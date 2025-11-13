Delhi Blast Case: કોણ છે એ મૌલવી જેણે ડોક્ટરોને આતંકી બનાવ્યા, એક પોસ્ટરે આ રીતે ડોક્ટરોના આતંકી નેટવર્કનો ભાંડો ફોડ્યો
Delhi Blast Case: દિલ્હી વિસ્ફોટ કેસમાં માસ્ટરમાઈન્ડ તરીકે એક મૌલવીની ભૂમિકા સામે આવી રહી છે, જેણે આ સમગ્ર આતંકી નેટવર્ક તૈયાર કર્યું. વિગતો ખાસ જાણો.
દિલ્હી ધડાકા અને તે સંલગ્ન ફરીદાબાદ આતંકી મોડ્યૂલ પાછળ આખરે સૌથી મોટી ભૂમિકા કોની હતી એ સચ્ચાઈ પણ સામે આવી રહી છે. શોપિયાનો મૌલવી ઈરફાન અહેમદ તેનો માસ્ટરમાઈન્ડ હોવાનું કહેવાય છે. જેણે ડોક્ટરોના બ્રેઈન વોશ કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી અને પછી તેમને આતંકના રસ્તે ધકેલી દીધા. સૂત્રોનું કહેવું છે કે માસ્ટરમાઈન્ડ ઈરફાને ડોક્ટરોનું બ્રેઈન વોશ કરીને તેમને આ મોટા કાવતરાનો હિસ્સો બનાવ્યા. તેણે અનંતનાગ અને પુલવામાના ડોક્ટર આદિલ અહેમદ અને ડો. ઉમરને આતંકી નેટવર્ક સાથે જોડ્યા અને પછી તેમના દ્વારા ડો. મુઝમ્મિલ અને શાહીન પણ આ જેહાદી મોડ્યૂલમાં જોડાયા.
હવે આ સમગ્ર કાવતરું બહાર કેવી રીતે પડ્યું એ પણ દરેકે જાણવા જેવું છે. વાત જાણે એમ બની કે જૈશ એ મોહમ્મદ સંલગ્ન એક પોસ્ટર શ્રીનગરમાં લગાવવામાં આવ્યું હતું જેમાં મૌલવી ઈરફાન અહેમદનું નામ સામે આવ્યું છે. પોસ્ટર લગાવનારો પકડાયો તો તેણે મૌલવી ઈરફાનનો ખુલાસો કર્યો. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ આ મૌલવી ઈરફાન શ્રીનગરની સરકારી મેડિકલ કોલેજમાં પેરામેડિકલ સ્ટાફ હતો. જ્યારે ઉમર મોહમ્મદ નબી પણ તે કોલેજમાં ડોક્ટર હતો અને અહીંના ઈન્ટેલિજન્સ સૂત્રો મુજબ મૌલવી ઈરફાન અહેમદે મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓને કટ્ટરપંથના રસ્તે ધકેલવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે.
એક પોસ્ટરે કર્યો પર્દાફાશ
જૈશ એ મોહમ્મદ સંલગ્ન એક પોસ્ટર 16 ઓક્ટોપરના રોજ શ્રીનગરની આસપાસના વિસ્તારમાં લગાવવામાં આવ્યા તો સુરક્ષા એજન્સીઓ સતર્ક થઈ ગઈ. પોસ્ટરથી જ મૌલવી ઈરફાન અહેમદ અને તેના સાથી આદિલ અહેમદનો સુરાગ મળ્યો અને આતંકી ષડયંત્રની કડીઓ જોડાતી ગઈ. પછી અનંતનાગ-પુલવામામાં સંદિગ્ધોની ધરપકડની સાથે સર્વિલાંસ દ્વારા ડો. આદિલની ધરપકડ થઈ. આદિલે જ ફરીદાબાદમાં ડો. મુઝમ્મિલ અને તેના ઠેકાણાઓ પર જમા વિસ્ફોટકોના ખજાનાનો ખુલાસો કર્યો.
ટેટર મોડ્યૂલ પાછળ ઈરફાનનું દિમાગ
સૂત્રોનું કહેવું છે કે ટેરર મોડ્યૂલ પાછળ ઈરફાનનું જ દિમાગ હતું. જૈશ એ મોહમ્મદ સાથે જોડાયેલો ઈરફાન વિદ્યાર્થીઓને વીડિયો બતાવીને ભડકાવતો હતો. તે VOIP કોલ દ્વારા અફઘાનિસ્તાનમાં બેઠેલા આકાઓ સાથે સંપર્કમાં રહેતો હતો. ઈરફાનના ઈશારે ડો. મુઝમ્મિલ અને ડો. ઉમર આ નેટવર્કમાં આગળ વધી રહ્યા હતા. સૂત્રોનું કહેવું છે કે દિલ્હી ધડાકા બાદ ફરીદાબાદ આતંકી મોડ્યૂલનો પર્દાફાશ થયા બાદ ગભરાહટમાં ડોક્ટર ઉમરે ધડાકાને અંજામ આપ્યો. લખનઉની ડો. શાહીન સઈદ આ આતંકી મોડ્યૂલની ફાઈનાન્સર ગણાવાઈ રહી છે.
સવાલોના ઘેરામાં અલ ફલાહ યુનિવર્સિટી
આતંકી નેટવર્કમાં સામેલ ડો. મુઝમ્મિલ, ડો. ઉમર નબી, અને ડો. શાહીનનું કનેક્શન અલ ફલાહ યુનિવર્સિટી છે. એક ભાગેડુ ડોક્ટર નાસીર પણ કાશ્મીરમાં જેહાદી ગતિવિધિઓના કારણે બરતરફ કરાયો હતો. પરંતુ તેને પણ અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીમાં નોકરી મળી ગઈ. ડો. ઉમર પણ અનુશાસનહીનતાના આરોપમાં શ્રીનગર મેડિકલ કોલેજમાંથી બરતરફ થયો હતો. પરંતુ તેને પણ અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીમાં નોકરી મળી ગઈ.
