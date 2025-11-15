મનુષ્યો 180 વર્ષ સુધી જીવી શકશે! Zomato ના ફાઉન્ડરે મોટી શોધનો દાવો કર્યો
Deepinder Goyal Found Key To Slowing Human Aging : ઝોમાટોના સ્થાપક દીપિન્દર ગોયલે તેમા કન્ટીન્યુ પ્રોજેક્ટની સફળતાની માહિતી શેર કરી છે, જેમાં માનવ ઉંમરને લંબાવી શકાય છે અને મનુષ્યો લાંબું જીવી શકશે
Zomato Founder Deepinder Goyal : ઝોમેટોના સ્થાપક દીપિન્દર ગોયલનો દાવો છે કે તેમના પ્રોજેક્ટ 'કન્ટિન્યુ' એ માનવ ઉંમરની વધતી પ્રોસેસને ધીમી કરવામાં એક મહત્વપૂર્ણ શોધ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ શોધ માનવ આયુષ્ય અને જીવનની વ્યાખ્યાને કાયમ માટે બદલી શકે છે. વિગતવાર વિગતો 15 નવેમ્બરના રોજ શેર કરવામાં આવશે.
ઝોમેટોના સ્થાપક અને સીઈઓ દીપિન્દર ગોયલે તેમના નવા દીર્ધાયુષ્ય પ્રોજેક્ટ 'કન્ટિન્યુ' સાથે સોશિયલ મીડિયા પર દાવો કરીને ધમાલ મચાવી છે. તેમણે તાજેતરમાં એક પોસ્ટમાં સંકેત આપ્યો હતો કે તેમની ટીમે માનવ વૃદ્ધત્વ પ્રક્રિયાને ધીમી કરવા માટે એક મુખ્ય સંકેત શોધી કાઢ્યો છે. જો આ દાવો સાચો સાબિત થાય છે, તો તે માત્ર ટેકનોલોજી અને દવામાં એક મોટી સફળતા જ નહીં, પરંતુ એક વૈજ્ઞાનિક ક્રાંતિ પણ શરૂ કરી શકે છે, જે માનવ વૃદ્ધત્વ અને આયુષ્યની વ્યાખ્યાને કાયમ માટે બદલી નાંખશે. ગોયલે 15 નવેમ્બરના રોજ આ શોધ વિશે વિગતો શેર કરવાનું વચન આપ્યું છે, જેનાથી વૈજ્ઞાનિકો અને સામાન્ય લોકો બંનેમાં જિજ્ઞાસા જાગી છે.
માનવ વૃદ્ધત્વ પર નવી વિચારસરણી
દીપિન્દર ગોયલે ગુરુવાર, 13 નવેમ્બરના રોજ ટ્વિટર પરની તેમની પોસ્ટમાં વૃદ્ધત્વ પ્રક્રિયા પર એક નવો દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કર્યો. તેમણે લખ્યું કે જેમ માનવજાત એક સમયે માનતા હતા કે પૃથ્વી સપાટ છે અને આ માન્યતા સ્વીકારવામાં સદીઓ લાગી, તેમ આજે આપણે વૃદ્ધત્વ વિશેના એક મુખ્ય સત્યને અવગણી રહ્યા છીએ. ગોયલ માને છે કે માનવજાતે રોકેટ બનાવવા, જીનોમ સિક્વન્સ કરવા અને કોષોનું ક્લોનિંગ કરવા જેવા અદ્ભુત વૈજ્ઞાનિક અને તકનીકી પરાક્રમો પ્રાપ્ત કર્યા છે. પરંતુ આપણી બધી બુદ્ધિ અને પ્રગતિ છતાં, કદાચ આપણે ખૂબ જ સરળ વસ્તુને અવગણી છે જે વૃદ્ધત્વ પ્રક્રિયાને સમજવા અને નિયંત્રિત કરવાની ચાવી ધરાવે છે. આ વિચાર આપણને આશ્ચર્યચકિત કરવા મજબૂર કરે છે કે શું આપણે ખરેખર જીવન અને વૃદ્ધત્વ વિશેની આપણી વર્તમાન સમજમાં મૂળભૂત ખામીને અવગણી રહ્યા છીએ.
બે વર્ષનું રિસર્ચ ફળ્યું
ગોયલે તેમની પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે તેમની ટીમે છેલ્લા બે વર્ષના સઘન સંશોધન દરમિયાન એક મહત્વપૂર્ણ શોધ કરી છે. આ સંશોધનના પરિણામે, તેઓએ આપણા પર્યાવરણમાં એક તત્વ ઓળખ્યું છે જે માનવ આયુષ્ય વધારવાની ચાવી ધરાવે છે. આ દાવો મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે વૃદ્ધત્વ પર ફક્ત આંતરિક જૈવિક પ્રક્રિયાઓ જ નહીં, પરંતુ બાહ્ય પર્યાવરણીય પરિબળોના પ્રભાવને પ્રકાશિત કરે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેઓ 15 નવેમ્બરના રોજ 48 કલાકની અંદર આ શોધ વિશે વિગતો શેર કરશે. આ જાહેરાતની આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી છે, કારણ કે તે ફક્ત 'કન્ટિન્યુ' પ્રોજેક્ટની દિશા સ્પષ્ટ કરશે જ નહીં પરંતુ દીર્ધાયુષ્ય વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં એક નવી ચર્ચા પણ શરૂ કરી શકે છે.
