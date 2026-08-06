Last Rites Video Call: પિતાની બળતી ચિતા પર દીકરી પૂછતી રહી- 'હજુ કેટલો ટાઇમ લાગશે?' 5100 મોકલીને પુત્રીઓએ વીડિયો કોલ પર પતાવ્યા અંતિમ સંસ્કાર

Mumbai Businessman Sonipat Old Age Home: સોનીપતના એક વૃદ્ધાશ્રમમાંથી સામે આવેલી ઘટનાએ સમાજમાં વૃદ્ધોની સ્થિતિ અને તૂટતા પારિવારિક સંબંધો પર ગંભીર સવાલો ઊભા કરી દીધા છે. ક્યારેક મુંબઈના મોટા કાપડ વેપારીઓમાં ગણાતા 74 વર્ષીય શિવચરણ રામરતન ગુપ્તાનું સોનીપતના એક વૃદ્ધાશ્રમમાં દુઃખદ મોત થઈ ગયું. ફ્રી પ્રેસ જર્નલના સમાચાર મુજબ, તેમના મોત પછી મુંબઈમાં રહેતી તેમની ત્રણેય પુત્રીઓએ પોતે આવવાને બદલે 5100 રૂપિયા ઓનલાઇન મોકલ્યા અને વીડિયો કોલ દ્વારા પિતાના અંતિમ સંસ્કાર સંપન્ન કરાવ્યા. આ આખી ઘટના આજના સમયમાં માનવીય સંવેદનાઓ પૂરી થવાનું જીવતું-જાગતું ઉદાહરણ છે.
શિવચરણ ગુપ્તા ક્યારેક મુંબઈના મોટા કાપડ વેપારી હોતા હતા. સમયનું પૈડું એવું ફર્યું કે તેમને પોતાના જીવનના અંતિમ ત્રણ વર્ષ હરિયાણાના સોનીપત સ્થિત એક વૃદ્ધાશ્રમમાં વિતાવવા પડ્યા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તેમના પત્ની પણ એ જ વૃદ્ધાશ્રમમાં તેમની સાથે રહેતા હતા અને લગભગ બે વર્ષ પહેલાં તેમનું પણ ત્યાં જ નિધન થઈ ગયું હતું. પત્નીના ગયા પછી શિવચરણ પૂરી રીતે એકલા પડી ગયા હતા અને ત્યાં જ રહીને પોતાની બાકીની જિંદગી વિતાવી રહ્યા હતા.
5100 રૂપિયા મોકલ્યા અને કહ્યું- 'ત્યાં જ કરી દો અંતિમ સંસ્કાર'
શિવચરણ ગુપ્તાના નિધન પછી વૃદ્ધાશ્રમ વ્યવસ્થાપને તરત જ મુંબઈમાં રહેતી તેમની પુત્રીઓનો સંપર્ક કર્યો. તેમને ઘટનાની જાણકારી આપવામાં આવી અને શબને મુંબઈ લઈ જવા કે અંતિમ સંસ્કાર વિશે પૂછવામાં આવ્યું. વૃદ્ધાશ્રમ પ્રશાસન મુજબ, પુત્રીઓએ શબને મુંબઈ લાવવાની સાફ ના પાડી દીધી. તેમણે ₹5,100 ઓનલાઇન ટ્રાન્સફર કર્યા અને વ્યવસ્થાપનને વિનંતી કરી કે તેમનો અંતિમ સંસ્કાર સોનીપતમાં જ કરી દેવામાં આવે.
What’s even the point of life if you can’t be there for your parents’ last rites ? video from Sonipat Imagine attending the funeral of the people who raised you stood by you your whole life through a video call. No one should ever have to go through this. pic.twitter.com/qrAqOYFWzT
— Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 5, 2026
વીડિયો કોલ પર જોયો પિતાનો છેલ્લો ચહેરો
અંતિમ સંસ્કાર કોણ કરશે, આ વાત પર પુત્રીઓએ કહ્યું કે તેઓ પૂરી પ્રક્રિયાને વીડિયો કોલ પર જોવા માગે છે. ઓલ્ડ એજ હોમના ડાયરેક્ટર આનંદ કુમારના જણાવ્યા અનુસાર, તેમણે પોતે બધી વ્યવસ્થા સંભાળી અને મુંબઈમાં પુત્રીઓને વીડિયો કોલ દ્વારા જોડી. જેવો વીડિયો કોલ શરૂ થયો, એક પુત્રીએ પોતાના પિતાનો ચહેરો જોઈને બસ એટલું જ કહ્યું, "પાપા..." અને આ પછી અંતિમ સંસ્કારની વિધિઓ પૂરી કરવામાં આવવા લાગી.
What’s even the point of life if you can’t be there for your parents’ last rites ? video from Sonipat Imagine attending the funeral of the people who raised you stood by you your whole life through a video call. No one should ever have to go through this. pic.twitter.com/qrAqOYFWzT
— Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 5, 2026
'હજુ કેટલો ટાઇમ લાગશે?' પુત્રીઓ પૂછતી રહી અપડેટ
વૃદ્ધાશ્રમ વ્યવસ્થાપને જણાવ્યું કે અંતિમ સંસ્કાર દરમિયાન એક પુત્રી સતત કોલ પર રહી અને વચ્ચે-વચ્ચે અપડેટ લેતી રહી. હદ તો ત્યારે થઈ ગઈ જ્યારે તેણે પૂછ્યું કે આ પૂરી પ્રક્રિયામાં હજુ કેટલો સમય લાગશે? જ્યારે તેને જણાવવામાં આવ્યું કે ચિતાને અગ્નિ આપી દેવામાં આવી છે અને 10 થી 15 મિનિટમાં કામ પૂરું થઈ જશે, તો તેણે કહ્યું કે બધું પત્યા પછી પૂરો વીડિયો તેને શેર કરી દેવામાં આવે.
You're right, brother; whatever the circumstances might have been, one really should have been present for the final moments. Don't get so far ahead in the pursuit of success that you end up facing a day like this.
— Prabhat Kumar (@Prabhatku968) August 5, 2026
અસ્થિઓ લેવા આવવા પર પણ સંશય
વ્યવસ્થાપને પરિવારને વિનંતી કરી કે તેઓ 20 તારીખ પહેલાં આવીને પિતાની અસ્થિઓ ચૂંટી લે અને લઈ જાય. આના પર સૌથી નાની પુત્રીનો જવાબ ખૂબ જ ચોંકાવનારો હતો. તેણે કહ્યું કે તેઓ જોશે કે એ તારીખ પહેલાં તેમનું આવવું શક્ય બને છે કે નહીં. આ આખા કિસ્સાએ દરેકનું દિલ ધ્રૂજાવી દીધું છે અને સોશિયલ મીડિયા પર લોકો કહી રહ્યા છે કે 'આવા બાળકો કોઈના ન હોય.'