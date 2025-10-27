સરહદ પર ગમે ત્યારે કંઈ પણ થઈ શકે છે... ત્રણેય સેનાના ગુજરાત પાસે યુદ્ધ અભ્યાસ પહેલા રક્ષા મંત્રીનું મોટું નિવેદન, જાણો
India Pakistan War: આ વર્ષના મે મહિનામાં, ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીરમાં અનેક આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ કર્યો હતો. સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે કહ્યું છે કે આપણે આત્મનિરીક્ષણ કરતા રહેવું જોઈએ અને યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ.
India Pakistan War: ગયા મે મહિનામાં, ભારતે એક મોટું આતંકવાદ વિરોધી ઓપરેશન, ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું હતું. અનેક આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ કરવા ઉપરાંત, ભારતે આ ઓપરેશન દરમિયાન 100થી વધુ આતંકવાદીઓને પણ માર્યા હતા. ઓપરેશન સિંદૂરનો ઉલ્લેખ કરતા, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે સોમવારે કહ્યું હતું કે ભારતે હંમેશા યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. સંરક્ષણ પ્રધાને કહ્યું કે મે મહિનામાં પાકિસ્તાન સાથેના ચાર દિવસના લશ્કરી સંઘર્ષે સાબિત કર્યું કે સરહદ પર ગમે ત્યારે કંઈપણ થઈ શકે છે.
રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પડકારોનો સામનો
એક કાર્યક્રમને સંબોધતા, રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે જ્યારે ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન પાકિસ્તાનને યોગ્ય જવાબ આપ્યો હતો, ત્યારે આપણે આ ઘટનાને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પડકારોનો સામનો કરવા માટે ભવિષ્યની વ્યૂહરચના ઘડવા માટે કેસ સ્ટડી અને સાધન તરીકે જોવી જોઈએ.
સરહદોનું રક્ષણ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર
સંરક્ષણ પ્રધાને કહ્યું કે, અમે દૃઢ નિશ્ચય સાથે મજબૂત પ્રતિક્રિયા આપી, અને આપણા દળો દેશની સરહદોનું રક્ષણ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. જો કે, વિશ્વમાં અનિશ્ચિતતાઓ વધી ગઈ છે. આપણે આત્મનિરીક્ષણ કરતા રહેવું જોઈએ.
આપણે યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ માટે તૈયાર રહેવું
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, ઓપરેશન સિંદૂરને એક કેસ સ્ટડી તરીકે જોવું જોઈએ જેમાંથી આપણે શીખી શકીએ છીએ અને આપણા ભવિષ્યને ઘડી શકીએ છીએ. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર આપણને બતાવ્યું છે કે આપણી સરહદો પર, ગમે ત્યાં, ગમે ત્યારે કંઈ પણ થઈ શકે છે. સંરક્ષણ મંત્રીએ કહ્યું કે આપણે યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ, અને આપણી તૈયારી આપણા પોતાના પાયા પર આધારિત હોવી જોઈએ.
ઘણા પ્રદેશોમાં સંઘર્ષના ક્ષેત્રો વધ્યા
આ કાર્યક્રમમાં, સંરક્ષણ મંત્રીએ ભાર મૂક્યો કે આજે સંરક્ષણ ક્ષેત્ર અને યુદ્ધમાં જે ફેરફારો થઈ રહ્યા છે તેનો સામનો ફક્ત સ્વદેશી સાધનો દ્વારા જ કરી શકાય છે. તેમણે કહ્યું કે, આજે સમગ્ર વિશ્વ ઘણા સ્તરે પરિવર્તનોમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. અગાઉ સ્થાપિત વિશ્વ વ્યવસ્થા બદલાઈ રહી છે, પછી ભલે તે યુક્રેન હોય, મધ્ય પૂર્વ હોય કે આફ્રિકા. ઘણા પ્રદેશોમાં સંઘર્ષના ક્ષેત્રો વધી રહ્યા છે. આ પરિસ્થિતિઓમાં, ભારત માટે તેની સુરક્ષા અને વ્યૂહરચનાને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરવી અત્યંત જરૂરી બની ગયું છે.
ઉદ્યોગોએ આ તકનો સંપૂર્ણ લાભ લેવો જોઈએ
રાજનાથ સિંહે વધુમાં કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન, વિશ્વએ આકાશ મિસાઇલ સિસ્ટમ, બ્રહ્મોસ, આકાશતીર એર ડિફેન્સ કંટ્રોલ સિસ્ટમ અને અન્ય સ્વદેશી સાધનોની પરાક્રમ જોયુ. રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે સરકાર સંરક્ષણ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા અને સ્થાનિક ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત બનાવવા માટે સમાન તકો પૂરી પાડી રહી છે, અને ઉદ્યોગોએ આ તકનો સંપૂર્ણ લાભ લેવો જોઈએ.
