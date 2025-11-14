Delhi Blast: એમોનિયમ નાઈટ્રેટ ગુજરાતથી લાવવામાં આવ્યું હોવાની શંકા, તપાસમાં NIAને અત્યાર સુધીમાં શું-શું મળ્યું?
Delhi Blast: રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) દિલ્હી બ્લાસની તપાસ કરી રહી છે. તે વિવિધ રાજ્યોમાં ફેલાયેલા વ્હાઈટ-કોલર આતંકવાદી નેટવર્કના તાર જોડી રહી છે. આ મામલામાં અત્યાર સુધીમાં એક મહિલા સહિત ત્રણ ડોક્ટરોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Delhi Blast: દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા બ્લાસ્ટમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા એમોનિયમ નાઈટ્રેટ અંગે તપાસ એજન્સીઓને શંકા છે કે, તે ગુજરાતમાંથી આવ્યું હોઈ શકે છે. વિસ્ફોટકનો મૂળ સ્ત્રોત ઓળખવા માટે ફોરેન્સિક તપાસ ચાલુ છે. આ દરમિયાન જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસે ફરીદાબાદ આતંકી મોડ્યુલ અને દિલ્હી બ્લાસ્ટના સંબંધમાં ગુરુવારે કાશ્મીરમાં 13થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા અને અન્ય એક ડોક્ટર સહિત લગભગ 10 લોકોની અટકાયત કરી છે.
જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસે આંતર-રાજ્ય કટ્ટરપંથીઓના નેટવર્ક વિરુદ્ધ તેમની કાર્યવાહી વધુ તેજ કરી દીધી છે. છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં પોલીસે સમગ્ર કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં 500થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. અટકાયત કરાયેલા શંકાસ્પદોને બડગામ, અનંતનાગ, પુલવામા અને કુલગામ જિલ્લાઓમાંથી દરોડા દરમિયાન પકડવામાં આવ્યા હતા.
એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, "બડગામમાંથી અન્ય એક ડોક્ટરને કેટલાક અન્ય વ્યક્તિઓ સાથે અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો છે અને દરોડા ચાલુ રહેશે. શંકાસ્પદોને તેમની હાલની વિદેશ યાત્રાઓ વિશે પૂછપરછ કરવામાં આવી છે." પોલીસ અધિકારીઓએ શંકાસ્પદોના ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ અને મોબાઇલ ફોન પણ જપ્ત કર્યા છે.
રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) આ હુમલાની તપાસ કરી રહી છે. તે વિવિધ રાજ્યોમાં ફેલાયેલા વ્હાઈટ-કોલર આતંકવાદી નેટવર્કના તાર જોડી રહી છે. આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં એક મહિલા સહિત ત્રણ ડોક્ટરોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ચોથા ડોક્ટર ડો. ઉમર નબીએ ગભરાટમાં કારમાં બોમ્બનો ઉપયોગ કરીને હુમલો કર્યો, જેના કારણે 13 લોકોના મોત થયા.
ઉત્તર પ્રદેશમાં આતંકવાદ વિરોધી દળ (ATS)એ કાનપુરથી એક મેડિકલ વિદ્યાર્થી ડો. મોહમ્મદ આરિફની અટકાયત કરી. તે રાજ્ય સંચાલિત ગણેશ શંકર વિદ્યાર્થી મેમોરિયલ મેડિકલ કોલેજમાં DM (કાર્ડિયોલોજી)નો પ્રથમ વર્ષનો વિદ્યાર્થી છે. અનંતનાગના રહેવાસી આરિફ પર પૂર્વ જીએસવીએમ પ્રોફેસર ડો. સઈદની પૂછપરછ દરમિયાન કરવામાં આવેલા ખુલાસા બાદ એટીએસની નજર પડી. ડો. સઈદની જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને અંસાર ગઝવત-ઉલ-હિન્દ સાથે જોડાયેલા "વ્હાઈટ-કોલર આતંકી મોડ્યુલ"ની તપાસના ભાગરૂપે ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા બ્લાસ્ટના દિવસે આરિફ ડો. શાહીનના નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ, જેમાં તેમના ભાઈ પરવેઝનો પણ સમાવેશ થાય છે, સાથે ટેલિફોન પર સંપર્કમાં હતો.
તપાસકર્તાઓનું માનવું છે કે, આ જૂથે ડ્રાફ્ટ સંદેશાઓની આપ-લે માટે એક સામાન્ય ઈમેલ આઈડીનો ઉપયોગ કર્યો હતો, આ એક એવી ગતિવિધિ છે જેનો ઉપયોગ આતંકવાદી સંગઠનો ઇલેક્ટ્રોનિક સર્વેલન્સથી બચવા માટે કરે છે. બ્લાસ્ટને અંજામ આપનાર ડો. નબી, ડો. મુઝમ્મિલ ગનાઈ અને ત્રીજા આરોપી ડો. અબ્દુલ રાથર (બન્ને ધરપકડ કરાયેલા)ને 2018માં શ્રીનગર ગવર્નમેન્ટ મેડિકલ કોલેજમાં મળ્યા હતા.
તપાસકર્તાઓને ડો. નબી અને ગનાઈની કથિત ડાયરીઓ મળી છે, જેમાં યોજના સંબંધિત માહિતી હતી. આ ડાયરીઓમાં 8 થી 12 નવેમ્બરની તારીખોનો ઉલ્લેખ છે અને જમ્મુ-કાશ્મીરના બે ડઝનથી વધુ લોકોના કોડ શબ્દો અને નામો નોંધાયેલા છે. આ દરમિયાન ડો. સઈદ સાથે સંબંધિત એક ત્રીજી ગાડી, એક મારુતિ સુઝુકી બ્રેઝા, અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીમાંથી જપ્ત કરવામાં આવી છે. યુનિવર્સિટીના મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડો. જમીલ અહમદને પણ અટકાયત કરવામાં આવી છે.
