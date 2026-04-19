Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

26 વર્ષ બાદ ન્યાય: કોર્ટે CBIના જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર અને DPના નિવૃત્ત ACPને જાહેર કર્યા દોષિત

Delhi Police Encounter: દિલ્હીની તીસ હજારી કોર્ટે 26 વર્ષ જૂના એક કેસમાં બે ઉચ્ચ અધિકારીઓને દોષિત જાહેર કરીને સીમાચિહ્નરૂપ ચુકાદો આપ્યો છે. દોષિતોમાં CBIના વર્તમાન જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર અને દિલ્હી પોલીસના એક નિવૃત્ત ACPનો સમાવેશ થાય છે. કોર્ટે બંનેને મારપીટ, ગુનાહિત અતિક્રમણ અને તોફાન કરવાના કેસમાં દોષિત ઠેરવ્યા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 19, 2026, 01:57 PM IST
  • દિલ્હીની તીસ હજારી કોર્ટનો 26 વર્ષ બાદ ન્યાય
  • CBIના જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર અને DPના નિવૃત્ત ACP દોષિત
  • કોર્ટે બંનેને મારપીટ, ગુનાહિત અતિક્રમણ કેસમાં દોષિત
  • બચાવ પક્ષની દલીલો ફગાવી દીધી

Trending Photos

26 વર્ષ બાદ ન્યાય: કોર્ટે CBIના જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર અને DPના નિવૃત્ત ACPને જાહેર કર્યા દોષિત

Delhi Police Encounter: દિલ્હીની તીસ હજારી કોર્ટે 26 વર્ષ પછી બે મોટા અધિકારીઓને એક મામલામાં દોષિત ઠેરવ્યા છે. તેમાં સીબીઆઈના વર્તમાન જોઈન્ટ ડિરેક્ટર અને દિલ્હી પોલીસના નિવૃત્ત એસીપી સામે છે. બંનેને હુમલો, ગુનાહિત અતિક્રમણ સહિતના ગુનામાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. કોર્ટે સજા પર દલીલો સાંભળવા માટે 27 એપ્રિલના રોજ કેસની સુનાવણી નક્કી કરી છે.

ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીઓ દ્વારા સત્તાના દુરુપયોગ સંબંધિત એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયમાં તીસ હજારી કોર્ટે શનિવારે સીબીઆઈના વર્તમાન સંયુક્ત નિર્દેશક અને દિલ્હી પોલીસના નિવૃત્ત સહાયક કમિશનર (એસીપી) ને હુમલો, ગુનાહિત અતિક્રમણ સહિતના કેસમાં દોષિત ઠેરવ્યા. આ કેસ લગભગ 26 વર્ષ પહેલાં ભૂતપૂર્વ આઈઆરએસ અધિકારી અશોક કુમાર અગ્રવાલ સામે વહેલી સવારે કરવામાં આવેલા દરોડાને લગતો હતો. કોર્ટે તેને ન્યાયિક આદેશોને અવગણવાનો દુર્ભાવનાપૂર્ણ પ્રયાસ ગણાવ્યો. દિલ્હીની તીસ હજારી કોર્ટે સીબીઆઈના સંયુક્ત નિર્દેશક રમણીશ અને દિલ્હી પોલીસના નિવૃત્ત સહાયક કમિશનર વીકે પાંડેને હુમલો, ગુનાહિત અતિક્રમણ કેસમાં દોષિત ઠેરવ્યા. આ કેસ વર્ષ 2000 માં થયેલા ગુના સાથે સંબંધિત છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સજા પર 27 તારીખે થશે ચર્ચા
તીસ હજારી કોર્ટે શનિવારે આ ચુકાદો આપતા જણાવ્યું હતું કે, ઊંચા હોદ્દા પર બેઠેલા અધિકારીઓ દ્વારા શક્તિનો દુરુપયોગ સ્વીકાર્ય નથી. આ મામલો લગભગ અઢી દાયકા સુધી ચાલ્યો અને અંતે પીડિત પક્ષને ન્યાય મળ્યો છે. કોર્ટે હવે આ બંને દોષિતોને કેટલી સજા કરવી, તે અંગેની દલીલો સાંભળવા માટે 27 એપ્રિલની તારીખ નક્કી કરી છે. આ દિવસે નક્કી થશે કે આ બંને અધિકારીઓને જેલની સજા થશે કે દંડ. ફર્સ્ટ ક્લાસ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ શશાંક નંદન ભટ્ટે રમણીશ (હાલમાં CBIમાં જોઈન્ટ ડિરેક્ટર તરીકે ફરજ બજાવતા) ​​અને વીકે પાંડે (દિલ્હી પોલીસના નિવૃત્ત ACP) ને ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 323, 427, 448 અને 34 હેઠળ હુમલો, ગુનાહિત પ્રવેશ જેવા કેસમાં દોષિત ઠેરવ્યા છે. રમણીશ 2000 માં CBIમાં ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ તરીકે પોસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, અને વીકે પાંડે CBIમાં ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે પોસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે સજા અંગે દલીલો સાંભળવા માટે 27 એપ્રિલ માટે કેસની સૂચિબદ્ધ કરી છે.

