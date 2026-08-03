/Datia Bypoll Result: દતિયામાં કોંગ્રેસનો મોટો દાવ! કોણ છે ઘનશ્યામ સિંહ, જે ભાજપ પર પડી રહ્યા છે ભારે?

મધ્ય પ્રદેશની દતિયા વિધાનસભા બેઠક માટે પેટાચૂંટણી થઈ અને આજે મતગણતરીનો દિવસ છે. આ સીટ માટે જે શરૂઆતના ટ્રેન્ડ આવી રહ્યા છે તેણે બધાને ચોંકાવી દીધા છે. ચૂંટણી પંચની વેબસાઈટ મુજબ મતગણતરીના 15 રાઉન્ડમાંથી 8 રાઉન્ડ પૂરા થઈ ચૂક્યા છે અને કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ઘનશ્યામ સિંહ 6500થી વધુ મતોથી આગળ છે. ત્યારે એક મોટો ઉલટફેર થતો જોવા મળી રહ્યો છે.
કોણ છે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ઘનશ્યામ સિંહ?
દતિયાના રાજકારણમાં ગરમાવો લાવનારા ઘનશ્યામ સિંહ રાજનીતિમાં કોઈ નવું નામ નથી. તેઓ દતિયાના શાહી પરિવારના પ્રમુખ છે. જો કે એક શાહી પરિવારમાંથી આવવા છતાં તેમની છબી ખુબ જ સરળ અને સીધાસાદા નેતા તરીકેની છે. રાજકારણ તેમને વારસામાં મળ્યું છે અને તેમના પિતા પણ તેમના જમાનામાં મધ્ય પ્રદેશના રાજકારણનો મોટો ચહેરો રહી ચૂક્યા છે.
ઘનશ્યામ સિંહે બાળપણથી જ રાજકારણની બારીકાઈ જોઈ છે અને સમજી છે. દતિયાની સાથે સાથે સેવઢા વિધાનસભા સીટ ઉપર પણ તેમનો સારો એવો દબદબો ગણવામાં આવે છે. તેઓ લાંબા સમયથી કોંગ્રેસ પાર્ટીના વફાદાર રહ્યા છે અને જનતા વચ્ચે સતત સક્રિય પણ રહ્યા છે.
ચૂંટણી રાજકારણનો લાંબો અનુભવ
જો ઘનશ્યામ સિંહ આ પેટાચૂંટણી જીતે તો આવું પહેલીવાર નહીં હોય કે જ્યારે તેઓ વિધાનસભામાં પહોંચશે. તેમની રાજકીય કારકિર્દી ખુબ ઉતારચડાવવાળા પરંતુ લાંબી રહી છે.
કોંગ્રેસે ફરી જતાવ્યો ભરોસો
હાર છતાં કોંગ્રેસે એકવાર ફરીથી તેમના અનુભવ અને જનાધાર પર ભરોસો જતાવ્યો અને તેમને દતિયા પેટાચૂંટણીના મેદાનમાં ઉતાર્યા. હાલ જે ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યા છે તે જોતા જનતા એકવાર ફરીથી જૂના અને અનુભવી નેતા પર ભરોસો જતાવવાના મૂડમાં લાગી રહી છે.
કેમ ખાલી પડી સીટ?
દતિયા પેટાચૂંટણી એક કાનૂની મામલાના પગલે થઈ. વાત જાણે એમ હતી કે 2023ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના રાજેન્દ્ર ભારતીએ અહીંથી જીત મેળવી હતી. પરંતુ દિલ્હીની એક કોર્ટે આ વર્ષે એપ્રિલમાં ફ્રોડના જૂના કેસમાં તેમને 3 વર્ષની સજા ફટકારી. કાયદા મુજબ સજા મળતા જ તેમની વિધાનસભા સદસ્યતા રદ થઈ ગઈ અને આ સીટ ખાલી પડી.
દતિયા સીટથી રાજેન્દ્ર ભારતીએ ભાજપના કદાવર ચહેરા અને પ્રદેશના ગૃહમંત્રી નરોત્તમ મિશ્રાને 7700 કરતા વધુ મતથી હરાવ્યા હતા અને આવામાં આ સીટ જાળવી રાખવી એ કોંગ્રેસ માટે વટનો મુદ્દો બની ગયો હતો.