Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

700થી વધારે ફ્લાઈટ પ્રભાવિત, ATC સિસ્ટમમાં ટેકનિકલ ખામી; IndiGo જાહેર કરી એડવાઇઝરી

Delhi Airport Mess: દિલ્હી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ લિમિટેડ (DIAL)એ પણ આ ટેકનિકલ ખામીની પુષ્ટિ કરીને કહ્યું કે, ATC સિસ્ટમમાં ટેકનિકલ સમસ્યાને કારણે ફ્લાઇટના ટાઈમિંગ પર અસર પડી છે. DIALએ X પરની પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું કે, તે તમામ સંબંધિત એજન્સીઓ સાથે મળીને આ સમસ્યાનો શક્ય તેટલી વહેલી તકે ઉકેલ લાવવા માટે પ્રયાસ કરી રહી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 07, 2025, 08:56 PM IST

Trending Photos

700થી વધારે ફ્લાઈટ પ્રભાવિત, ATC સિસ્ટમમાં ટેકનિકલ ખામી; IndiGo જાહેર કરી એડવાઇઝરી

Delhi Airport Mess: દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ (IGI એરપોર્ટ) પર શુક્રવારે મુસાફરોને ભારે પરેશાનીનો સામનો કરવો પડ્યો. એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC)ની ઓટોમેટિક મેસેજ સ્વિચિંગ સિસ્ટમ (AMSS)માં ટેકનિકલ ખામીને કારણે ફ્લાઇટ કામગીરી ખોરવાઈ ગઈ, જેના કારણે લગભગ 700થી વધુ ફ્લાઇટ્સ મોડી પડી, જેના કારણે દિલ્હી સહિત અનેક એરપોર્ટ પર અફરાતફરીનો માહોલ છે.

ATC સિસ્ટમ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે કામ કરી રહી છે ટીમો
દિલ્હી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ લિમિટેડ (DIAL)એ પણ આ ટેકનિકલ ખામીની પુષ્ટિ કરીને કહ્યું કે, ATC સિસ્ટમમાં ટેકનિકલ સમસ્યાને કારણે ફ્લાઇટના ટાઈમિંગ પર અસર પડી છે. DIALએ X પરની પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું કે, તે તમામ સંબંધિત એજન્સીઓ સાથે મળીને આ સમસ્યાનો શક્ય તેટલી વહેલી તકે ઉકેલ લાવવા માટે પ્રયાસ કરી રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

IndiGoએ મુસાફરોની માંગી માફી
દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન IndiGoએ પરિસ્થિતિ પર પ્રતિક્રિયા આપતા એક એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. એરલાઇને જણાવ્યું કે, અમે સમજીએ છીએ કે ATCને અસર કરતી AMSS સિસ્ટમ સમસ્યાને કારણે મુસાફરોની મુસાફરીમાં વિલંબ અને વિક્ષેપો થયા છે. અમને અમારા ગ્રાહકો અને તેમના પ્રિયજનોને થયેલી અસુવિધાની પૂરો અહેસાસ છે. IndiGoએ કહ્યું કે, સિસ્ટમ પુનઃસ્થાપિત થતાં તેમની પ્રાથમિકતા મુસાફરોને 'સમયસર અપડેટ અને દરેક એરપોર્ટ પોઈન્ટ પર સહાયતા પ્રદાન કરવાનો' છે. એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (AAI)એ પણ કહ્યું કે, તેની ટેકનિકલ ટીમો AMSS સિસ્ટમ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે કામ કરી રહી છે અને મુસાફરોને વિનંતી કરવામાં આવી છે કે, તેઓ એરપોર્ટ પર પહોંચતા પહેલા તેમની ફ્લાઇટની સ્થિતિ તપાસે.

જયપુર, મુંબઈ અને અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પણ અસર
દિલ્હીમાં ટેકનિકલ ખામીને કારણે જયપુર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પણ પ્રભાવિત થયું, જ્યાં ફ્લાઇટ કામગીરી ખોરવાઈ ગઈ છે. તેવી જ રીતે મુંબઈના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ અને અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર પણ વિલંબ થયો હોવાના અહેવાલ છે. Flightradar24ના ડેટા અનુસાર, દેશભરમાં ઘણી ફ્લાઇટ્સ પ્રભાવિત થઈ છે.

મુસાફરોને સલાહ
એરલાઇન્સે મુસાફરોને અપીલ કરી છે કે, તેઓ એરપોર્ટ જતા પહેલા તેમની ફ્લાઈટની સ્થિતિ એપ અથવા વેબસાઇટ પર તપાસે, જેથી બિનજરૂરી પરેશાનીથી બચી શકાય.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Delhi Airport Messflight delay IndiaATC glitchદિલ્હી એરપોર્ટATC સિસ્ટમમાં ટેકનિકલ ખામી

Trending news