ફરિયાદી પણ IRS અધિકારી હતા
ફરિયાદી અશોક કુમાર અગ્રવાલ 1985 બેચના IRS (ભારતીય મહેસૂલ સેવા) અધિકારી છે. તે સમયે તેઓ ED (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ)માં દિલ્હી ઝોનના ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર તરીકે કાર્યરત હતા. કોર્ટે તેમની સામે ચાલી રહેલા CBIના બંને કેસોમાં તેમને નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે. આરોપીઓને દોષિત ઠેરવતા કોર્ટે સ્વીકાર્યું કે, 19 ઓક્ટોબર 2000ના રોજ કરવામાં આવેલી તપાસ અને ધરપકડની કાર્યવાહી દુર્ભાવનાપૂર્ણ રીતે કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યવાહીનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય 28 સપ્ટેમ્બર 2000ના 'કેટ' (CAT) ના તે આદેશને નિષ્ક્રિય કરવાનો હતો, જેમાં ફરિયાદીના 'માની લીધેલ નિલંબન' (ડીમ્ડ સસ્પેન્શન) ની ચાર અઠવાડિયામાં સમીક્ષા કરવાનો નિર્દેશ અપાયો હતો.

સત્તાનો ઘોર દુરુપયોગ: કોર્ટની ટિપ્પણી
કોર્ટે એ પણ માન્યું કે આરોપીઓએ કાયદા દ્વારા તેમને મળેલી સત્તાઓનું ઘોર ઉલ્લંઘન કર્યું છે. તેમના કૃત્યો સરકારી ફરજ બજાવવાના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતા નથી. તેથી, તેઓ IPC ની કલમ 197 અથવા દિલ્હી પોલીસ એક્ટની કલમ 140 હેઠળ મળતી સુરક્ષાના હકદાર નથી. કોર્ટે નોંધ્યું કે આરોપીઓએ ફરિયાદીના ઘરનો મુખ્ય સ્લાઇડિંગ દરવાજો તોડી નાખ્યો હતો, જે નુકસાન પહોંચાડવા અને ગુનાહિત અતિક્રમણનો મામલો બને છે. આ વાતની પુષ્ટિ આરોપી દ્વારા દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવેલી પોતાની જ સર્ચ લિસ્ટથી થાય છે. દરોડા દરમિયાન ફરિયાદીના જમણા હાથમાં ઈજા થઈ હતી, જેની પુષ્ટિ પ્રત્યક્ષદર્શીઓની જુબાની, ફરિયાદીનો MLC રિપોર્ટ અને આરોપી વી.કે. પાંડે દ્વારા દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરાયેલા સોગંદનામા પરથી થાય છે.

CBI અધિકારીઓની ગુપ્ત બેઠક
કોર્ટે એ પણ અવલોકન કર્યું કે CAT ના નિર્દેશ મુજબ 18 ઓક્ટોબર 2000 સુધીમાં ઇન્કમ ટેક્સ વિજિલન્સ ડિરેક્ટોરેટને જરૂરી જવાબ મોકલવાને બદલે, CBI અધિકારીએ 18 ઓક્ટોબરની સાંજે એક ગુપ્ત બેઠક કરી હતી અને તેની બીજી જ સવારે ફરિયાદીના ઘરે દરોડા પાડવાનો અને તેમની ધરપકડ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

