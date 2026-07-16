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CM રેખા ગુપ્તાએ લોન્ચ કર્યું કોમનવેલ્થ ટેબલ ટેનિસનું મેસ્કોટ 'મયૂર', 27 જુલાઈથી શરૂ થશે રમતોનો મહાકુંભ

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ 22મી કોમનવેલ્થ ટેબલ ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપ 2026 માટે સત્તાવાર મેસ્કોટ (શુભંકર) 'મયૂર' નું અનાવરણ કર્યું છે. આ પ્રતિષ્ઠિત આંતરરાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપ 27 જુલાઈથી 2 ઓગસ્ટ 2026 દરમિયાન નવી દિલ્હીના અત્યાધુનિક ત્યાગરાજ સ્ટેડિયમ ખાતે આયોજિત થવા જઈ રહી છે. આ સાત દિવસીય રમત મહોત્સવમાં 25 થી વધુ દેશોના અગ્રણી ખેલાડીઓ ભાગ લેશે અને ફાઈનલ મેચ 2 ઓગસ્ટના રોજ રમાશે.

Published: Jul 16, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:54 AM IST
CM રેખા ગુપ્તાએ લોન્ચ કર્યું કોમનવેલ્થ ટેબલ ટેનિસનું મેસ્કોટ 'મયૂર', 27 જુલાઈથી શરૂ થશે રમતોનો મહાકુંભ

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CM રેખા ગુપ્તાએ લોન્ચ કર્યું કોમનવેલ્થ ટેબલ ટેનિસનું મેસ્કોટ 'મયૂર', 27 જુલાઈથી શરૂ
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