કન્ટિન્યુ પ્રોજેક્ટ શું છે?
દીપિન્દર ગોયલે 2024 માં 'કન્ટિન્યુ' નામનો આ મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો હતો. તેમણે આ પ્રોજેક્ટમાં પોતાની વ્યક્તિગત મૂડીમાંથી આશરે ₹221 કરોડનું રોકાણ કર્યું છે, જે આ પહેલ પ્રત્યેની તેમની ગંભીરતા અને પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. શરૂઆતમાં, 'કન્ટિન્યુ' ફક્ત વૃદ્ધત્વના જીવવિજ્ઞાનને ઊંડાણપૂર્વક સમજવા પર કેન્દ્રિત એક સંશોધન પહેલ હતી. આ પ્રોજેક્ટનો હેતુ માનવ શરીરમાં વૃદ્ધત્વનું કારણ બને છે તે મૂળભૂત પદ્ધતિઓને ઉજાગર કરવાનો છે, જેથી તેમને સંભવિત રીતે ધીમું અથવા ઉલટાવી શકાય. આ એક લાંબા ગાળાનો અભિગમ છે જે માનવ સ્વાસ્થ્ય અને આયુષ્ય પર ઊંડી અસર કરી શકે છે.
'લીવરેજ પોઈન્ટ્સ'નો સિદ્ધાંત
ગયા મહિને, ગોયલે X પર બીજી પોસ્ટમાં 'કન્ટિન્યુ' પ્રોજેક્ટ પાછળનો વૈચારિક પાયો સમજાવ્યો. તેમણે સમજાવ્યું કે પ્રોજેક્ટ આ વિચારથી શરૂ થયો હતો કે 'જો માનવ શરીર એક સિસ્ટમ છે, તો તેમાં લીવરેજ પોઈન્ટ્સ પણ હોવા જોઈએ - નાના લિવર જે, જ્યારે યોગ્ય રીતે ગોઠવાય છે, ત્યારે તે નક્કી કરી શકે છે કે આપણે કેટલી ઝડપથી વૃદ્ધ થઈએ છીએ.' આ સિદ્ધાંત એ વિચાર પર આધારિત છે કે જટિલ પ્રણાલીઓમાં એવા બિંદુઓ હોય છે જ્યાં નાના હસ્તક્ષેપથી પણ મોટા પરિણામો આવી શકે છે. ગોયલે કહ્યું કે તેમની ટીમે "પૈસાની ડ્રોપ આંતરદૃષ્ટિ" શોધી કાઢી છે, એક સરળ પણ છુપાયેલ વિચાર જે સદીઓથી આપણી નજર સામે છે, પરંતુ કોઈએ તેને યોગ્ય રીતે ઓળખી નથી. આ આંતરદૃષ્ટિ વૃદ્ધત્વ પ્રક્રિયાને નિયંત્રિત કરવા માટે એક અણધારી પરંતુ અસરકારક રીત પ્રદાન કરી શકે છે.
૧૮૦ વર્ષ સુધી સ્વસ્થ જીવનનો ધ્યેય
દીપિન્દર ગોયલના મતે, 'કન્ટિન્યુ' પ્રોજેક્ટનો અંતિમ ધ્યેય એક એવું ભવિષ્ય બનાવવાનો છે જ્યાં સામાન્ય લોકો ૧૮૦ વર્ષ કે તેથી વધુ સમય સુધી સ્વસ્થ જીવન જીવી શકે. આ એક ખૂબ જ મહત્વાકાંક્ષી ધ્યેય છે, જે વર્તમાન માનવ આયુષ્ય કરતાં ઘણું વધારે છે. જો તે પ્રાપ્ત થાય છે, તો તેના ઊંડા સામાજિક, આર્થિક અને નૈતિક પરિણામો આવશે, જે ફક્ત વ્યક્તિગત જીવનની ગુણવત્તા જ નહીં પરંતુ સમાજના માળખા અને માનવ સભ્યતાની પ્રગતિમાં પણ વધારો કરશે. આ પ્રોજેક્ટ ફક્ત દીર્ધાયુષ્ય વિશે નથી, પરંતુ સ્વસ્થ અને સક્રિય દીર્ધાયુષ્ય વિશે છે, જ્યાં લોકો તેમના અંતિમ દાયકાઓમાં પણ સંપૂર્ણપણે કાર્યરત અને ઉત્પાદક રહી શકે છે. જો દીર્ધાયુષ ગોયલના દાવા સાચા સાબિત થાય છે અને તેમની ટીમ ખરેખર વૃદ્ધત્વ પ્રક્રિયાને ધીમી કરવામાં સફળ થાય છે, તો તે માનવ ઇતિહાસની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક શોધોમાંની એક હશે. આ ફક્ત તકનીકી અથવા તબીબી સિદ્ધિ નહીં, પરંતુ એક અભૂતપૂર્વ વૈજ્ઞાનિક ક્રાંતિ હશે જે માનવ વૃદ્ધત્વ અને જીવનની વ્યાખ્યાને કાયમ માટે બદલી શકે છે. 'કન્ટિન્યુ' પ્રોજેક્ટે ખરેખર શું પ્રાપ્ત કર્યું છે તે જોવા માટે વિશ્વભરની આંખો ૧૫ નવેમ્બરના રોજ જાહેરાત પર ચોંટી ગઈ છે.
