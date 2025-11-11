Delhi Bomb Blast: દિલ્હી વિસ્ફોટ બાદ સોશિયલ મીડિયા પર ઉઠી Operation Sindoor 2.O ની માંગ, યુઝર્સે કહ્યું બદલો લો
Delhi Blast: ટ્રેન્ડ માત્ર ગુસ્સો નહીં પરંતુ લોકોની ચિંતા પણ દર્શાવે છે. સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા નાગરિકોએ કહ્યું કે દિલ્હી જેવા હાઈ-સિક્યોરિટી ઝોનમાં ધમાકો થવો તે દર્શાવે છે કે સુરક્ષાને વધુ મજબૂત કરવી જરૂરી છે.
Delhi Bomb Blast: દિલ્હીના લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન પાસે થયેલા વિસ્ફોટ બાદ સોશિયલ મીડિયા પર વાતાવરણ ગરમાયું છે. ઘટનાની કલાકોની અંદર X (Twitter), Instagram અને Facebook પર #OperationSindoor2O ટ્રેન્ડ શરૂ થયો છે. હજારો યુઝર્સ પોસ્ટ શેર કરતા સરકાર પાસે કડક પગલાં ભરવાની માંગ કરી રહ્યાં છે. ઘણા લોકોનું કહેવું છે કે દેશમાં વધતા આતંકી ખતરા વિરુદ્ધ હવે નિર્ણાયક લડાઈનો સમય આવી ગયો છે.
દિલ્હી ધમાકા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર OperationSindoor2.O નો ટ્રેન્ડ
ધમાકાના સમાચાર સામે આવ્યા બાદ સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સેની પ્રતિક્રિયાઓનું પૂર આવ્યું છે. કેટલાક લોકોએ જૂના ઓપરેશન જેમ કે “Operation Sindoor” નો ઉલ્લેખ કરતા લખ્યું કે હવે તેના 2.0 વર્ઝનની જરૂર છે. ઘણા યુઝર્સે લખ્યું- હવે આતંકીઓના મૂળ પર વાર કરવો જરૂરી છે. માત્ર નિંદાથી કામ ચાલશે નહીં. કેટલાક લોકોએ પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓની સરાહના પણ કરી અને કહ્યું કે ઝડપથી ઘટનાસ્થળે પહોંચી તે વિસ્તારને સીલ કરી તપાસ શરૂ કરી.
The time has come for OPERATION SINDOOR 2.0#Redfort pic.twitter.com/YN7bQVThzu
— $|_|\|\|¥ (@sunny5bora) November 10, 2025
લોકોમાં જોવા મળ્યો રોષ
#OperationSindoor2O જેમ કે સોશિયલ મીડિયા ટ્રેન્ડ માત્ર ગુસ્સો નહીં લોકોની ચિંતા પણ દર્શાવે છે. સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા નાગરિકો કહી રહ્યાં છે કે દિલ્હી જેવા સૌથી સુરક્ષિત વિસ્તારમાં ધમાકો તે દર્શાવે છે કે સુરક્ષાને વધુ મજબૂત કરવાની જરૂર છે.
વિસ્ફોટ બાદ, દિલ્હી પોલીસ, બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ અને NIA ની ટીમો તપાસ કરી રહી છે. સુરક્ષા એજન્સીઓ હાલમાં ઘટનાસ્થળેથી પુરાવા એકત્રિત કરી રહી છે અને તમામ પાસાઓની તપાસ કરી રહી છે. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે તપાસ પૂર્ણ થયા પછી જ સ્પષ્ટ થશે કે વિસ્ફોટ પાછળ કયા દળોનો હાથ હતો.
એજન્સીઓ કરી રહી છે તપાસ
#OperationSindoor2O નો ટ્રેન્ડ સોશિયલ મીડિયા પર તે દર્શાવી રહ્યો છે કે લોકો હવે માત્ર પ્રતિક્રિયાઓથી આગળ મજબૂત પગલાની અપેક્ષા કરી રહ્યાં છે. દેશની જનતા ઈચ્છે છે કે આતંકવાદ વિરુદ્ધ કડક પગલાં લેવામાં આવે અને દરેક સ્તર પર સુરક્ષા વ્યવસ્થા મજબૂત કરવામાં આવે, હાલ તપાસ ચાલી રહી છે અને દેશની નજર એજન્સીઓના રિપોર્ટ પર ટકી છે.
