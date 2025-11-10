ન બ્લાસ્ટની જગ્યાએ થયો ખાડો, ન મૃતકોના શરીરમાંથી મળ્યા ખિલ્લીઓ-તાર; આ કેવો બ્લાસ્ટ?
Delhi Blast: દિલ્હી પોલીસના સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, લાલ કિલ્લા પાસે થયેલો બ્લાસ્ટ સામાન્ય નથી, પરંતુ એક મોટો બ્લાસ્ટ છે. આ બ્લાસ્ટની અસર 200 મીટર સુધી હતી. લોકોના શરીરના ચીથડા ઉડ્યા, પ્રાથમિક તારણમાં આતંકવાદી હુમલો લાગી રહ્યો છે. તપાસ ચાલી રહી છે.
Trending Photos
Delhi Blast: દિલ્હી પોલીસના સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, લાલ કિલ્લા પાસે થયેલો બ્લાસ્ટ સામાન્ય નથી, પરંતુ એક મોટો બ્લાસ્ટ છે. આ બ્લાસ્ટની અસર 200 મીટર સુધી હતી. લોકોના શરીરના ચીથડા ઉડ્યા, પ્રાથમિક તારણમાં આતંકવાદી હુમલો લાગી રહ્યો છે. તપાસ ચાલી રહી છે.
Delhi Blast: દિલ્હીના લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન પાસે સોમવારે સાંજે એક જોરદાર બ્લાસ્ટ થયો, જેમાં 13 લોકોનાં મોત થયાં અને અન્ય ઘણા લોકો ઘાયલ થયા. આ દરમિયાન દિલ્હી પોલીસના સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, લાલ કિલ્લાનો બ્લાસ્ટ એક સામાન્ય બ્લાસ્ટ નથી, પરંતુ એક મોટો બ્લાસ્ટ છે. બ્લાસ્ટની અસર 200 મીટર સુધી હતી. આ બ્લાસ્ટની અસર 200 મીટર સુધી હતી. લોકોના શરીરના ચીથડા ઉડ્યા, પ્રાથમિક તારણમાં આતંકવાદી હુમલો લાગી રહ્યો છે. તપાસ ચાલી રહી છે.
બ્લાસ્ટ પછી ઘટનાસ્થળે કોઈ ખાડો થયો નથી. વળી, કોઈ પણ ઘાયલ વ્યક્તિના શરીરમાં ખિલ્લીઓ કે તારના ટુકડા મળી આવ્યા નથી. વિસ્ફોટમાં ઘાયલ થયેલા લોકોના ચહેરા કે શરીર પણ આગથી કાળા પડી ગયા નથી.
અધિકારીઓ ગાડીનો નંબર શોધવામાં લાગેલા
સ્પેશિયલ સેલની ટીમ ફોરેન્સિક નિષ્ણાતો સાથે જે ગાડીમાં બ્લાસ્ટ થયો હતો તેના તૂટેલા ટુકડાઓમાંથી ગાડીનો નંબર શોધવામાં વ્યસ્ત છે. અત્યાર સુધી જે આતંકી હુમલાઓ થયા છે, તેમાં આ પેટર્નનો ઉપયોગ થયો નથી. કારણ કે આતંકી હુમલાના વિસ્ફોટમાં સામાન્ય રીતે ખિલ્લીઓ અને તાર ચોક્કસ મળે છે. આતંકી હુમલાના બ્લાસ્ટમાં જે લોકો ઘાયલ થાય છે કે મૃત્યુ પામે છે, તેમના ચહેરા અને શરીર કાળા પડી જાય છે, અને અમુક અંશે જે જગ્યાએ બ્લાસ્ટ થાય છે, તે આસપાસ ખાડાઓ પણ થઈ જાય છે.
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ સામાન્ય વિસ્ફોટ નથી, પરંતુ એક મોટો બ્લાસ્ટ હતો, જેની અસર લગભગ 200 મીટર સુધી અનુભવાઈ. પ્રાથમિક તપાસમાં આ ઘટના આતંકી ષડયંત્ર તરફ ઈશારો કરી રહી છે.
સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, બ્લાસ્ટ એક કારમાં થયો, જેમાં કેટલાક લોકો સવાર હતા. જો કે, બ્લાસ્ટ પછી સ્થળ પર કોઈ ખાડો બન્યો ન હતો અને ન તો ઘાયલોના શરીર પર ખિલ્લીઓ કે તાર જેવા ટુકડાઓ મળ્યા, જે સામાન્ય રીતે આતંકી હુમલાઓમાં જોવા મળે છે. પોલીસ સૂત્રોનું કહેવું છે કે, બ્લાસ્ટમાં ઘાયલ લોકોના ચહેરા કે શરીર પર બળવાના નિશાન નથી, અને ન તો કોઈ મૃતદેહ પર બ્લાસ્ટથી ઉત્પન્ન કાળાશના સંકેતો મળ્યા છે. આ સંકેત આપે છે કે વિસ્ફોટની પ્રકૃતિ અસામાન્ય છે અને અત્યાર સુધીની આતંકી પેટર્નથી બિલકુલ અલગ છે.
દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ સેલ અને ફોરેન્સિક નિષ્ણાતોની ટીમ તે કારના તૂટેલા પુર્જાઓમાંથી ગાડીનો નંબર ટ્રેસ કરવામાં વ્યસ્ત છે જેમાં બ્લાસ્ટ થયો હતો. એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, અત્યાર સુધી જેટલા આતંકી હુમલા થયા છે, તેમાં ખીલ્લીઓ, તાર કે લોખંડના ટુકડા મળે છે, પરંતુ આ વિસ્ફોટમાં એવું કંઈ મળ્યું નથી. પોલીસ દરેક સંભાવના પર તપાસ કરી રહી છે. NIA અને ફોરેન્સિક ટીમો વિસ્ફોટની પ્રકૃતિ, ઉપયોગમાં લેવાયેલા વિસ્ફોટક અને સંભવિત ષડયંત્રકારોની તપાસ કરી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે