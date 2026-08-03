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Datia Bypoll Result: દતિયામાં કોંગ્રેસનો મોટો દાવ! કોણ છે ઘનશ્યામ સિંહ, જે ભાજપ પર પડી રહ્યા છે ભારે?

Datia Bypoll Result 2026: મધ્ય પ્રદેશની ખુબ જ ચર્ચિત દતિયા વિધાનસભા બેઠક માટે થયેલી પેટાચૂંટણીમાં આજે મતગણતરી થઈ રહી છે અને જે ટ્રેન્ડ સામે આવી રહ્યા છે તેમાં હાલ કોંગ્રસના ઉમેદવાર આગળ છે. ભાજપના ઉમેદવારને પાછળ છોડનારા આ ઉમેદવાર વિશે જાણવા જેવું છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 03, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:51 PM IST
Datia Bypoll Result: દતિયામાં કોંગ્રેસનો મોટો દાવ! કોણ છે ઘનશ્યામ સિંહ, જે ભાજપ પર પડી રહ્યા છે ભારે?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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