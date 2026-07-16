CM રેખા ગુપ્તાએ લોન્ચ કર્યું કોમનવેલ્થ ટેબલ ટેનિસનું મેસ્કોટ 'મયૂર', 27 જુલાઈથી શરૂ થશે રમતોનો મહાકુંભ

Commonwealth Table Tennis Championship 2026 : નવી દિલ્હીના ત્યાગરાજ સ્ટેડિયમ ખાતે 27 જુલાઈથી 2 ઓગસ્ટ 2026 દરમિયાન યોજાનારો આ સાત દિવસીય રમત મહાકુંભ વૈશ્વિક સ્તરે ભારતની રમતગમતની ક્ષમતા પ્રદર્શિત કરશે. આ ભવ્ય આયોજનને લઈને મુખ્યમંત્રી અને રમતગમત મંત્રીએ દિલ્હીના રમત ભવિષ્ય અને માળખાકીય સુવિધાઓ અંગે મહત્વના નિવેદનો આપ્યા છે. દિલ્હી માટે એક અતિ મહત્વની આ ટુર્નામેન્ટ છે.
दिल्ली में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक मस्कट का अनावरण, CM रेखा गुप्ता रहीं मौजूद#Delhi #DelhiNews #RekhaGupta #CommonwealthTableTennisChampionships #Mascot pic.twitter.com/De5Cg48xg1
— Zee News (@ZeeNews) July 14, 2026
સ્પર્ધાની યજમાની મળવી એ દિલ્હી માટે અત્યંત ગર્વની વાત
મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ આ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાના યજમાનપદ બદલ ગર્વ વ્યક્ત કરતા આયોજકો, ખેલાડીઓ અને દિલ્હીવાસીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. તેમના સંબોધનના મુખ્ય અંશો:
"આ પ્રતિષ્ઠિત આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાની યજમાની મળવી એ દિલ્હી માટે અત્યંત ગર્વની વાત છે. આ આયોજન આપણી રાજધાનીના આધુનિક સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, અદ્ભુત આયોજન ક્ષમતા અને વૈશ્વિક રમતો પ્રત્યેની અમારી અતૂટ પ્રતિબદ્ધતાનું જીવંત પ્રમાણ છે. એશિયન ગેમ્સથી લઈને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ સુધી, દિલ્હીનો ઇતિહાસ હંમેશા સફળ આયોજનોનો સાક્ષી રહ્યો છે."
આ આયોજન દ્વારા અમે દિલ્હીને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર એક નવું સ્થાન આપી રહ્યા છીએ. અમારી સરકારનો સંકલ્પ યુવાઓ અને એથ્લેટ્સને તે તમામ તકો અને સુવિધાઓ પૂરી પાડવાનો છે જેના તેઓ હકદાર છે."
ખેલાડીઓને મળશે પ્રોત્સાહન: મુખ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે દિલ્હી સરકાર રમતગમતના માળખા, ઈનામી રકમ, આધુનિક સુવિધાઓ અને ઉત્કૃષ્ટ કોચિંગ પાછળ સતત રોકાણ કરી રહી છે, જેથી સ્થાનિક ખેલાડીઓ વૈશ્વિક સ્તરે દેશનું ગૌરવ વધારી શકે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે ઘરઆંગણે રમાનારી આ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતીય ટીમ પ્રબળ દાવેદાર તરીકે ઉતરશે.
વિશ્વભરના દિગ્ગજ પેડલર્સ લેશે ભાગદિલ્હી સરકાર અને ટેબલ ટેનિસ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા સંયુક્ત રીતે આયોજિત આ સ્પર્ધામાં કોમનવેલ્થ દેશોના ટોચના ખેલાડીઓ ભાગ લેશે. જેમાં પ્રમુખ દેશો નીચે મુજબ છે:ભાગ લેનારા મુખ્ય દેશોઈંગ્લેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા, ન્યૂઝીલેન્ડસિંગાપોર, મલેશિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા, સ્કોટલેન્ડવેલ્સ, નાઈજીરિયા, કેન્યા, જમૈકા, માલ્ટાબોત્સ્વાના અને ત્રિનિદાદ એન્ડ ટોબેગો
'મયૂર' મેસ્કોટ: ભારતની સાંસ્કૃતિક ઓળખ
ભારતના રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોરથી પ્રેરિત આ શુભંકર 'મયૂર' દેશની સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વિરાસત, અસીમ ઉર્જા અને વિવિધતાનું પ્રતીક છે. અનાવરણ સમારોહ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, આ ચેમ્પિયનશિપનું યજમાનપદ મળવું એ સમગ્ર દિલ્હી માટે ગૌરવની બાબત છે. આ વૈશ્વિક મંચ પર વિશ્વભરના ટેબલ ટેનિસ ખેલાડીઓ પોતાની પ્રતિભા અને રમત કૌશલ્યનું પ્રદર્શન કરશે. દિલ્હી સરકાર આ આયોજનને યાદગાર બનાવવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહી છે. આ પ્રસંગે કેબિનેટ મંત્રી આશિષ સૂદ અને ટેબલ ટેનિસ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (TTFI) ના વરિષ્ઠ પદાધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
દિલ્હીના રમતગમતના ભવિષ્ય માટે એક નવી દ્રષ્ટિ (Vision) ના ઉદ્ઘાટનનું પ્રતીક
દિલ્હીના રમતગમત મંત્રી આશિષ સૂદે આ કાર્યક્રમને દિલ્હીના સ્પોર્ટ્સ કલ્ચરમાં એક નવા યુગની શરૂઆત ગણાવી હતી. તેમના સંબોધનના મુખ્ય અંશો:
"આજનો આ પ્રસંગ માત્ર સત્તાવાર શુભંકર 'મયૂર'ના અનાવરણ પૂરતો મર્યાદિત નથી, પરંતુ તે દિલ્હીના રમતગમતના ભવિષ્ય માટે એક નવી દ્રષ્ટિ (Vision) ના ઉદ્ઘાટનનું પ્રતીક છે. દિલ્હી માત્ર ભારતની રાજધાની જ નહીં, પરંતુ દેશની 'સ્પોર્ટ્સ કેપિટલ' અને ભવિષ્યમાં વૈશ્વિક રમત કેન્દ્ર (Global Sports Hub) તરીકે સ્થાપિત થવા તરફ આગળ વધી રહી છે."
