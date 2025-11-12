Prev
દિલ્હી બ્લાસ્ટ વિશે અત્યંત ચોંકાવનારો ખુલાસો, ખોટો બોમ્બ બનાવી બેઠા હતા આતંકી, નહીં તો...

Delhi Blast News: દિલ્હી બ્લાસ્ટ વિશે અત્યંત ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. પહેલા એવું પણ કહેવાતું હતું કે ધડાકા વખતે કારમાં વધુ લોકો હતાં પરંતુ હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે ફક્ત ઉમર જ કારમાં હતો. પોલીસ તપાસમાં વધુ એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. 

દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન પાસે થયેલા વિસ્ફોટમાં 12 લોકોના મોત થયા. આ સાથે જ અનેક લોકો ઘાયલ થયા. હવે એવા રિપોર્ટ્સ આવી રહ્યા છે કે વિસ્ફોટક સંપૂર્ણ રીતે વિક્સિત નહતો. જેના કારણે તેનો પ્રભાવ મર્યાદિત રહ્યો. હાલ ફોરેન્સિક તપાસ ચાલુ છે કે ઘટનાસ્થળ પર કયા વિસ્ફોટકનો ઉપયોગ થયો હતો. ધડાકાના તાર ફરીદાબાદમાં મળી આવેલી હજારો કિલો સામગ્રી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. 

પીટીઆઈના રિપોર્ટ મુજબ એક પોલીસ અધિકારીએ કહ્યું કે, એવી સંભાવનાઓ છે કે સંદિગ્ધ ફરીદાબાદમાં થયેલી રેડથી ડરી ગયો હતો અને તેના કારણે ગભરાહટમાં  જગ્યા બદલવા લાગ્યો અને અનહોનીની આશંકા વધી ગઈ. એવું લાગે છે કે આ ઘટના શંકાસ્પદ આત્મઘાતી હુમલાથી અવરજવર દરમિયાન અજાણતાં વિસ્ફોટ સુધી વધી ગઈ હતી.એજન્સીને સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે પોલીસ આત્મઘાતી હુમલા સહિત અનેક પહેલુઓ પર તપાસ કરી રહી છે. 

પોલીસ અધિકારીએ કહ્યું કે ગુપ્તચર ટીમોનું શરૂઆતી આકલનથી જાણવા મળે છે કે IED ને ખોટી રીતે બનાવવામાં આવ્યો હતો જેના પગલે તેનો વિનાશકારી પ્રભાવ મર્યાદિત થઈ ગયો હતો. તેમણે કહ્યું કે, બોમ્બ સમય પહેલા ફાટી ગયો અને સંપૂર્ણ રીતે વિક્સિત પણ નહતો. આવામાં તેનો પ્રભાવ મર્યાદિત રહ્યો. વિસ્ફોટથી કોઈ ખાડો નથી બન્યો અને કોઈ છરા પણ નથી મળ્યા. 

કોણે કર્યો  ધડાકો?
પોલીસ તપાસ જમ્મુ અને કાશ્મીરના પુલવામાના રહીશ ડોકટ્ર ઉમર નબી સુધી પહોંચી છે. ખાસ વાત એ છે કે જે i20 કારમાં ધડાકો થયો તેને ઉમર જ ચલાવતો હતો. કથિત રીતે તેના તાર હરિયાણાના ફરીદાબાદમાં પકડાયેલા ટેરર મોડ્યૂલ સાથે જોડાયેલા હતા. એજન્સીએ સૂત્રોના હવાલે જણાવ્યું કે દિલ્હી એનસીઆર અને પુલવામામાં સુરક્ષા એજન્સીના દરોડાથી ગભરાઈને ધડાકો કરવામાં આવ્યો હતો. 

શરૂઆતમાં એવું માનવામાં આવતું હતું કે ધડાકા દરમિયાન કારમાં ત્રણ લોકો સવાર હતો, પરંતુ હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે ફક્ત ઉમર જ કારમાં હતો. તે ટેરર મોડ્યૂલના પકડાયા બાદથી ફરાર હતો. પોલીસ તપાસમાં પણ એ સામે આવ્યું છે કે તેણે કારમાં લગભગ 3 કલાક રાહ જોવા દરમિયાન ઈન્ટરનેટ પર ફરીદાબાદમાં સહયોગીઓની ધરપકડો અંગે માહિતી મેળવી હતી.  તપાસકર્તાઓને ઉમરના વાહન ક્યાં ક્યાં ગયા તેની 11 કલાકની જાણકારી મળી ચૂકી છે. 

એજન્સીના જણાવ્યો મુજબ તપાસકર્તાનું કહેવું છે કે ઉમર કારમાં કથિત રીતે વિસ્ફોટકો લઈને જઈ રહ્યો હતો જે સંભવિત રીતે અમોનિયમ નાઈટ્રેટ હોઈ શકે છે. 

 

