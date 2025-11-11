દિલ્હી બ્લાસ્ટ પર નવો ખુલાસોઃ મસૂદ અઝહરની બહેનના સંપર્કમાં હતી શાહીન, મળ્યું હતું ભારતમાં મહિલા બ્રિગેડ બનાવવાનું કામ
દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટ બાદ, જૈશની મહિલા પાંખના વડા ડૉ. શાહીનની ધરપકડથી ઘણા ખુલાસા થયા છે. તે મસૂદ અઝહરની બહેન સાહિદા અઝહરના સંપર્કમાં હતી અને તેના ઇશારે ભારતમાં મહિલા આતંકવાદી બ્રિગેડ બનાવી રહી હતી. શાહીન જૈશના જમાત-ઉલ-મોમિનત સંગઠન સાથે પણ સંકળાયેલી હતી.
Delhi Blast: રાજધાની દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે સોમવારે થયેલા વિસ્ફોટ બાદ એક મોટો ખુલાસો થયો છે. હરિયાણાના ફરીદાબાદથી ઝડપાયેલી જૈશની મહિલા વિંગ હેડ ડો. શાહીનને લઈને ચોંકાવનારી વાત સામે આવી છે.
ડો. શાહીન લખનૌની રહેવાસી છે અને ધરપકડ કરાયેલા આતંકી ડો. મુઝમ્લિનની ગર્લફ્રેન્ડ પણ છે. એક દિવસ પહેલા સોમવારે તેની ફરીદાબાદથી ધરપકડ થઈ હતી.
તપાસમાં સામે આવ્યું કે ડો. શાહીન જૈશ-એ-મોહમ્મદના હેડ મસૂદ અઝહરની બહેન સહીદા અઝહરના સંપર્કમાં હતા. તપાસમાં તે પણ સામે આવ્યું કે તેના ઈશારા પર ભારતમાં જૈશ માટે આતંકની મહિલા બ્રિગેડ તૈયાર કરી રહી હતી. તે જૈશના જમાત-ઉલ-મોમિનાત સંગઠન સાથે જોડાયેલી હતી.
કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે લખનૌની રહેવાસી શાહીન ફરીદાબાદની અલફલાહ યુનિવર્સિટીમાં કામ કરતી હતી. મુઝમ્મિલની માહિતીના આધારે જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે તેણીની ફરીદાબાદમાં ધરપકડ કરી હતી, જેણે તેણીને તેની કારમાં AK-47 છુપાવવાની મંજૂરી આપી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે તે પણ તે જ આતંકવાદી નેટવર્કનો ભાગ હતી.
બીજીતરફ દિલ્હી પોલીસની ટીમ અલફલાહ યુનિવર્સિટીમાં પહોંચી છે. દિલ્હી પોલીસ સીસીટીવી કેમેરા ચેક કરી રહી છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને પોલીસની ટીમ યુનિવર્સિટીમાં હાજર હતી.
