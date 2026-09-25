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Weather Today: બંગાળની ખાડીનું ડીપ ડિપ્રેશન થયું મજબૂત, આગામી 3 દિવસ ભારે વરસાદનું એલર્ટ, ફૂંકાઈ શકે તેજ પવન

Weather Today: બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા ડીપ ડિપ્રેશનના કારણે અર્નબ વાવાઝોડું દિલ્હી સહિતના રાજ્યોમાં વરસાદ લાવે તેવી આગાહી છે. વાવાઝોડાની અસરના પગલે આંધ્ર પ્રદેશ, ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ સહિતના રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ સાથે પવન ફુંકાવાની સંભાવના છે. 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 25, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 08:12 AM IST
Weather Today: બંગાળની ખાડીનું ડીપ ડિપ્રેશન થયું મજબૂત, આગામી 3 દિવસ ભારે વરસાદનું એલર્ટ, ફૂંકાઈ શકે તેજ પવન

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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