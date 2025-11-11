Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં વપરાયેલી કારનો નવો Video આવ્યો સામે, જાણો તે દિવસે i20માં કોણ કોણ હતું

દિલ્હી બોમ્બ બ્લાસ્ટમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી સફેદ i20 કારની તપાસમાં એક નવો વીડિયો સામે આવ્યો છે. વિસ્ફોટના થોડા દિવસો પહેલા કાર PUC સેન્ટર પર દેખાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 11, 2025, 05:38 PM IST

Trending Photos

દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં વપરાયેલી કારનો નવો Video આવ્યો સામે, જાણો તે દિવસે i20માં કોણ કોણ હતું

લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટ કેસમાં એક મહત્વપૂર્ણ કડી મળી આવી છે. તપાસ એજન્સીઓએ હવે વિસ્ફોટમાં વપરાયેલી i20 કારનો વીડિયો મેળવ્યો છે. આ વીડિયો 29 ઓક્ટોબરના રોજ સાંજે 4:20 વાગ્યાનો છે, જે વિસ્ફોટના થોડા દિવસો પહેલાનો છે.

વીડિયોમાં કાર PUC સેન્ટર પર પહોંચી ત્યારે તેની અંદર ત્રણ લોકો દેખાય છે. આ કાર 29 ઓક્ટોબરના રોજ જ ખરીદવામાં આવી હતી અને તેનું PUC પ્રમાણપત્ર તે જ દિવસે અપડેટ કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસ એજન્સીઓને શંકા છે કે આ ત્રણ લોકો વિસ્ફોટમાં સામેલ હોઈ શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ફરીદાબાદ અને દિલ્હી પોલીસની ટીમો ત્રણેયની ઓળખ કરવા માટે કામ કરી રહી છે અને નજીકના CCTV ફૂટેજ સ્કેન કરી રહી છે. વિસ્ફોટમાં વપરાયેલી i20 કારની રજીસ્ટ્રેશન વિગતો અને તાજેતરના ટ્રાન્ઝેક્શનની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

 

29 अक्टूबर को i20 कार HR 26 CE 7674 खरीदी गई थी, उस समय इस कार का प्रदूषण कराया गया था और… pic.twitter.com/TjcviSM2fL

— Zee News (@ZeeNews) November 11, 2025

ઉલ્લેખનીય છે કે દિલ્હીના લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન નજીક થયેલા બ્લાસ્ટમાં 10 લોકોના મોત અને 25થી વધુ ઘાયલ થયા હોવાની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. આ ઘટના બાદ કેસ રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA)ને સોંપવામાં આવ્યો છે. પ્રારંભિક તપાસમાં ફરીદાબાદ સ્થિત મોડ્યુલ અને કેટલીક મેડિકલ કોલેજો સાથે જોડાયેલા નામો બહાર આવ્યા છે, જે મામલો વધુ જટિલ બનાવે છે.

અધિકારીઓ કહે છે કે એકવાર વીડિયોમાં દેખાતા ત્રણ માણસોની ઓળખ થઈ જાય પછી તપાસની દિશા સ્પષ્ટ થઈ જશે અને કદાચ તે દિવસે i20માં કોણ હતું તે અંગે સંકેતો મળશે. આ વ્યક્તિઓનો દિલ્હી વિસ્ફોટ સાથે શું સંબંધ છે ? પેટ્રોલ પંપ પર તેઓ આટલા નિર્ભય રીતે કેમ જોવા મળે છે ? શું આ વ્યક્તિઓ વિસ્ફોટમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા કે તેઓ હજુ પણ જીવિત છે ? પોલીસ દરેક પાસાની તપાસ કરી રહી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Delhi BlastRed Fort explosioni20 carNIA investigationFaridabad module

Trending news