રહ્યો છે અને આગામી સમયમાં તે ભારે અસર કરી શકે છે.
નાસાની લેબે સેટેલાઇટ ડેટાના આધારે સમુદ્રનો એક નકશો પણ તૈયાર કર્યો છે, જેમાં 8 જૂનની સ્થિતિ દર્શાવવામાં આવી છે. આ નકશામાં લાલ રંગ તે વિસ્તારો દર્શાવે છે જ્યાં સમુદ્રનું સ્તર ઊંચું છે, સફેદ રંગ સામાન્ય સ્થિતિ અને વાદળી રંગ ઓછું સ્તર દર્શાવે છે. આ જ સેટેલાઇટે અગાઉ ગરમ પાણીના મોટા મોજાં પણ રેકોર્ડ કર્યા હતા, જે સમુદ્રમાં સેંકડો માઇલ સુધી ફેલાય છે.
ભારત પર પડશે અલ નીનોની અસર
આ અલ નીનોની અસર માત્ર સમુદ્ર પૂરતી મર્યાદિત નહીં રહે, પરંતુ સમગ્ર દુનિયા પર પડશે. હવામાન સંગઠનોનું કહેવું છે કે, આના કારણે ઘણા દેશોમાં તાપમાન સામાન્ય કરતાં વધુ રહેશે. આ વિતેલા 150 વર્ષોમાં સૌથી મજબૂત અલ નીનોમાંથી એક હોઈ શકે છે. આનાથી ગરમી વધશે અને વરસાદની પેટર્નમાં બદલાવ થશે.
ભારત પર પણ તેની અસર પડી શકે છે. દેશમાં અત્યારથી જ ગરમીની અસર જોવા મળી રહી છે અને જો ચોમાસું નબળું પડશે તો તેની સીધી અસર દેશના અર્થતંત્ર પર પડી શકે છે, જે આશરે 4 ટ્રિલિયન ડોલરનું છે.