સાઠગાંઠ કરીને ફરિયાદ નોંધાવી
ફરિયાદી વતી હાજર રહેલા એડવોકેટ શુભમ આસરીએ દલીલ કરી હતી કે પ્રભાવશાળી લોકો સાથે જોડાયેલા સંવેદનશીલ 'ફેરા' (FERA) કેસોની તપાસ કરતી વખતે ફરિયાદીને તેમના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તરફથી સતત દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેમણે 1998 થી 1999 દરમિયાન પોતાની તપાસમાં થઈ રહેલા હસ્તક્ષેપ અંગે મહેસૂલ સચિવને સાત વખત પત્રો લખ્યા હતા. વકીલે દલીલ કરી કે કથિત બદલાની ભાવનાથી અભિષેક વર્મા નામના વ્યક્તિએ (જેની તપાસ ફરિયાદી કરી રહ્યા હતા) CBI અધિકારીઓ સાથે મળીને તેમની વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી દીધી હતી.

દીવાલ કૂદીને ઘરમાં પ્રવેશ્યા
એવો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે 19 ઓક્ટોબર 2000ના રોજ વહેલી સવારે 5 વાગ્યાની આસપાસ CBI અધિકારીઓની એક ટીમ ફરિયાદીના ઘરે પહોંચી હતી. જ્યારે સુરક્ષા ગાર્ડે ઓળખનો પુરાવો માંગ્યો ત્યારે તેની સાથે મારપીટ કરવામાં આવી હતી. ટીમ બાઉન્ડ્રી વોલ કૂદીને ઘરમાં પ્રવેશી, મુખ્ય દરવાજો તોડી નાખ્યો, પરિવારના સભ્યોને એક રૂમમાં પૂરી દીધા અને ફરિયાદીને તેના બેડરૂમમાંથી અન્ડરવેરમાં જ ઢસડીને બહાર કાઢ્યો હતો.

સીડી પરથી ધક્કો માર્યો
એવો પણ આરોપ હતો કે ફરિયાદી સાથે બળજબરી કરવામાં આવી હતી અને તેને સીડી પરથી ધક્કો મારવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે તેના જમણા હાથમાં ઈજાઓ થઈ હતી. સવારે 8:45 વાગ્યે ડીડીયુ હોસ્પિટલમાં રજૂ કરતા પહેલા તેને પીરાગઢી ચોક પાસે કોઈ અજ્ઞાત સ્થળે લઈ જવામાં આવ્યો હતો. તેને ધમકી આપવામાં આવી હતી કે જો તે CBI કોર્ટ સમક્ષ આ મુદ્દો ઉઠાવશે તો તેના પરિવારના સભ્યોની ધરપકડ કરવામાં આવશે.

બચાવ પક્ષની દલીલો ફગાવી દીધી
આરોપીને દોષિત ઠેરવતા, કોર્ટે બચાવ પક્ષની દલીલોને વિરોધાભાસથી ભરેલી ગણાવીને ફગાવી દીધી. કોર્ટે નોંધ્યું કે આરોપીની પોતાની શોધ યાદી (દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરાયેલ) એ પુષ્ટિ આપી હતી કે મુખ્ય દરવાજો તૂટેલો હતો, જ્યારે ટ્રાયલ દરમિયાન, બચાવ પક્ષના સાક્ષીઓએ દાવો કર્યો હતો કે ફક્ત એક જ કડી ખોલવામાં આવી હતી. કોર્ટે એ દલીલને પણ ફગાવી દીધી હતી કે મેડિકલ-લીગલ કેસ સાબિત થયો નથી. કોર્ટે નોંધ્યું કે આરોપી વીકે પાંડેએ આ સ્વીકાર્યું હતું અને તે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં તેના સોગંદનામાનો એક ભાગ હતો, જેમાં ફરિયાદીના શરીર પર નાની ઈજાઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.

ફરિયાદ નોંધવામાં થયેલા વિલંબ અંગે કોર્ટે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, એક વર્ષનો વિલંબ એટલા માટે થયો હતો કારણ કે આરોપીઓ CBIના શક્તિશાળી અધિકારીઓ હતા, જેમણે ફરિયાદી અને તેના પરિવારને ગંભીર પરિણામો ભોગવવાની ધમકી આપી હતી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Trending news