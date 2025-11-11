Delhi Car Blast: અધૂરો પ્લાન છોડી આતંકી ઉમરે કર્યો સુસાઇડ એટેક! દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં ફરીદાબાદ મોડ્યુલ પર મોટો ખુલાસો
Delhi Car Blast: દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પાસે કારમાં થયેલા બ્લાસ્ટમાં 9 લોકોના મોત થયા છે. NIA, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સહિતની તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ આ મામલે તપાસ કરી રહી છે. સૂત્રોએ આ હુમલા પાછળ એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે.
Delhi Car Blast: દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા કાર બ્લાસ્ટે સમગ્ર દેશને હચમચાવી દીધો છે. કાર બ્લાસ્ટની તપાસ માટે તમામ તપાસ એજન્સીઓ કામે લાગી છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે કાર વિસ્ફોટ એક 'ફિદાયીન' (આત્મઘાતી) હુમલો હતો. જેવો તેને ખ્યાલ આવ્યો કે ફરીદાબાદ મોડ્યુલનો ભાંડો ફૂટી ગયો છે, તેણે આત્મઘાતી હુમલો કરવાની યોજના બનાવી લીધી. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે તમામ સંબંધિત એજન્સીઓ વિસ્ફોટ પાછળના હેતુને જાણવા માટે તમામ પાસાઓ પર કામ કરી રહી છે. NSG અને NIA તમામ શંકાસ્પદ જગ્યાઓ પર દરોડા પાડી રહી છે. યુપીમાં ઘણા લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. ફરીદાબાદમાં તમામ એજન્સીઓ એલર્ટ થઈ ગઈ છે. જૈશ-એ-તૈયબા દ્વારા હુમલાની જવાબદારી લેતી પોસ્ટ પણ વાયરલ થઈ રહી છે. સુરક્ષા એજન્સીઓ તેને હળવાશથી લઈ રહી નથી.
જણાવી દઈએ કે 10 નવેમ્બરના રોજ NCRના ફરીદાબાદ અને સહારનપુરમાં સુરક્ષા એજન્સીઓએ એક મોટા આતંકી ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસ અને હરિયાણા પોલીસે સંયુક્ત રીતે ઓપરેશન ચલાવ્યું હતું. મોડ્યુલનો ભાંડો ફોડીને 7 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આમાં મેડિકલ પ્રોફેશનલ્સ અને મૌલવીઓનો પણ સમાવેશ થતો હતો. સાથે જ 360 કિલો વિસ્ફોટક, દારૂગોળો અને 2 રાઇફલો મળી આવી હતી. આ તમામ દેશમાં મોટો હુમલો કરવાની તૈયારીમાં હતા. હુમલાની સઘન તપાસ માટે પ્રશાસને 3 દિવસ માટે લાલ કિલ્લો બંધ કરી દીધો છે. આ સાથે જ મુસાફરોની અવરજવર માટે લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર વિસ્તારને સીલ કરી દેવામાં આવ્યો છે. દિલ્હી ટ્રાફિક પોલીસે લાલ કિલ્લાની આસપાસના ટ્રાફિક માટે ડાયવર્ઝન જાહેર કર્યું છે.
દિલ્હી પોલીસના રડાર પર 13 શંકાસ્પદો
સૂત્રોનું કહેવું છે કે તપાસ એજન્સીઓએ 13 લોકોને શંકામાં લીધા છે. તેની પૂછપરછ ચાલી રહી છે. સાથે જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસે આમિર નામના એક વ્યક્તિની અટકાયત કરી છે, જેની લાંબી પૂછપરછ થઈ રહી છે. એજન્સીઓને શંકા છે કે આ વ્યક્તિ બ્લાસ્ટ પહેલા દિલ્હીમાં હાજર હતો અને કારની સંપર્કમાં હતો.
લખીમપુરથી ગુજરાત સુધી ફેલાયું નેટવર્ક
વિસ્ફોટની તપાસ દિલ્હીથી ગુજરાત અને ઉત્તર પ્રદેશમાં પહોંચી છે. ગુજરાત આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) એ અમદાવાદમાં ISKP મોડ્યુલના ત્રણ શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરી છે, જેમાંથી એક, મોહમ્મદ સોહેલ, લખીમપુર ખેરી જિલ્લાના સિંઘહી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ઝાલા ગામનો રહેવાસી છે. પરિવારના જણાવ્યા અનુસાર, સોહેલ ત્રણ વર્ષ પહેલાં મુઝફ્ફરનગરના બુઢાણા શહેરમાં જામિયા દારુલ ઉલૂમ અઝીઝિયા મદરેસામાં હાફિઝનો અભ્યાસ કરવા ગયો હતો. તેના પિતા, સલીમ, ટ્રેક્ટર મિકેનિક છે, અને પરિવાર એકદમ સામાન્ય છે.
સોહેલનો મોટો ભાઈ તમિલનાડુમાં એક ફેક્ટરીમાં કામ કરે છે. ત્રણ વર્ષ પહેલાં બીજા ભાઈનું વીજળી પડવાથી મૃત્યુ થયું હતું. પરિવારના સભ્યોએ જણાવ્યું હતું કે સોહેલ છેલ્લે જૂનમાં ઘરે ગયો હતો અને પછી જુલાઈમાં અભ્યાસ માટે પાછો ફર્યો હતો. એક અઠવાડિયા પહેલા, તેણે તેમને ફોન દ્વારા જાણ કરી હતી કે તે કોઈ કામ માટે ગુજરાત જઈ રહ્યો છે. પરિવારને વિશ્વાસ નથી કે તેનું નામ હવે આતંકવાદી તપાસમાં આવ્યું છે.
