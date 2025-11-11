Prev
ક્યા બની રહ્યા હતા સ્લીપર સેલ, શું છે ડોક્ટર-મૌલવીની ભૂમિકા? જાણો તપાસમાં શું આવ્યું સામે

Delhi Car Blast: દિલ્હી લાલ કિલ્લા બ્લાસ્ટ કેસની તપાસ હવે ચોંકાવનારી દિશામાં આગળ વધી રહી છે. ફરીદાબાદના ડોકટરોથી લઈને કાશ્મીરના મૌલવીઓ સુધી, NIAની રડાર પર તે નેટવર્ક છે, જે મેડિકલ કોલેજોની આડમાં કટ્ટરપંથી વિચારધારા ફેલાવવાની શંકા છે. એક ડોક્ટરના લોકરમાંથી AK-47 મળી આવ્યા બાદ તપાસ એજન્સીઓએ અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટી સહિત અનેક સંસ્થાઓમાં તેમની તપાસ તીવ્ર બનાવી દીધી છે. જાણો તપાસમાં અત્યાર સુધી શું સામે આવ્યું.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 11, 2025, 04:43 PM IST

Delhi Car Blast: દિલ્હી બ્લાસ્ટની તપાસમાં ઘણા ચોંકાવનારા તથ્યો સામે આવી રહ્યા છે. NIA ટીમે જ્યારે મેડિકલ કોલેજો અને હોસ્પિટલોમાં દરોડા પાડ્યા ત્યારે સામે આવ્યું કે, કેટલાક ડોકટરો અને પૂર્વ મૌલવીઓ સ્લીપર સેલ નેટવર્ક ચલાવી રહ્યા હતા. ડોકટરના લોકરમાંથી મળેલી AK-47 અને કાશ્મીર કનેક્શને તપાસ એજન્સીઓની રાતોની ઊંઘ હરામ કરી દીધી છે. ચાલો જાણીએ કે, અત્યાર સુધીના નવીનતમ અપડેટ્સ અને તપાસમાં અત્યાર સુધી શું સામે આવ્યું છે.

તપાસ NIA ને સોંપવામાં આવી
લાલ કિલ્લા બ્લાસ્ટની તપાસ હવે રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA)ને સોંપવામાં આવી છે.

વધુ ત્રણ ડોક્ટરોની પૂછપરછ
ફરીદાબાદ પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટીના વધુ ત્રણ ડોક્ટરોની પૂછપરછ કરી રહી છે. આ પૂછપરછ દિલ્હી બ્લાસ્ટ અને તેનાથી સંબંધિત ધરપકડોના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી રહી છે.

જમ્મુ-કાશ્મીરની હોસ્પિટલોને સર્કુલર જાહેર
GMC અનંતનાગમાં એક ડોક્ટરના લોકરમાં AK રાઇફલ મળી આવ્યા બાદ જમ્મુ-કાશ્મીરની તમામ હોસ્પિટલો અને મેડિકલ કોલેજોને સુરક્ષા સંબંધી પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

સૂત્રોનો દાવો: મૌલવી ઇરફાને કર્યું હતું વિદ્યાર્થીઓનું બ્રેનવોશિંગ
તપાસમાં સામે આવ્યું છે તે, મૌલવી ઇરફાન જે અગાઉ GMC શ્રીનગરમાં પેરામેડિકલ સ્ટાફ અને ઇમામ હતો, તેણે જ મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓને કટ્ટરપંથી બનાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. ત્રણેય શંકાસ્પદો જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે વૈચારિક સંબંધો ધરાવતા હોવાનું કહેવાય છે. આ ત્રણેયે મળીને ફરીદાબાદ-દિલ્હી મોડ્યુલનો પાયો નાખ્યો હતો.

બ્લાસ્ટમાં વપરાયેલી કારની વિગતો
બ્લાસ્ટમાં વપરાયેલી i20 કારના નવા માલિકે 29 ઓક્ટોબરના રોજ ખરીદી હતી. PUC (પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર) પણ 29 ઓક્ટોબરના રોજ અપડેટ કરવામાં આવ્યું હતું.

નવી જાણકારી: એક મૃતદેહ ઝાડ પરથી લટકતો મળ્યો
સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, જે બે લોકોની મોતના આંકડા હાલમાં ઉમેરવામાં આવ્યા છે, તેમાંથી એકનો મૃતદેહ ઝાડ પરથી લટકતો મળી આવ્યો. બ્લાસ્ટના કારણે તેનું શરીર હવામાં ઉડી ગયું અનેદૂર સુધી પડ્યું હતું, તેથી આ મૃતદેહ બાદમાં મળી આવ્યો છે.

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ વ્યક્ત કર્યુ દુઃખ
દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ કહ્યું કે, આ ખૂબ જ દુ:ખદ ઘટના છે. બધી એજન્સીઓ પોતાનું કામ કરી રહી છે. અમે ગઈકાલે હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી અને ઘાયલોને મળ્યા હતા. સરકાર તેમની સાથે ઉભી છે અને તેમના પરિવારને કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલીનો સામનો કરવા દેવામાં આવશે નહીં.

ડો. સજ્જાદ અહેમદની અટકાયત
જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસે ડો. સજ્જાદ અહેમદની અટકાયત કરી છે. આ ઘટના અંગે તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.

મૃતકોની સંખ્યા વધીને 10 થઈ ગઈ
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બ્લાસ્ટમાં અત્યાર સુધીમાં 10 લોકોના મોત થયા છે અને 25 ઘાયલોની LNJP હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે.

રેલવે સ્ટેશનો પર એલર્ટ
બ્લાસ્ટ બાદ દેશભરના રેલવે સ્ટેશનો પર હાઇ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. રેલ્વે પ્રોટેક્શન ફોર્સ (RPF)ને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યું છે અને રાજ્ય રેલવે પોલીસ (GRP) સાથે મળીને એન્ટી-સબોટેજ ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

અમર કટારિયાની થઈ ઓળખ
લાલ કિલ્લા બ્લાસ્ટ કેસમાં એક મૃતદેહની ઓળખ ટેટૂના નિશાન દ્વારા કરવામાં આવી છે. આ વ્યક્તિના શરીર પર Mom, Dad અને Kriti લખેલા ટેટૂ હતા, જેનાથી અમર કટારિયા તરીકે ઓળખ થઈ છે.

