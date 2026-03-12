અંધેરી રાત, મોતનો ડર અને ભારતનું સાહસ... કેવી રીતે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી ઓઈલ ભરેલું જહાજ પહોંચ્યું મુંબઈ
Oil Tanker Shenlong : મુંબઈ પોર્ટ પર એક જહાજ આજે ભારે માત્રામાં ક્રૂડ ઓઈલ લઈને પહોંચ્યું છે. 'Shenlong'એ યુદ્ધગ્રસ્ત સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થતા સમયે AIS બંધ કરીને 'ડાર્ક મોડ'માં મુસાફરી કરી અને સાઉદી અરેબિયાથી 135,000 ટન ક્રૂડ ઓઈલ લઈને સુરક્ષિત રીતે મુંબઈ પહોંચ્યું. આ સંઘર્ષ શરૂ થયા પછી ભારત પહોંચનાર આ પહેલું જહાજ છે.
- ઈરાન-ઈઝરાયલ સંઘર્ષ વચ્ચે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી ભારતનું ઓઈલ ટેન્કરનું સુરક્ષિત મુંબઈ પહોંચ્યું
- મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ વચ્ચે રડાર પરથી ગાયબ થઈ 'Shenlong' જહાજે પાર કર્યું ખતરનાક ક્ષેત્ર
- ભારતીય કેપ્ટન સુખશાંત સિંહ સંધુના નેતૃત્વમાં જહાજે પૂરી કરી ખતરનાક સફર
Oil Tanker Shenlong: મિડલ ઈસ્ટમાં વધી રહેલું યુદ્ધ, ઈરાનના સતત હુમલાઓ અને અમેરિકા-ઇઝરાયલાના સ્ટ્રાઈક્સ વચ્ચે દુનિયાનો સૌથી ખતરનાક માનવામાં આવતો દરિયાઈ કોરિડોર એટલે કે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી ભારત તરફ આવતું ઓઈલ ટેન્કર સુરક્ષિત નિકળવું તે કોઈ ચમત્કારથી ઓછું નથી.
આ લાઇબેરિયન- ફ્લેગ સુએઝમેક્સ ટેન્કર ‘Shenlong' છે, જેનું નેતૃત્વ ભારતીય કેપ્ટન સુખશાંત સિંહ સંધુ કરી રહ્યા હતા. આ જહાજ બુધવારે સુરક્ષિત રીતે મુંબઈ પોર્ટ પર પહોંચ્યું. યુદ્ધ શરૂ થયા પછી આ માર્ગે ભારત પહોંચનાર આ પહેલું જહાજ છે.
સૌથી મોટો પ્રશ્ન: કેવી રીતે પાર કર્યો 'મોતનો માર્ગ'?
28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા-ઈઝરાયલના ઈરાન પર હુમલા બાદ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ દુનિયાના સૌથી ખતરનાક દરિયાઈ માર્ગોમાંથી એક બની ગયો છે. ઈરાન સતત જહાજોને નિશાન બનાવી રહ્યું છે અને ઉર્જા માળખા પર હુમલો કરી રહ્યું છે, જેના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરથી વધુ પહોંચી ગયા છે. આવા માહોલમાં Shenlongને પસાર થવું સરળ ન હતું.
Going Dark: મોતના પડછાયામાં અદ્રશ્ય રીતે આગળ વધવું
Shenlong 1 માર્ચના રોજ સાઉદી અરેબિયાના રાસ તનુરા પોર્ટથી ક્રૂડ ઓઇલ લોડ કરી રહ્યું હતું. મેરીટાઇમ ટ્રેકિંગ ડેટા અનુસાર, 8 માર્ચના રોજ શેનલોંગનું છેલ્લું સિગ્નલ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં મળી હતું. ત્યારબાદ તેનું AIS (ઓટોમેટિક આઇડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમ) બંધ થઈ ગયું અને જહાજ રડાર પરથી ગાયબ થઈ ગયું. આ કોઈ દુર્ઘટના નહતી, તે એક વ્યૂહાત્મક દાવપેચ હતો.
યુદ્ધ દરમિયાન AIS બંધ કરીને આગળ વધવું એટલે 'Going Dark' એવા જહાજો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી એક યુક્તિ છે, જેનાથી તે ઈરાની ડ્રોન, મિસાઇલો અથવા દેખરેખથી બચી શકે. બીજા દિવસે જહાજ ફરીથી ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ પર જોવા મળ્યું. આનો અર્થ એ થયો કે, તેણે સૌથી ખતરનાક ઝોન સફળતાપૂર્વક પાર કરી લીધો છે.
કેપ્ટન અને ક્રૂનો મોટો સાહસ
Shenlongમાં કુલ 29 સભ્યો હતા. જેમાં ભારતીય, પાકિસ્તાની અને ફિલિપિનના નાગરિકો સવાર હતા. જહાજના કેપ્ટન સુખશાંત સિંહ સંધુ હતા, જેમના નેતૃત્વમાં આ જોખમી સફર સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવી. 135,335 મેટ્રિક ટન ક્રૂડ ઓઇલ વહન કરીને જહાજ બુધવારે બપોરે મુંબઈ પહોંચ્યું અને ત્યારબાદ જવાહર દ્વીપ ટર્મિનલ પર ડોક કર્યું.
ભારત માટે આટલું મહત્વનું કેમ છે?
એશિયાની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા, ભારતનો 50%થી વધુ ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસનો હિસ્સો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થઈને આવે છે. યુદ્ધને કારણે આ માર્ગ લગભગ બંધ થઈ ગયો છે. શેનલોંગની સફળતાથી ભારતની ઊર્જા સુરક્ષા અંગેની ચિંતાઓમાં થોડી રાહત મળી છે.
મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે જ્યાં જહાજો ડૂબી રહ્યા છે, હુમલાઓ વધી રહ્યા છે અને દુનિયાના ઉર્જા પુરવઠો ખતરામાં છે. આવી સ્થિતિમાં શેનલોંગની આ સફર બહાદુરી, વ્યૂહાત્મક કૌશલ્ય અને સ્થિતિસ્થાપકતાના પ્રતીક તરીકે સામે આવી છે. આ ફક્ત એક ક્રૂડ ઓઈલ ટેન્કરના આગમનના સમાચાર નથી. તે ભારતની ઉર્જા સુરક્ષા અને દરિયાઈ ક્ષમતાઓનો એક મહત્વપૂર્ણ પુરાવો છે.
