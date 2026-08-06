Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /Last Rites Video Call: પિતાની બળતી ચિતા પર દીકરી પૂછતી રહી- હજુ કેટલો ટાઇમ લાગશે? 5100 મોકલીને પુત્રીઓએ વીડિયો કોલ પર પતાવ્યા અંતિમ સંસ્કાર

Last Rites Video Call: પિતાની બળતી ચિતા પર દીકરી પૂછતી રહી- 'હજુ કેટલો ટાઇમ લાગશે?' 5100 મોકલીને પુત્રીઓએ વીડિયો કોલ પર પતાવ્યા અંતિમ સંસ્કાર

Last Rites Video Call: મુંબઈના 74 વર્ષીય બિઝનેસમેન શિવચરણ ગુપ્તાનું સોનીપતના વૃદ્ધાશ્રમમાં મોત થઈ ગયું. તેમની પુત્રીઓએ મુંબઈથી આવવાને બદલે 5100 રૂપિયા મોકલ્યા અને વીડિયો કોલ પર અંતિમ સંસ્કાર જોયા. જાણો પૂરી કહાની.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 06, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:41 PM IST
Last Rites Video Call: પિતાની બળતી ચિતા પર દીકરી પૂછતી રહી- 'હજુ કેટલો ટાઇમ લાગશે?' 5100 મોકલીને પુત્રીઓએ વીડિયો કોલ પર પતાવ્યા અંતિમ સંસ્કાર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ઈમરાન હાશમીની ફિલ્મ આવારાપન 2 નું ટ્રેલર જુઓ, 14 ઓગસ્ટે સિનેમાઘરોમાં થશે રિલીઝ
2
3
4
5