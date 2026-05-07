"દિલ્હી વિરુદ્ધ જંગની જાહેરાત કરો, 17 કરોડ મુસ્લિમો સાથે..." મમતા બેનર્જીને કોણે ઉશ્કેર્યા?

Mohammad Nurul Huda: પશ્ચિમ બંગાળના રાજકારણમાં અત્યારે ભારે ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. એકતરફ ભાજપ સરકાર બનાવવાનો દાવો કરી રહી છે, તો બીજી તરફ મમતા બેનર્જી સતત રાજીનામું આપવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે. આ ખેંચતાણ વચ્ચે બાંગ્લાદેશી નેતા મોહમ્મદ નુરુલ હુદાના એક ઉશ્કેરણીજનક નિવેદને વિવાદને કારણે વધુ વકરાવ્યો છે.
Mamata Banerjee: પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની આંધીમાં ટીએમસી ઉડી ગઈ. ચૂંટણી મેદાનમાં ટીએમસીને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ હાર બાદ મમતા બેનર્જીએ એક નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું હતું કે, " ના હું હારી છું અને ના તો હું મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપીશ." ત્યારબાદ તેમને ભારે ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ટીએમસીની હારથી બંગાળમાં અશાંતિ ફેલાઈ છે. આ દરમિયાન બાંગ્લાદેશી નેતા મોહમ્મદ નુરુલ હુડાએ મમતા બેનર્જીના સમર્થનમાં ઉશ્કેરણીજનક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે.
દિલ્હી સામે જંગની જાહેરાત
બાંગ્લાદેશી નેતા મોહમ્મદ નુરુલ હુડાએ બહાદુરીથી પશ્ચિમ બંગાળના પરાજિત મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીને ભારતથી સ્વતંત્ર રાજ્ય જાહેર કરવા હાકલ કરી છે. "દિલ્હી સામે યુદ્ધની જાહેરાત કરો," અને દાવો કર્યો કે 170 મિલિયન બાંગ્લાદેશી મુસ્લિમો તેમને ટેકો આપશે.
મોહમ્મદ સલીમ એન્જિનિયરે કહી આ વાત
બીજી તરફ, 'જમાત-એ-ઇસ્લામી હિંદ'ના ઉપાધ્યક્ષ મોહમ્મદ સલીમ એન્જિનિયરે પણ આ મામલે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે. મમતા બેનર્જીના રાજીનામું ન આપવાના નિર્ણય પર તેમણે કહ્યું મમતા બેનર્જીનું આ એક રાજકીય વલણ છે. કદાચ તેઓ એવો સંદેશ આપવા માંગે છે કે આ જનાદેશ (Mandate) સાચો નથી અને ચૂંટણી પંચ દ્વારા મળેલો આ જનાદેશ જનતાનો અસલી મત નથી. અમને પણ લાગે છે કે જે પરિણામો આવ્યા છે તે લોકોના સાચા અભિપ્રાયને રજૂ કરતા નથી અને ત્યાં મોટા પાયે ગેરરીતિ થઈ હોવાની શક્યતા છે. જોકે, તેમણે એમ પણ ઉમેર્યું કે કોઈના રાજીનામું આપવાથી કે ન આપવાથી આગળની પ્રક્રિયા અટકશે નહીં અને સરકાર બનશે અને તેના માટે બધી જોગવાઈઓ કરવામાં આવશે, પરંતુ તેમણે કદાચ તેમના નિવેદન દ્વારા આ સંદેશ આપ્યો હશે.
ચૂંટણી પંચ પર મમતા બેનર્જીના આક્ષેપ
ચૂંટણીમાં હાર બાદ મમતા બેનર્જીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને પોતાની હાર માટે સીધી ચૂંટણી પંચને જવાબદાર ઠેરવી હતી. તેમણે ગંભીર આરોપો લગાવતા કહ્યું કે તેઓ હાર્યા નથી, તેથી રાજીનામું આપવાનો પ્રશ્ન જ ઊભો થતો નથી. ભાજપે બંગાળમાં '100 બેઠકો ચોરી' લીધી છે. ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં અનેક સ્તરે ગેરરીતિઓ આચરવામાં આવી છે. બંગાળના ચૂંટણી પરિણામો બાદ રાજ્યમાં અશાંતિનું વાતાવરણ છે, ત્યારે પડોશી દેશના નેતાઓ દ્વારા આવા નિવેદનો આપવાથી મામલો વધુ સંવેદનશીલ બની રહ્યો છે.