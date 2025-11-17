Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

હમાસ જેવા હુમલાની યોજના, ડ્રોન તૈનાતીનો હતો પ્લાન; દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં થયો મોટો ખુલાસો

Delhi Blast: NIA દ્વારા દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા કાર બ્લાસ્ટના કેસમાં જસીર બિલાલ વાની ઉર્ફે દાનિશની ધરપકડ કરીને બીજી મોટી ધરપકડ કરી છે. એજન્સીની તપાસના તારણોથી સંકેત મળે છે કે, આતંકી હમાસ જેવા હુમલાની તૈયારીમાં હતા.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 17, 2025, 10:24 PM IST

Trending Photos

હમાસ જેવા હુમલાની યોજના, ડ્રોન તૈનાતીનો હતો પ્લાન; દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં થયો મોટો ખુલાસો

Delhi Blast: રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA)એ દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા બ્લાસ્ટના કેસમાં સહ-કાવતરાખોર જસીર બિલાલ વાની ઉર્ફે દાનિશની ધરપકડ કરીને બીજી મોટી ધરપકડ કરી છે. દાનિશે દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં હુમલાખોર ડો. ઉમર ઉન નબી સાથે કામ કર્યું હતું. દાનિશે 10 નવેમ્બરના રોજ થયેલ આતંકી હુમલા પહેલા ડ્રોનમાં બદલાવ કર્યા હતા અને રોકેટ બનાવવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો. તેમનો ઈરાદો ઘાતક હમાસ જેવા આતંકી હુમલાઓને અંજામ આપવાનો હતો.

ઇઝરાયેલ પર આવો જ થયો હતો હુમલો
તપાસથી સંકેત મળે છે કે, આતંકવાદીઓ 7 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ ઇઝરાયેલ પર હમાસના હુમલા જેવા જ હુમલા કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે, હમાસે પણ ઇઝરાયેલ પર હુમલો કરવા માટે ખૂબ જ શક્તિશાળી ડ્રોનનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

Add Zee News as a Preferred Source

ભારે બોમ્બથી સજ્જ કરવાના હતા ડ્રોન
NDTV ઇન્ડિયાએ સૂત્રોને ટાંકીને પોતાના રિપોર્ટમાં કહ્યું છે કે, અનંતનાગના કાઝીગુંડનો રહેવાસી દાનિશ ડ્રોનમાં બદલાવ કરીને તેમાં મોટી બેટરીઓથી સજ્જ કરી રહ્યો હતો. જેથી તેમાં કેમેરાની સાથે ભારે બોમ્બ પણ લોડ કરી શકાય. એક સૂત્રએ જણાવ્યું કે, દાનિશને નાના હથિયારબંધ ડ્રોન બનાવવાનો અનુભવ છે. ડ્રોનને મોડિફાય કરીને તેને ખૂબ જ શક્તિશાળી અને ઘાતક બનાવવામાં લાગ્યો હતો.

મોટી સંખ્યામાં લોકોને મારવાનો હતો પ્લાન
સૂત્રએ જણાવ્યું કે, આ ટેરર ​​મોડ્યુલનો પ્લાન મોટી સંખ્યામાં લોકોના જીન લેવાનો હતો. વ્હાઇટ કોલર ટેરર ​​મોડ્યુલના આતંકવાદીઓએ ભીડભાડવાળા વિસ્તારમાં અત્યંત ઘાતક બોમ્બથી સજ્જ ડ્રોનને મોકલવાની યોજના બનાવી હતી. સૂત્રોનું માનીએ તો હમાસ જેવા જૂથો તેમના હુમલાઓને અંજામ આપવા માટે આવી જ વ્યૂહરચનાઓ અપનાવતા રહ્યા છે. સીરિયામાં પણ આવા હુમલાઓની પેટર્ન જોવા મળી છે.

ડ્રોન હુમલાઓનો સામનો કરવાનો પડકાર
આવી સ્થિતિમાં જ્યારે આ સામાન્ય બની ગયું છે કે આતંકવાદીઓ ઘાતક હુમલાઓને અંજામ આપવા માટે ડ્રોનનો ઉપયોગ કરી શકે છે, ત્યારે આવા જોખમોનો સામનો કરવા માટે વિવિધ દેશોએ તેમની તકનીકી ક્ષમતાના આધારે અલગ-અલગ સ્તરે પોતાને તૈયાર પણ કર્યા છે.

રોકેટ બનાવવાનો કર્યો હતો પ્રયાસ
પીટીઆઈના રિપોર્ટ અનુસાર, દાનિશે ડ્રોન મોડિફિકેશનની સાથે રોકેટ બનાવવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો અને દેશમાં ભીષણ આતંકી હુમલાઓને અંજામ આપવા માટે ડો. ઉમરને તકનીકી મદદ કરી હતી. NIAની ટીમે દાનિશની શ્રીનગરમાંથી ધરપકડ કરી છે. દાનિશ દિલ્હી બોમ્બ હુમલાનો સક્રિય સહ-કાવતરાખોર છે. તેણે આતંકવાદી ઉમર ઉન નબી સાથે મળીને કામ કર્યું હતું.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Delhi BlastDelhi Car BlastNIAદિલ્હી બ્લાસ્ટદિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ

Trending news