સ્પોર્ટ્સ ઈકોસિસ્ટમનું નિર્માણ: મંત્રી આશિષ સૂદે જણાવ્યું કે સરકારનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર ટૂર્નામેન્ટ યોજવા પૂરતો નથી, પરંતુ એક મજબૂત અને વિશ્વસ્તરીય રમતગમતની ઈકોસિસ્ટમ તૈયાર કરવાનો છે. નેશનલ, ઇન્ટરનેશનલ અને સ્ટેટ લેવલે રમતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ અને ખેલાડીઓ માટે સ્ટેડિયમોમાં શ્રેષ્ઠ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે.
5 સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (Center of Excellence): રમતગમતને પાયાના સ્તરેથી મજબૂત કરવા માટે દિલ્હી સરકાર પાંચ વિશેષ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ વિકસાવી રહી છે. આ કેન્દ્રો માત્ર ટ્રેનિંગ સેન્ટર નહીં હોય, પરંતુ ભવિષ્યના વૈશ્વિક ચેમ્પિયન્સ તૈયાર કરવાની એક મજબૂત પાઇપલાઇન તરીકે કામ કરશે.
આ અંતર્ગત મુખ્યત્વે 4 રમતો પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે:
આયોજન અને સહભાગી દેશો અંગે વધારાની વિગતો
|સંયુક્ત આયોજન:
|આ પ્રતિષ્ઠિત ચેમ્પિયનશિપ દિલ્હી સરકાર અને ટેબલ ટેનિસ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (TTFI) દ્વારા સંયુક્ત રીતે આયોજિત કરવામાં આવી રહી છે.
|મોટો સ્પર્ધક વર્ગ:
|આ સાત દિવસીય ટૂર્નામેન્ટમાં કોમનવેલ્થના 25 થી વધુ (અને અંદાજે 35 સુધીના) દેશોના ટોચના પેડલર્સ (ટેબલ ટેનિસ ખેલાડીઓ) વિવિધ કેટેગરીમાં ભાગ લેશે.
|મુખ્ય દેશોની યાદી:
|ઇંગ્લેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા, ન્યૂઝીલેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા, મલેશિયા, સિંગાપોર, સ્કોટલેન્ડ, વેલ્સ, નાઈજીરિયા, કેન્યા, જમૈકા, માલ્ટા, બોત્સ્વાના અને ત્રિનિદાદ એન્ડ ટોબેગો જેવા દેશોના દિગ્ગજ ખેલાડીઓ વચ્ચે ખરાખરીનો જંગ જામશે.
આ આયોજન દિલ્હીના રમતપ્રેમીઓ માટે રમત અને સંસ્કૃતિનો એક અદ્ભુત સંગમ સાબિત થવા જઈ રહ્યો છે.
સ્થાનિક મેદાન પર ભારતીય ખેલાડીઓ મજબૂત દાવેદાર
મુખ્યમંત્રીએ આશા વ્યક્ત કરી હતી કે સ્થાનિક મેદાન પર ભારતીય ટીમ પ્રબળ દાવેદાર તરીકે ઉતરશે અને શાનદાર પ્રદર્શન કરીને દેશનું ગૌરવ વધારશે. આ પ્રતિયોગિતા યુવા ખેલાડીઓ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની સ્પર્ધાનો અનુભવ મેળવવાની એક સુવર્ણ તક સાબિત થશે. સરકાર ખેલાડીઓની સુવિધા, ઈનામી રકમ અને કોચિંગ માટે સતત રોકાણ કરી રહી છે.
એશિયન ગેમ્સથી લઈને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ સુધીના ભવ્ય આયોજનોના સાક્ષી રહેલા દિલ્હીવાસીઓ હવે રમત અને સંસ્કૃતિના આ અદ્ભુત સંગમની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.